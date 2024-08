close info Zdroj: archiv fotbalisty zoom_in Samuel Gürtler.Je to náznak lepších časů, nebo dokonce už součást plánu na postup do okresního přeboru? Zeptali jsme se čtyřgólového kanonýra zápasu Samuela Gürtlera.

„Ten tým má nějaký vývoj a nevím, jak to vidí vedení klubu, ale za mě bychom určitě chtěli postoupit. Víc nám napoví první tři kola,“ jen naznačil ivanovický odchovanec.

Úvod zápasu konečnému divokému skóre nenasvědčoval. Hosté se už v sedmé minutě ujali vedení. Jenže pak tahali za kratší konec.

„Dostali jsme krásný gól, když Kuba Machálek téměř půlky přeloboval našeho gólmana. Fakt hezké a fotbalové. Ale pak už se oni do nějakých větších šancí nedostali. Výsledek nepřeceňujeme, protože Málkovice přijely oslabené, takže zápas vlastně ani nám moc neukázal, jak na tom skutečně jsme,“ upozornil.

Skóre v jedenácté minutě srovnal Michal Plšek a Gürtler je otočil ve dvaadvacáté. Oba ještě v první půli stihli zaznamenat hattrick. Sam se pak do střelecké listiny zapsal jako poslední deset minut před koncem, což mu vyneslo nepsaný titul týdenního krále okresních kanonýrů.

„V mužské kategorii to asi bude můj rekord v jednom zápase, ale hattricků jsem pár už určitě dal. Už v dorostu jsem dával spoustu gólů. Tehdy jsme měli spojený tým Hošticemi a hráli jsme krajskou soutěž. Tam jsem dával za sezonu i přes dvacet gólů. Myslím si, že se pořád dovedu gólově prosadit. Teď poslední rok jsem hrál v Rakousku a tam to taky bylo přes dvacet. Určitě v tom byly i nějaké hattricky,“ odhaduje hrotový útočník.

V dorostu si ve Vyškově zahrál Moravskoslezskou ligu a následně byl v základu B mužstva v I. A třídě. I v obou těchto týmech patřil k nejlepším střelcům, ale nakonec se rozhodl strmě stoupající klub opustit.

„Určitě to pro mě nebylo nevydařené období. Ale v jednu chvíli jsem začal přemýšlet, co vlastně s tou mou fotbalovou kariérou bude. Každý sice má v hlavě nějaké ambice, ale na druhou stranu by také měl být soudný. Já jsem určitě nevynikal a vyhodnotil jsem si to reálně, tedy, že jsem průměrný hráč. Nahoru že to půjde těžko, takže když se mně naskytla možnost jít do Rakouska, tak jsem ji využil. Nelituju toho, je to dobrá zkušenost,“ ujišťuje.

Všeobecně koluje názor, že srovnatelné rakouské soutěže nemají takovou úroveň jako ty naše. Po ročním »testovaní« s tím Gürtler nesouhlasí, nebo to upřesňuje.

„Ano, říká se, že oni jsou horší, ale já to vidím trošku jinak. Řekl bych, že nejsou tak technicky vyspělí jako my, ale určitě je to bojovnější fotbal, strašně fyzicky náročný. Tam má navrch kondička, v zápase vás nenechají vydechnout, tam se nedává nic zadarmo. Takže kdybych srovnal naši třídu, co hrajeme teď v Ivanovicích, se stejnou v Rakousku, tak je to sice velký rozdíl, úplně jiný fotbal, ale pokud bychom hráli spolu, tak nemůžu říct, že bychom je převálcovali. Asi by to byl vyrovnaný zápas,“ přidává do pranice svůj názor.

Ale vraťme se do Ivanovic, kde dnes čtyřiadvacetiletý Samuel s fotbalem začínal. Připomněl tehdejšího trenéra Miroslava Boniattiho, z Vyškova pak Jiřího Štěpána a Jana Kopáčka. Hlavně ti mu prý dali ty správné základy přístupu k fotbalu, jako kolektivnímu sportu. Určitě i proto nechtěl ze svých čtyř přesných střel vytahovat tu nejpěknější. Naopak médiím by doporučil hodnotit i přihrávku týdne, měsíce, roku atd.

„Jo, to bych jim navrhl, aby hodnotili i asistence. A hned bych tam poslal přihrávku Miry Boniattiho na můj čtvrtý gól. To byla lahůdka. Dal mně nádherný centr za obranu a přesně na hlavu. Já jsem ji mohl jen nastavit. Myslím si, že to ani nešlo neproměnit,“ poděkoval svému spoluhráči.

Současným trenérem ivanovického áčka je pro klub legendární kanonýr Petr Olejníček. Vypadá to tak, že po Málkovicích bude muset sáhnout hluboko do peněženky. Boniatti mladší je nejen výborným nahrávačem, ale i důsledným pokladníkem kabiny.

„Sazebník za góly a prohřešky samozřejmě máme, ale ještě jsme se nebavili o tom, kolik mě to bude stát. Spíš to ale vypadá, že se prohne trenér. Mira nás před zápasem hecoval, ať co nejvíc lidí dá hattrick, protože za ten slíbil zaplatit trenér. Mira si to teď rozhodně užije a měl z těch dvou docela radost,“ prozradil na kamaráda Sam Gürtler a s úsměvem naznačil, že bychom si tento rozhovor mohli po Švábenicích zopakovat…