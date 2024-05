Pokud by B mužstvo Křižanovic v minulém kole prohrálo v Šaraticích nějakým normálním výsledkem a ne 0:20, pak by nejděravější obranu ve všech okresních fotbalových soutěžích měly Hodějice. V tomto kole se na jejich konto stal týdenním kanonýrem Deníku Zdeněk Fojtl. Rezerva Křenovic vyhrála v Hodějicích 9:0 a hostující útočník překonal domácího brankáře Lukáše Kopáčka čtyřikrát.

Zdeněk Fojtl, kanonýr Deníku, SK Křenovice. | Foto: Deník/VLP Externista

Není to tak dávno, co Hodějice celkem slušně hrávaly okresní přebor. Teď se trápí na chvostu trojky, a také jejich nedělní »kat« potvrzuje, že se na čtyři góly ani moc nenadřel.

Zdeněk FojtlZdroj: Deník/VLP Externista„Je pravda, že hrajete to, co vám soupeř dovolí. Údajně odešlo pár šikovných kluků a na jejich hře je to znát. 9:0 je samozřejmě skvělý výsledek, ale měli jsme vyhrát 15:0. Šance jsme na to měli, já sám jsem neproměnil dvě tutovky. Je to taková hořkosladká výhra. Tři body se samozřejmě počítají, ale mohli jsme si to užít dvouciferně a vylepšit skóre do kladných hodnot (nyní 58:59, pozn. red.),“ stručně popsal zápas určitě celkově spokojený křenovický střelec.

Čtyřmi góly se posunul na třetí příčku pořadí nejlepších střelců B skupiny III. třídy. Zopakoval si tak kanonádu z října, kdy se čtyřkou podílel na výhře 7:0 v Němčanech. Teď na jaře už má na kontě i hattrick z minulého týdne doma s Vícemilicemi (7:2). Jeho trenéři udělali, dobře, že ho ze zálohy vytáhli na hrot.

„Hrával jsem na kraji zálohy, kde jsem často doplňoval útok a dával góly z druhé vlny. Když se mně podařilo prolomit to střelecké štěstíčko, tak jsem se posunul do útoku, kde se cítím nejlépe a můžu si vybírat větší místo pohybu. Myslím, že mojí silnou stránkou je zrychlení, první tři kroky, díky kterým jsem schopen v této soutěži utéct každému. Mým typickým gólem je dostat rychlý balón do nohy, uvolnit se a pelášit brejkem sám na gólmana,“ naznačil, jak se dostává k rekordním zápisům.

Nejen rychlostí ale i celkově fotbalovostí by měl třetí třídu přerůstat. Napovídá na to jeho fotbalový životopis. Jako Křenovák doma odehrál celou žákovskou kategorii a jako dorostenec to šel vyzkoušet do Líšně. Tam a posléze i ve Svratce Brno nakoukl do dorostenecké divize. Je dobré a možná i poučné si přečíst, co o této kapitole říká.

„Když člověk hraje tady v okrese a daří se mu, tak si myslí, že je král a nikdo není lepší. Proto jsem si chtěl vyzkoušet něco vyššího a zhruba v patnácti letech jsem šel na přípravu do Líšně. Tam jsem poznal, co vlastně obnáší ten velký fotbal. To znamená trénovat čtyřikrát týdně. Ale trénovalo se tam na umělé trávě, která mně nevyhovuje a do toho mě z tohoto terénu trápily kolena, tak jsem to nakonec vzdal. Ale sen hrát výš jsem měl pořád, takže když mně to spolužák z gymplu domluvil ve Svratce, neváhal jsem. A tam jsem definitivně pochopil, co je to konkurence. Že člověk může být na okrese nejlepší střelec, ale takových kluků tam je v týmu dvanáct a vy jste až ten třináctý. Musíte se hodně snažit se dostat vůbec do sestavy, abyste si aspoň chvilku zahráli. Já jsem si přidával, chodil jsem běhat, cvičit a posilovat. Bohužel to nestačilo. Musím ale taky přiznat, že když už jsem tu šanci dostal, tak se mně moc nedařilo. Moc jsem to chtěl urvat a prolomit, ale nedařilo se mně mít ve finálovce ten klid, který už mám dnes. Měli jsme trenéra, který obecně moc nestřídal ani za vítězného stavu 3:0. A tak jsem se na hřiště postupně dostával míň a míň, a když už to trvalo nějakou dobu, tak mě to přestalo motivovat a vrátil jsem se do Křenovic. Na druhou stranu to určitě nebyl ztracený čas. Troufám si říct, že z těch zkušenosti těžím doteď,“ zdůraznil s připomenutím, že ve Svratce tehdy starší dorosteneckou divizi vyhráli.

Vyšší třídu by si mohl zahrát i na mateřském trávníku. Navíc áčku se v I. B třídě aktuálně moc nedaří a injekci v podobě gólového hráče by potřebovalo. Ale Zdeněk Fojtl přechod do kraje vylučuje.

„Fotbal už hraju hlavně kvůli partě, na kterou se dá spolehnout. V »Benfice« takovou partu máme. A nejen hřišti, ale kluci si navzájem pomáhají kde se dá, třeba, když někdo staví rodinný domek. Po každém domácím zápasu máme nějaké grilování a posezení. Navíc na jaře se nám celkem daří. Hraje se to víc na mě a mně to tam padá, takže ideální kombinace, která mě baví. Hrál jsem čtyři zápasy a čtyři jsme vyhráli, s touto bilancí bych rád pokračoval do konce sezóny. Fotbal už není mojí prioritou, soustředím se hlavně na svůj byznys, kde ve Slavkově u Brna, šijeme české plavky a sportovní oblečení značky VFstyle. Áčko jezdí po celém kraji, to máte prakticky celou sobotu nebo neděli v háji. Navíc bych Benfice určitě chyběl, a to klukům nemůžu udělat,“ zdůraznil.

Do tmelení party v béčku podle něho patří i »sazebník kabiny«. Tedy dobrovolný poplatek za různá provinění, ale i vstřelené góly. Za ty poslední dva víkendy tedy bude muset sáhnout dost hluboko do peněženky…

„Kluci už mně to počítají, tak si myslím, že minimálně pětibába to bude a tak snad si vyjednám nějakou slevu. (úsměv). Samozřejmě to všechno padne na závěrečné po sezoně. Je mi jasné, že Anglická královna si přečte v novinách jméno střelce, to jsem sice aktuálně já, ale je to výsledek práce celého týmu. A nerad bych klukům odepřel zásluhy, které na tomto úspěchu mají. Proto chci poděkovat jim, rodině, kamarádům, přítelkyni, fanouškům i vedení křenovického fotbalu, které se tady o to tak perfektně stará. Máme tu fakt skvělé zázemí, které by nám mohli leckde závidět,“ zdůraznil.

V jedenácti podzimních zápasech získali Křenovičtí třináct bodů, v sedmi jarních už dvanáct. Zdeněk Fojtl ujišťuje, že v týmu je pohoda a má vítěznou náladu.

„Padají nám góly, takže teď se všichni těšíme na derby se Slavkovem B. Já nemůžu vyhlížet nic jiného, než další hattrick, (úsměv) takže se Slavkováci mají na co těšit. Doufám, že nás přijde podpořit hodně fanoušků,“ zve kanonýr tohoto týdne na sobotní odpoledne.