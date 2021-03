Ve společenském sále restaurace Záložna v Rousínově se sešlo 41 z 48 delegátů, kteří zvolili nový výkonný výbor OFS. Nejprve předsedu Ondřeje Šišmu. Hlas mu dalo devětadvacet delegátů, čtyři byli proti a šest se drželo hlasování. Volby předsedy se účastnilo 39 delegátů. Šišma tak pokračuje ve funkci prvního muže okresního fotbalu, kterým byl zvolen před rokem na mimořádné valné hromadě po odstoupení tehdejšího předsedy Miloslava Brtníčka. Za členy výkonného výboru pak byli zvoleni Marek Podaný (30 hlasů pro), Jaroslav Andrla (24), Martin Šebela (23) a Miroslav Přibyl (22). Ve stejném složení, jako v minulém volebním období, bude pokračovat revizní komise. Znovu zvolení byli Jaroslav Šubrt, Hana Bodečková a Renáta Zemánková.

„Všichni delegáti byli otestování na covid nebo předložili potvrzení o testu. Všichni byli negativní, takže nikdo nemusel valnou hromadu opustit a účast 85 procent je za daných okolností velice dobrá. A všichni, kteří nepřijeli, poslali řádnou omluvenku,“ kvitoval Šišma.

Úvod valné hromady byl trochu překvapivý. Zástupce klubu z Heršpic podal návrh na odložení jednání o čtrnáct dnů. Jeho námitky na transparentnost přípravy valné hromady a že nebyla dobrá informovanost o jednotlivých kandidátech na členy výkonného výboru, valná hromada nepřijala a program proběhl podle původního návrhu.

„Postupovali jsme striktně podle stanov. Hlasovalo se o tom, ale pro přijetí nedostal heršpický návrh dostatečný počet hlasů. Program i volby pak proběhly bez problémů a zcela demokraticky. A tak tomu bude i v nadcházejícím období. Určitě chceme být pro kluby dobrou servisní jednotkou a budeme je informovat o všech věcech, které potřebují k činnosti. Jsem rád, že na valné hromadě v tomto směru zazněla pochvala na práci sekretáře svazu Zdeňka Jelínka,“ sdělil Šišma.

Nový výbor se ujímá „žezla“ v nelehkém období, kdy jsou fotbalové soutěže a prakticky veškerá sportovní činnost pozastaveny.

„Naším první úkolem bude ustanovit odborné komise. Uvidíme, kdo z jejich stávajících členů bude chtít pokračovat dále. My počítáme se všemi, co na svazu působili. Bohužel musíme jen čekat, co nastane kolem pandemie. Tedy jestli budou soutěže pokračovat nebo budou ukončeny. Rozhodnutí není v našich rukách a budeme se řídit podle rozhodnutí FAČRu (Fotbalová asociace České republiky, pozn. red.), který to vydá celoplošně. Osobně si myslím, že FAČR bude pro to, aby se alespoň půlka soutěží dohrála. Chtěl bych, aby proběhl naplánovaný letní kemp mládeže, kluby o něm už dostaly informace. Připravovat něco víc je v dané chvíli problematické,“ sdělil staronový šéf okresního fotbalu.