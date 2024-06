Týdenním králem střelců Vyškovska se stal už v minulém ročníku okresních soutěží. Tehdy ho na pomyslný trůn posadilo pět gólů, které Ladislav Hudeček ze Zbýšova nastřílel v B skupině IV. třídy béčku Nesovic. V elitní společnosti nebude chybět ani v této sezoně. Je to za čtyři góly do sítě Křižanovic B, které se spoluhráči porazili 8:2.

Ladislav Hudeček, fotbal, kanonýr FK Zbýšov. Foto: archiv fotbalisty | Foto: Deník/VLP Externista

»Nesovická« kanonáda je jeho osobním rekordem v kategorii mužů. Za žáky dal několikrát i víc branek. Zbýšovský odchovanec sbíral fotbalové zkušenosti i v Šaraticích, Brně-Starém Lískovci, Spartě Brno a Tatranu Bohunice. Do mateřského klubu se vrátil, když skončil v dorostenecké kategorii. Během krátké doby spolu s ním přišlo několik dalších mladých kluků a sami si stanovili cíl vrátit Zbýšov do III. třídy, ze které se v covidovém období sám odhlásil.

„Dneska už ta nálada tak jednoznačně postupová není. Odešlo několik kluků, kádr se dost změnil. Mančaft sice vždycky nějak poskládáme, ale už to fakt není taková ta správná euforie. Něco málo tomu pořád chybí a určitě to není tak, jako před těmi dvěma roky. Ty ambice tam prostě takové nejsou. Nechci mluvit za mužstvo, ale já to tak cítím,“ upřesnil Hudeček někdejší plány.

Vítězstvím nad Křižanovicemi se Zbýšov prostřílel na třetí příčku tabulky. Výsledek 8:2 je jednoznačný, ale čtyřgólový kanonýr zápasu to tak jednostranně nevidí.

„První půlka byla spíš vyrovnaná. Ve druhé začalo šíleně pršet, bylo to hodně anglické počasí. (úsměv) Fakt zajímavé, moc vody, ale hrálo se dál a mě to fakt hodně bavilo. Tohle je můj živel, tak to mám rád,“ dvaadvacetiletý fotbalista zestručnil důvody vítězství.

A možná spíše pro zajímavost uvedl i další.

„Letos za nás poprvé nastoupil Honza Trousil. (bývalý trenér MFK Vyškov, nyní asistent trenéra Koubka ve Viktorii Plzeň, pozn. red.) Teď mají v Plzni volno, a tak si přišel zahrát. Samozřejmě to na place šéfoval, pořád nás všechny o hodně převyšuje. Před tím u nás hrával hlavně v útoku a taky dával hodně gólů. Teď nastoupil na svém postu, teda na stoperu, pořád to má v noze a v hlavě,“ pochválil a ocenil svého slavnější spoluhráče.

Postupová šance pro Zbýšovské stále ještě žije, i když je už hodně teoretická. Základem je v sobotu porazit v klasickém derby Šaratice. Tedy tým s jasně postupovými ambicemi. A protože hosté mají jeden zápas k dobru, jsou v nejvýhodnější pozici ze všech kandidátů a postup mají ve svých rukou.

„Určitě je to nejsprávnější vyvrcholení sezony. Mimořádný zápas, nejlepší zápas sezony, který určitě nevypustíme a s fandy se chceme rozloučit vítězstvím,“ zdůraznil a pozval diváky do zbýšovského fotbalového areálku na sobotu na půl pátou odpoledne.

Ať už to s postupem dopadne jakkoliv, po utkání se Šaraticemi, kterým uzavřou sezonou, proběhne klasická ukončená. Tam se také budou »likvidovat pokuty a odměny«. Zdeněk Hudeček asi bude první na řadě, konta soupeřů zatížil sedmadvaceti góly, což je v tuto chvíli v jejich skupině nejvíc a mezi střelci všech okresních soutěží dal víc jen Jakub Jozífek (30) z Otnic.

„Oficiální sazebník v kabině sice nemáme, ale počítám s tím, že to bude drahé. Ale určitě v tom nebudu sám, asi se bude platit i za nahrávky a mně na to na góly nejčastěji dávají Kevin Golda a Martin Kozel…“ s úsměvem vtáhl do »platební povinnosti« i kamarády.