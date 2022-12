„Musím před svými hráči smeknout, za to, co se jim povedlo! Uhrát 37 bodů z 39 možných je opravdu nevšední výkon. A devět bodů náskok na druhý tým, to je opravdu luxusní polštář. Záleží jen na nás, jestli se na jaře bude zvětšovat či zmenšovat,“ netajil spokojenost trenér mužstva Petr Mokrý.

Tým v létě převzal po Lukáši Ledvinovi. V kádru sice došlo k minimu změn, ale nový kouč se rozhodl výrazně změnit herní styl mužstva a prohodit některé posty. Soudě podle čísel v tabulce se mu to podařilo. Suverénně nejlepší útok a druhá nejlepší obrana…

„Nejvýraznější změna byla v obranné fázi. Přešli jsme z dnes již přežitého systému odskočeného stopera na takzvanou zónovou obranu, kdy hrají všichni čtyři obránci v jedné lajně. Změna herního stylu není nikdy úplně jednoduchá a musím opět kluky pochválit, jak ji zvládli. Na druhou stranu musím zmínit, že jsme za to platili i jakousi malou daň. Na můj vkus jsme inkasovali docela dost branek. Tady je určitě prostor ke zlepšení.

K dalším změnám patří přesun Petra Borovského ze zálohy do útoku a vzhledem k tomu, že soupeřům nasázel šestnáct branek a je druhým nejlepším střelcem soutěže, tak i tento krok považuji za správný. A také Filda Chaloupka nám začal hrát více v útoku než na stoperu a vsítil několik opravdu důležitých branek,“ shrnul to nejpodstatnější.

Čelo tabulky:

1. Křenovice 13 12 1 0 49:16 37

2. Kobeřice 13 9 1 3 37:19 28

3. Otnice 13 8 2 3 43:27 26

4. Letonice 13 8 2 3 39:24 26

5. Komořany 13 8 2 3 24:15 26

Doma:

1. Křenovice 8 7 1 0 31:9 22

Venku:

1. Křenovice 5 5 0 0 18:7 15

Nejlepší střelci: 16 - Petr Borovský, 10 - Marek Kübl, 9 - Filip Chaloupka

Nejlepší nahrávači (asistence): 6 - Ondřej Buček, 4 - Filip Chaloupka, Petr Borovský, 3 - Petr Spáčil, Marek Kübl, Karel Klimek.

Ke jménům tahounů týmu pak přidal i Marka Kübla, přestože v základu odehrál až poslední dva zápasy a před tím střídal na zhruba půlhodinku či poločas.

„Do mančaftu se vrátil po delším zranění a je to opravdu na tuto soutěž nadstandardní hráč, což dokazuje, že i za tu skromnou minutáž dokázal nastřílet deset gólů. Dále se snad povedlo i zapracování mladých hráčů do sestavy. Vždyť třem klukům, kteří odehráli drtivou většinu zápasů je devatenáct let. Šimon Jurajda, Tomáš Jochman a Ondra Buček - ten je dokonce nejlepším nahrávačem týmu. Věřím, že na sobě budou borci dál makat a dál se zlepšovat,“ naznačuje.

Jedinou ztrátu Křenovičtí utrpěli dvě kola před koncem, kdy na domácím trávníku remizovali s Letonicemi 1:1. Při celkově 49 nastřílených gólech, je nasnadě, že tentokrát je zradila koncovka. Trenér zápas okomentoval jako zaslouženou remízu, kdy měli Křenovičtí štěstí, že nedostali branku na 0:2. Výborně zachytal brankář Žák.

„V některých zápasech se nám nedařilo úplně podle představ, ale cením si toho, jak neskutečně to kluci ubojovali. Při pohledu na tabulku by se opravdu mohlo zdát, že vše šlo jednoduše, ale není to tak. Po několika vítězných zápasech k nám soupeři začali přistupovat trochu jinak. Většinou byli dost zalezlí a hlavně neskutečně nahecovaní nás porazit. Navíc i my jsme prošli menšími krizemi, ať už kvůli zraněním nebo našemu horšímu výkonu. Jak jsem ale řekl, tyto zápasy jsme zvládli opravdu nevšední touhou zápas zlomit na naši stranu a připouštím, že někdy také s tím potřebným štěstíčkem. To, ale přeje připraveným,“ podotkl s úsměvem.

V Křenovicích byli zvyklí hrávat krajskou I. B třídu. Podzim naznačil se by se do ní mohli po několika letech vrátit. Mokrý ale nechce počítat zajíce před koncem honu.

„Do jarní části bych chtěl ještě více zapracovat na herním stylu, abychom byli v zápasech ještě více dominantní a pouštěli soupeře do minima šancí. Prostě chci, aby mužstvo hrálo náročný běhavý a pro soupeře nepříjemný fotbal. Na druhou stranu jsem si naprosto vědom, toho že podzimní bilanci jen těžko překonáme. Porážka nejspíš přijde, ale když, tak to musí být se vztyčenou hlavou, kdy na hřišti necháme úplně vše. A případný postup?

Když budu mluvit za sebe, tak pro mě je jednoznačným cílem skončit na prvním místě. Pokud se nám to podaří, tak otázka postupu je spíše na vedení klubu,“ naznačuje jarní cíl.

Tomu bude podřízena i zimní příprava a doplnění. Křenovice ji zahájí 7. února a naplánované mají tři přípravné zápasy – Dambořice, Uhřice a Slovan Brno. Součástí bude soustředění, na které by mělo odjet asi osmnáct hráčů áčka.

„To je velká změna oproti minulým letům. A novinkou pro kluky bude i to, že tentokrát to bude hodně bolet. (úsměv) Máme vyhlédnutého jednoho mladého kluka, který s námi na podzim již trénoval, tak věřím, že bude na jaro k dispozici. Potom by se měli vrátit po zranění Zbyněk Rozkopal a snad i Robin Dřínovský. Ze zahraničí by se měl vrátit šikovný Yura Kutsela, který odehrál asi jen první tři kola. No a potom máme v béčku Zdeňu Fojtla, Peťu Palečka a Jirku Hausnera, kteří, když budou chtít, tak mají určitě potenciál promluvit do sestavy áčka,“ komentoval Mokrý i doplnění mužstva.

A kteří soupeři by pod křenovického kouče by měli teď už jednoznačnému jarnímu favoritu být nejvážnějším konkurentem?

„V první polovině tabulky jsou všechny týmy dost kvalitní, navíc máme většinu venku. Tam se může stát cokoli. No a druhá polovina hraje o záchranu, a to není nikdy příjemné proti takovým klubům hrát. Nečeká nás tedy nic jednoduchého,“ zobecnil obtížnost jarního úkolu svého týmu.