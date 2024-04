Po silnici přes Nemojany je to z Habrovan do Račic necelých deset kilometrů, přes les to bude o něco méně. Takže není pohyb, že fotbalový zápas jejich reprezentantů je klasické sousedské derby. Předchozí dvě v Račicích těsně vyhráli domácí, to podzimní v Habrovanech skočilo 3:3. V sobotu Habrovanští sice jeli do Račic v pozici lídra A skupiny III. třídy, ale rozhodně ne namistrovaně a pro jisté body. Nakonec se ale zápas zcela vymknul z dosavadního trendu, hosté vyhráli 9:0. Pět míčů poslal do jejich sítě Jakub Polách.

Jakub Polách, kanonýr Habrovan. | Foto: archiv fotbalisty

„Jeli jsme tam s tím, že to bude těžký soupeř, že předem není nic jisté, protože je to klasické derby, které nemá favorita. Navíc jsme před tím prohráli s Velešovicemi, takže bylo jasné, že pokud zase neuspějeme, můžeme přijít o první místo. Moc nám nevyhovovalo ani to, že pršelo. Zápas se nám moc vydařil, všechno nám vycházelo. Byli jsme kompletní, ale myslím, že oni taky, ale my jsme asi byli víc nažhavení a nahecovaní. Ale tak vysokou výhru jsme stejně sami nečekali,“ naznačil nejlepší okresní kanonýr uplynulého víkendu příčiny vysokého vítězství.

Jeho podíl – pět gólů – je jednoznačný, ale připisuje to spíš svým spoluhráčům, kteří mu je připravili.

Jakub Polách, kanonýr Habrovan.Zdroj: archiv fotbalisty„Chvilkama mně přišlo, že na mě někdo hraje osobku, ale asi moc nestíhal. (úsměv) Protože mně to kluci dávali tak, jak to potřebuju. První gól byl po krásné nahrávce od Martina Snášela, který mě našel ve vápně. Tam jsem si to jenom zpracoval a stačilo překonat gólmana. Další tři góly byly po úniku obráncům, když jsem šel sám na brankáře. Ten poslední, to jsem to dostal na vápno, prošel jsem přes obranu a zakončil to k tyčce. Teda žádná dělovka z dálky, víc mě sedí, když mně to kluci dají do běhu. A to nejčastěji to dělají právě Marťa Snášel a Mira Divácký,“ nepřímo poděkoval svým »dvorním« nahrávačům.

Po sobotě Habrovanští tedy udrželi dvoubodové vedení před Nesovicemi. Do konce soutěže zbývá ještě sedm kol a vidina postupu je pro Polácha a spol. mimořádnou motivací.

„Okresní přebor se v Habrovanech ještě nikdy nehrál. Teď se tady udělala fakt výborná parta. A jsme tu převážně mladí kluci, takže i perspektiva tady je veliká a já věřím, že se nám to podaří dotáhnout do konce. Většina je nás z Habrovan a hodně nás posílil zkušený Mira Divácký, který hrál v Rousínově. Chceme to i pro naše fanoušky. Doma chodí na fotbal dost lidí a fakt nám pomáhají a jezdí s námi i ven. Občas je jich tam víc než těch domácích,“ zdůrazňuje čtyřiadvacetiletý útočník.

S dvaceti brankami nejlepší kanonýr celé soutěže je odchovancem habrovanského fotbalu. V přípravkách to zkoušel ve Vyškově, ale už od žáků hraje jen v mateřském klubu. Pět gólů v jednom utkání je jeho osobním rekordem, ale sám s úsměvem dodal, že se bude snažit jej překonat. I za cenu osobních finančních výdajů…

„Kasičku v kabině samozřejmě máme. I sazebník za hattrick. Ale ta »pokuta« mě teď nejspíš mine, protože spoluhráč a kamarád Filda Křivánek, slíbil, že když dám tři góly, tak to za mě zaplatí. (úsměv) Takže jsem se hodně snažil, když se to začalo rýsovat. Ale vůbec mně nebude vadit, když něco doplatím za ty dva další góly. Všechno to půjde na společné ukončení sezony a doufám, že to bude postupová oslavička,“ plánuje student sportovní fakulty brněnské Masarykovy univerzity.