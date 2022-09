Jako žák to zkoušel i Šaraticích, Starém Lískovci nebo i Spartě Brno. Do mateřského klubu se vrátil před rokem a půl, když skončil v dorostenecké kategorii a s ní i uzavřel ne zrovna vydařenou „kapitolu“ Tatran Bohunice.

„Nerozloučili jsme se zrovna v dobrém. Prostě jsme si nerozuměli s trenérem. Zpočátku mě ještě stavěl, ale pak už jsem hrával málo. Takže jsem se vrátil domů a udělal jsem dobře. Tady nám to šlape. Zhruba zároveň jsme přišli čtyři pět mladých kluků a jasně jsme si řekli, že chceme hrát o postup. Že máme na lepší fotbal, než se hraje ve čtvrté třídě,“ zdůvodnil svůj návrat.

Dokladem jeho slov je aktuální tabulka jejich čtverky, kterou vedou bez ztráty bodu, když v pěti utkáních nastříleli soupeřům 29 gólů. To je průměr skoro šest na zápas. Nesováci nemusejí být až tak zklamaní. Nejsou v tom sami. V minulém kole nastříleli Zbýšovští sedm gólů béčku v Hodějicích a před tím doma osmičku rezervě Komořan.

Do nejnižší soutěže Zbýšov přešel dobrovolně po nedohraném podzimu 2020. Ve III. třídě byl na desátém místě a sestup by jim zřejmě nehrozil.

„Byl tu generační problém, prostě jsme neměli hráče, a tak jsme raději vzali čtverku. Teď tu jsou mladí kluci, kteří mají o fotbal zájem,“ oceňuje sekretář oddílu Martin Kašpar.

V minulém ročníku IV. třídy skončili pátí z osmi týmů a letos tedy vyhlásili cestu zpět. Občas jim na ní vypomůže i aktuálně kouč druhého týmu tabulky druhé ligy, prvoligový internacionál Jan Trousil, který ve Zbýšově vybudoval „rodinný krb“.

„On, když nastoupí, tak je to opravdu hodně velká posila. Hrává tam, kde je to momentálně zapotřebí a když nastoupí na hrotu tak dovede dávat góly. Neumím si představit, kolik by Nesovice dostaly, kdy hrál… Na hřišti je hodně slyšet a my všichni se od něho samozřejmě máme co přiučit. Za mně je radost s ním hrát, balóny, co rozdává, ty nemají chybu,“ chválí zbýšovský kanonýr svého o dvě fotbalové generace staršího a slavnějšího spoluhráče.

Nepřímo pak ocenil i další, kteří mu dopomohli ke střeleckému rekordu. Nejvíce gólových přihrávek mu prý poslali David Kříž a Patrik Lindner. S Nesovicemi tak zkompletoval hattrick už do poločasu a nový načal už pár minut po zahájení druhého. Nakonec jej nestihl, svůj pátý gól dal v 87. minutě.

„Ta čtvrtá, to byla nejhezčí branka z těch pěti. Dobíhal jsem dlouhý balón a zkusil jsem to propálit na bližší tyč nahoru. Povedlo se, ale jak jsem říkal, nějak důležité to nebylo. A ani jsem na nějaký rekord nemyslel. Měli jsme velkou převahu a zápas jsme si užívali,“ upozornil chraplavým hlasem.

„Jsem nemocný, ale věřím, že do neděle, kdy hrajeme ve Slavíkovicích, se dám do pořádku,“ potvrdil, že se těší na každý další zápas.