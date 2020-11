Na hřišti totiž došlo k hromadné rvačce. Sudí utkání ukončil, nikomu však červenou kartu neukázal, jelikož viníky nedokázal identifikovat. „To byla zásadní chyba. Disciplinární komise pak dohledávala, kdo se čeho zúčastnil, ale lidé tvrdili, že se rvali všichni. Kontumaci pak Moravské Málkovice dostaly za chování fanoušků, kteří slovně napadali rozhodčího. Domácí za vniknutí diváků na hřiště,“ uvedl předseda okresního fotbalového svazu Vyškov Ondřej Šišma.

Mimo to dostala trojice fotbalistů devítizápasový trest za napadení zvláště hrubým způsobem. „Na ty tři lidi ukázali všichni. Chtěli jsme tresty daleko vyšší, jelikož nechceme, aby se tohle kdekoli opakovalo. Nikdo se ale nepřiznal, co vlastně udělal. Těžko trestat, když lidé z disciplinárky na zápase nebyli a kluby nám nechtěly pomoct,“ posteskl si Šišma.

Za domácí si zimní pauzu protáhne Oldřich Doležal. Hosté se budou muset obejít bez Davida Pavlíka a Jakuba Lukáška. „S těmi dvěma byli problémy vždycky. Dělají nějaký bojový sport a údajně je to problém každý zápas. Teď si to prý v Málkovicích chtějí v kabině vyřešit, což se mi líbí a bylo by to super,“ doplnil funkcionář.

HLAVNÍ VINÍK BEZ TRESTU

Problémy přiznává i předseda málkovického klubu Lukáš Doupovec. Nechápe však, proč trest dostala právě tato dvojice. „Máme dost červených a kluky, co neudrží nervy na uzdě. Rozhodli jsme, že odteď si prohřešky každý zaplatí sám. Nehodláme dávat peníze na mladé, kteří si na hřišti vylepšují ego. Proti Nesovicím to začal náš hráč a vyprovokoval strkanici. Přiznal se k tomu, ale paradoxně z toho vyšel nevinně a trest dostali naši dva hráči, kteří se jen bránili proti přesile. Nevím, podle čeho komise rozhodla, že jsme potrestáni víc než domácí, kteří to pořadatelsky hrubě nezvládli. Jejich diváci se nám posmívali, vběhli na hřiště a začali nás mlátit,“ prohlásil Doupovec.

Oba týmy také musí zaplatit pokutu deset tisíc korun. Po Nesovicích chtěla nejprve komise dvojnásobek, po odvolání však jeden trest stáhla. „Zjistilo se, že některé věci byly nepodložené, proto jsme se rozhodli trest snížit. Nesovice si najaly nějaké právníky, něco našly a měly ve finále pravdu, jelikož se nepodařilo prokázat napadení hráče divákem,“ okomentoval kauzu Šišma.

POSTUPOVÁ KOMPLIKACE

Nesovice k případu mlčí. Po prvotním rozhodnutí komise napsal sice bývalý předseda Milan Mokráň nesouhlasný otevřený dopis, nyní se však předseda Sokola Michal Kupka odmítl vyjádřit s tím, že jde o uzavřenou věc. „Ve mně se to bije. Přes nějaké lidi nám bylo oklikou naznačeno, že se rozhodne v náš neprospěch, pokud se odvoláme. Tak jsme sklopili uši a neodvolali se. Pak jsme se dozvěděli, že Nesovice ano a pokuta jim byla snížena. Vydělali na tom, i když byli ti horší a teď se nám můžou smát, “ uzavřel Doupovec.

Nesovice přezimují na stříbrné příčce tabulky. Nebýt kontumace, mohly být první. Hráči Moravských Málkovic do jarních bojů vstoupí ze sedmého místa.

JAROSLAV GALBA