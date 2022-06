„Tak to slíbil náš trenér Honza Hromek. Postup je určitě hlavně jeho zásluha. On to tady hodně zvedl, naučil nás správně trénovat. A my trénujeme fakt hodně, dvakrát týdně je myslím na třetí třídu nadstandardní,“ upozorňuje s pětadvaceti góly druhý nejlepší střelec mužstva a celé soutěže.

Tím prvním je Filip Kocourek, který už dal 37 branek a třetím úderným „kladivem“ hoštického útoku je s osmnácti zásahy Jan Kolář. Nelze se divit, že mužstvo nastřílelo v jednadvaceti zápasech 118 gólů!

„Žádnou klubovou střeleckou minisoutěž nemáme, ale to víte, že se štengrujeme. Ale Filipa už asi nedoženeme. To nám dvěma nevadí, spíš bychom chtěli obsadit všechna tři první místa ve střelecké tabulce III. třídy. Máme na to ještě tři kola. Ale určitě napište, za góly musím poděkovat celému týmu, že nejsou jen zásluha nás, co zakončujeme. A já jsem na placu v pohodě i díky své přítelkyni,“ připomíná s úsměvem.

Pět gólů bylo v minulém kole jeho osobním rekordem mezi dospělými. Přitom říká, že až do koncovky úplně nenabíhá a že většina jeho gólů jsou střely ze středních a kratších vzdáleností.

„Občas se trefím i hlavičkou, ale to kluci čučijó, co si to dovoluje nejmenší hráč. (úsměv) Střelbu trénujeme poměrně dost. Ale já rád taky na góly nahrávám. Kanadské bodování si nevedeme, ale možná, že bych v součtu gólů a přihrávek byl i před Filipem, nebo hodně blízko. Ale on samozřejmě taky dává dost gólových přihrávek a jsou tam i jiní kluci co na góly nahrávají,“ nezapomíná na spoluhráče.

Třiadvacetiletý Zdeněk Hudec je ryzím odchovancem hoštického fotbalu. Z něj si v žácích nakrátko odskočil zahrát si krajský přebor do Bohdalic a nastupoval v žákovských výběrech OFS Vyškov. Přes léto se bude se spoluhráči připravovat na vyšší soutěž a odvážné klubové plány netají.

„Jsem hrozně rád že jsme postoupili. A ještě jednou tvrdím, že je to hlavně práce Honzy Hromka. Hrajeme jako tým a fakt všichni hodně makáme. Pro okresní přebor to určitě bude ještě víc. V létě mají přijít čtyři noví hráči a cíl určitě bude okres vyhrát,“ ujistila hoštická střelecká opora.