Po delší době nastoupil na hrotu útoku a byl to dobrý tah trenéra. Zápas posledního kola okresního přeboru Švábenice – Pačlavice-Dětkovice rozhodli hosté čtyřmi góly už v prvním poločase. Třemi se na výhře 4:2 podílel Martin Grepl. „Měl jsem trochu štěstí, žádný gól nebyl čistý vždycky jsem to o někoho opřel,“ s úsměvem odmítal nějaké mimořádné zásluhy.

Martin Grepl, střelec FK Pačlavice-Dětkovice | Foto: archiv fotbalisty

První a třetí gól byly v podstatě dorážky. Při prvním domácí brankář Marek Fürst vyrazil trestňák Vadima Chubirky, Grepl si pak s odraženým míčem dovolil kličku brankáři a zasunutí z malého vápna. Druhý gól byl přímo z rohu za bližší tyč, třetí zase po střele z dálky, která se pro změnu odrazila od břevna a střelec kola tentokrát dorážel hlavičkou.

„Vždycky to někdo tečoval, i ten centr z rohu. Obránce na něj úplně nedoskočil a gólman tak neměl šanci. Takových gólů přímo z rohu jsem dřív dával víc. Když jsme hráli I. A třídu, tak mě to naučil trenér Boniatti.

Martin Grepl, střelec Pačlavice-DětkoviceZdroj: Deník/ RedakceTeď jsem to tak trochu oprášil a v poslední době to byl už druhý. Jinak to samozřejmě byl hodně těžký zápas, protože to bylo klasické derby, a to je vždycky těžké. Takže jsme se taky dost hecovali, protože jsme na jednu stranu soupeři a na druhou samozřejmě kamarádi,“ ujistil o férovosti zápasu.

Tři góly ho vynesly do první desítky nejlepších střelců okresního přeboru (celkem 14 a 9. místo) a v interní klubové tabulce kanonýrů zvýšil vedení před Tomášem Fialkou (9 gólů). Hattrick pro něj není novinkou ani osobním rekordem. Tím je šest gólů Bohdalicím ze žákovské kategorie a mezi seniory dal v tom lepším období pačlavického fotbalu pět branek Křižanovicím. Upozorňuje, že je to už hodně dlouho. Pačlavice tehdy šly strmě nahoru a zastavily se až v I. A třídě. Bohužel tam je zastihlo covidové období. Soutěže byly nedohrané a zrušené a úspěšný tým se prakticky rozpadl.

„Z té první A třídy je nás tu už je pár. Když přišel covid, tak se prakticky dva roky nehrálo a někteří starší kluci skončili a ti největší tahouni jako Lukáš Obruča, Martin Pavlík, David Kopřiva, Tomáš Sádlík a další odešli jinam. Hlavně do Rousínova a Bohdalic. Takže jsme měli problém vůbec sestavit mužstvo. Vlastně nás zůstalo jenom jedenáct plus béčko. A tak jsme šli od dvě třídy níž, až do okresního přeboru. Hlasovalo se o tom. A teď se potvrzuje, že to bylo správné rozhodnutí,“ vrátil se k dobrovolnému sestupu z kraje o dvě soutěže.

V přeboru teď mají Pačlavice-Dětkovice za sebou třetí sezonu. Pohybují se spíše na konci tabulky. Letos i loni skončili jedenáctí, před tím dokonce předposlední.

„To samozřejmě není dobré a asi všichni chceme lepší výsledky. Dřív byli fandové zvyklí převážně na vítězství, teď se prohrává nebo spíš prohrává a občas se vyhraje. Přitom si myslím, že máme docela dobré mužstvo, celkem dobře poskládané. Jenže doplácíme na to, že většinou jsme už kolem třicítky a máme rodiny a fotbal už není taková priorita, jak býval. Takže se většinou nesejdeme v kompletní sestavě. Ale snad by se mohlo blýskat na zase lepší časy. Postupně tým omlazujeme. Máme nějaké naše kluky v dorostu Morkovic a ve Vyškově. Já samozřejmě nevím, jaké mají fotbalové a osobní plány, ale pokud se nám budou postupně vracet, tak by to nemuselo být špatné,“ naznačil jednatřicetiletý fotbalista.

Sám sportovně začínal s hokejem ve Vyškově. První fotbalové krůčky udělal v Hošticích, ty »druhé « už v Pačlavicích. V dorostu kopal ve Vyškově a tehdy se starším dorostem vyhráli divizi. Moravskoslezskou dorosteneckou ligu si už ale zahrát nestihl a vrátil se do mužů Pačlavic, kde tedy působí nepřetržitě více než deset let.

„V začátku dorostu jsem měl několik nabídek. Jednu i z Hanácké Slavie Kroměříž, ale mně se nějak moc nechtělo jít někam hodně nahoru. Chtěl jsem se fotbalem hlavně bavit. Do Vyškova mě přemluvili Pepa Lička a Vašek Novotný, prý ať to jdu zkusit, a nakonec jsme vyválčili ten postup do Moravskoslezské ligy. Takže to bylo dobré období,“ velmi stručně shrnul svoji fotbalovou kariéru.

Určitě nejen proto, že je pamětníkem slavných pačlavických fotbalových časů, nastupuje na trávníky s kapitánskou páskou na rukávu. Ta sama vystihuje určité výjimečné postavení v týmu, ovšem bez jakýchkoliv privilegií.

„V kabině máme hodně nepříjemného »pokladníka«. Minule jsem nedal penaltu a stálo mě to pětistovku, a teď zase i ten hattrick. Pokud si přečte i tento rozhovor, tak se bojím, že mně to zase zaúčtuje,“ úsměv ale prozradil, že uznává, že tyto »pokuty« k dobré fotbalové partě určitě patří.