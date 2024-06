Dva fotbalisté s prvoligovou minulostí si v posledním kole A skupiny čtvrté třídy připsali na konto půltucet gólů. Králem může být jen jeden! A »korunovaný« týdenní kanonýr Deníku Miloš Kropáček potvrdil, že jeho kamarád Roman Gibala se jistě nebude zlobit, že konečné pořadí jejich týmů rozhodlo pro něho. Střelec FK Chvalkovice u Bučovic svými brankami pomohl týmu ke třetímu místu, zatímco Gibalova Pustiměř B skončila až desátá. Kropáčkův šestigólový střelecký apetýt odneslo béčko Hoštic-Heroltic, které ve Chvalkovicích prohrálo 13:3.

Kanonýr Deníku, Miloš Kropáček, FK Chvalkovice u Bučovic, IV. třída. | Foto: Deník/ Redakce

V souvislosti s fotbalovou dlouhověkostí a nastřílenými góly se nejčastěji vyslovuje jména zbrojováka Patrika Holomka, který dal góly ve všech českých soutěžních třídách, od té poslední čtvrté až po první ligu. Samozřejmě v opačném pořadí. Mimochodem v září bude slavit padesátiny. Šestačtyřicetiletému Kropáčkovi chybí do této bilance jen start v I. B třídě. Všechny ostatní si zahrál, a také v nich se prezentoval góly.

„Takže asi budu na druhém fleku. (úsměv) Ano, kromě první B jsem hrál všechny soutěže. Nejvyšší na začátku kariéry v Drnovicích, druhou a třetí ligu v HFK Olomouc, Moravskoslezskou ligu pak i v Zemanu Brno, béčku Zbrojovky, v Kyjově a na vojně v Hranicích na Moravě. Divizi, krajský přebor, I. A třídu, III. a IV třídu ve Vyškově a okresní přebor v Nesovicích,“ předložil seznam svých fotbalových štací.

Na té nejvyšší úrovni možná mohl jako budoucí ostrostřelec dosáhnout víc než sedm zápasů a jediný gól. Jenže tehdy v Drnovicích byla těžká konkurence a nebylo tam béčko.

„Pro nás mladé, co jsme byli na hranici první ligy, tedy náhradníci, to bylo špatné. Stačila by i divize, jak to měly ostatní prvoligové kluby, abychom se mohli nějak herně udržovat. Jen jsem trénoval a první ligu si zahrál jen asi po deseti minutách a celkově za ten podzim to byla všeho všudy asi hodina. Takže přes zimu jsem se rozhlížel jinam a tenkrát mě hodně chtěl pan Dostál z HFK Olomouc, který tehdy postoupil do druhé ligy. Tak jsem to vzal, šel jsem tam a prožil jsem tam krásných pět let. Určitě nelituju, že jsem nezůstal v prvoligových Drnovicích,“ zavzpomínal.

Svůj jediný prvoligový z gól poslal do sítě Mladé Boleslavi a tyhle vzpomínky mají s odstupem času, řekněme pikantní příchuť. Drnovice vyhrály 2:0, jeho první gól byl vítězný a dostal za něj pokutu.

„Dnes je to už úsměvná historka. A ne, nebyla to ta »pokuta«, kterou dáváte do kasičky kabiny za góly, karty atd. Ale opravdu tučný flastr. V 88. minutě kopal Radim Holub roh a já jsem měl za úkol čekat za vápnem na odražený balón. Podíval jsem se kolem sebe a stáli jsme tam čtyři, a tak jsem se posunul do vápna. Centr všechny přeletěl a na malém vápně mně to spadlo na stehno a balón se odrazil do sítě. V nastaveném čase dal kdosi ještě druhý gól. V pozápasovém hodnocení jsem šel na »kobereček« a dostal pokutu, za to, že jsem nestál tam, kde jsem měl určené. Trenéry byli Pepa Mazura a Mirek Kouřil a myslím, že na té pokutě trval víc Kouřil,“ s úsměvem výši pokuty neprozradil, ale prý opravdu nebyla jen symbolická.

Kariéru ve výkonnostních soutěžích mu ukončilo vážné zranění. „V koleně se mně přetrhalo úplně všechno co tam je.“ Rok po vyléčení už s tím vyšší soutěže hrát nešlo, a tak kývnul na nabídku z Nesovic. Jak upozorňuje, byl tam velice spokojený a dokonce se rozehrál tak dobře, že přišlo »SOS« z Vyškova, který měl tehdy problémy v divizi.

„Po podzimu měl Vyškov, pokud si pamatuju, asi jen deset bodů. Přišli za mnou Honza Špičák a pan Pataki, protože měli dojem, že bych jim mohl pomoct. Kupodivu to vyšlo, zachránili jsme se a já si na stará kolena ještě další rok zahrál v divizi. A navíc to tehdy odstartovalo to úspěšné období, které vlastně trvá dodnes. Přišel výborný trenér pan Machálek. Skočili jsme třetí a já jsem se vrátil do Nesovic. Když pak Vyškov založil céčko, šel jsem do čtvrté třídy, kterou jsme s mými vrstevníky vyhráli a postoupili do trojky. V ní jsem pak už chtěl kariéru zakončit,“ dodal k popisu kariéry.

»Dernierové« plány vzaly za své na hodech v rodných Chvalkovicích u Bučovic. Tehdy tam byl fotbal už osm let u ledu, ale na hodovém sranda mači se sešlo přes čtyřicet aktivních i bývalých fotbalistů a plácli si, že se tady přece musí hrát i soutěž. V covidové době, kdy kluby spíš skoro houfně zanikaly, bylo obnovení činnosti málem raritou.

„Základem bylo, že se toho organizačně chopil současný předseda Pavel Skopal. Představte si že je Brňák a věnuje se tomu fakt perfektně. Převážně jsme už byli čtyřicátníci a padesátníci a říkali jsme si, že když nám to vydrží tři čtyři roky, tak to bude paráda. Ono to fakt funguje. Pořád jsme sice stará garda, já jsem věkem asi až desátý nejstarší, ale už máme i mladé kluky. Podařilo se nám sehnat čtyři mezi patnácti a sedmnácti roky a od další sezony by měli přijít další dva, takže postupně se to nějak omlazuje. I když je tam samozřejmě obrovská díra a chybí nám takový ten fotbalový střední věk,“ upozornil.

Dosavadní osobní střelecký rekord Miloše Kropáčka v jednom utkání je pět gólů, které dal v krajském přeboru za Vyškov Bedřichovu. Tehdy Vyškov kraj s velkým náskokem vyhrál a Bedřichov byl beznadějně poslední. Přiznal, že si vede evidenci a že si myslel, že pětku už nikdy překonat nemůže. V zápase s hoštickým béčkem se mu to podařilo za padesát minut.

„Už nevím, ale v tom Bedřichově jsme hodně vysoko vyhráli, takže pět gólů vlastně nebyla žádná velká fuška. Ta šestka sice přišla ve čtverce, ale to už jsem v jiné pozici. Vlastně jsem vůbec neměl hrát. Jenže se nás sešlo jen jedenáct, takže jsem nastoupit musel. Navíc týden před tím jsme prohráli v Habrovanech 0:1 gólem v poslední minutě. A já v průběhu nedal čtyři vyložené tutovky a dokonce zahodil i penaltu. Takže jsem celý týden poslouchal, jaké su dřevák a kdesi cosi. A proto jsem proti těm Hošticím hrát ani nechtěl. Vidíte jak to dopadlo. Asi v padesáté minutě jsem dal ten šestý gól a najednou se tam dva naši mladíci objevili, a tak jsme je pustili na hřiště,“ naznačil, co osobním rekordu předcházelo.

Náladu si výrazně vylepšil. A s bonusem, protože jeden gól dal hlavičkou. Vyškovští fandové si jeho styl hry ještě pamatují. Byl to a určitě pořád je buldok na hrotu. Typickým gólem byla doklepávačka z bezprostřední blízkosti. Nejlépe po důrazném přetlačení obránce i více obránců. Těžko ho šlo zastavit.

„Vlastně byl ten zápas taková výjimka. Góla jsem dal pravou, levou i hlavou, což u mě nebývá zvykem. Hlavou jsem dal snad tři góly v životě. No a teď dokonce i dva góly z dálky, asi z pětadvaceti metrů. Střílet z dálky mě vždycky bavilo a fakt jsem měl docela slušnou ránu. Ale trenéři mě tlačili na hrot. Takže ano, mým typickým gólem asi je dorážka z toho malého vápna a po souboji na tělo,“ usmívá se.

Chvalkovičtí si ve čtverce vedou docela slušně. Letos tedy třetí místo, rok před tím ji vyhráli. Postup prý odřekli proto, aby nedopadli tak, jak letos jejich jmenovec z opačné strany okresu. (Chvalkovice na Hané skončily v A skupině III. třídy poslední, pozn. red.) A souvisí to samozřejmě i s pořád vysokým věkovým průměrem mužstva. Pokud by se ale dařilo v omlazování pokračovat a herně se dařilo, budou prý veteráni klukům fandit, aby výš šli. V každém případě tu má Miloš Kropáček i jeden osobní cíl, anebo spíše přání. Fotbal hrají všichni tři jeho synové a nejstarší sedmnáctiletý Marek se chystá po dorostu v Drnovicích posílit Chvalkovice. „To víte, že by se mně líbilo zahrát si s ním v jednom mančaftu!“

„Musím zdůraznit, že to tady u nás ve Chvalkovicích splňuje všechna kritéria, se kterými jsme klub zakládali a co jsme od toho čekali. Především tedy, že se budeme scházet jako kamarádi, kdo bude chtít, tak si zahraje, pobavíme se. A já si hodně vážím toho, jak to tady vzali lidi a hlavně ti staří matadoři, co tady hrávali fotbal dohromady dřív a postavili hřiště a kabiny. Musím říct, že na fotbal chodí, dávají nám najevo, že jim děláme radost, fandí nám. Máme hromadu, fanynek, které se starají o výbornou atmosféru nejen při zápasech, ale i po nich. A to jsou právě ty chvíle, proč ten fotbal děláte i ve čtverce,“ chválil střelecký rekordman jakoby z trochu jiné pozice. Obcí »velí« coby starosta.

Jako bývalý hráč Vyškova a jak zdůraznil vyškovský fotbalový srdcař, samozřejmě sledoval a prožíval už druhý neúspěšný pokus MFK probít se do nejvyšší soutěže.

„Je mně líto, že se to nepovedlo, ale spíš kvůli těm klukům, co ten fotbal ve Vyškově dělají, jako Zbyněk Zbořil a ostatní. Jak se o to starají, jak se snaží ve skromných podmínkách konkurovat i velkým fotbalovým baštám. Na druhou stranu je možná líp, že to zůstalo v Drnovicích, protože kdyby postoupili, museli by hrát někde v tramtárii. A to by byla škoda. Myslím si, že ta druhá liga je v současné době pro Vyškov soutěž tak akorát,“ nazančuje Miloš Kropáček.