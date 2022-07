„V podstatě je to dáno postupy našich týmů do krajských soutěží, kam postoupili muži Drnovic a Slavkova a sloučený dorost Dědice-Vyškov. Do I. B třídy se nepřihlásily Kobeřice, takže budou hrát okresní přebor. Ten bude mít letos o jednoho účastníka méně, tedy tradičních čtrnáct mužstev. Ve dvou třetích třídách bude nově po dvanácti. Tyhle změny ale byly oznámeny už loni, podle soutěžního řádu rok dopředu,“ komentoval rozdělení soutěží předseda STK Jaroslav Andrla.

Los 1. kola okresních soutěží

Sobota 13. srpna a neděle 14. srpna

Termíny a začátky zápasů budou upřesněny podle hlášenek oddílů. Jejich uzávěrka je 20. července.

Okresní přebor

Křižanovice – Bučovice, Komořany – Pustiměř, Hoštice-Heroltice – Vícemilice, Kobeřice – Brankovice, Otnice – Švábenice, Pačlavice-Dětkovice – Letonice, Rousínov B – Křenovice.

III. třída - skupina A

Dědice – Radslavice, Kučerov – Račice, Ivanovice na Hané – Habrovany, Kroužek – FKD B, Moravské Málkovice – Hoštice-Heroltice B, Velešovice – Lysovice.

III. třída - skupina B

Nesovice – Kobeřice B, Slavíkovice – Hodějice, Bošovice – Heršpice, Lovčičky – Nížkovice, Křenovice B - Vážany nad Litavou, Němčany – Dražovice.

IV. třída - skupina A

Kučerov B – Račice B, Rychtářov – Bohdalice B, Brankovice B – Chvalkovice u Bučovic, Moravské Málkovice B – Opatovice, Pustiměř B – Dědice B.

IV. třída - skupina B

Nesovice B – Milešovice, Letonice B – Slavkov u Brna B, Slavíkovice B – Hodějice B, Velešovice B – Komořany B, Bučovice B – Křižanovice B, Zbýšov – Šaratice.

K kategorii dospělých tedy bude hrát stejný počet mužstev - 48 - jako loni. Nepřihlásily se Rašovice, nově budou opět hrát čtvrtou třídu Milešovice. V okresním přeboru zůstává jeho vítěz Otnice. Protože odmítly postup do krajské soutěže a Kobeřice krajskou soutěž nepřihlásily, zahrají si I. B třídu Drnovice a Slavkov u Brna. Zajímavostí prvního kola přeboru je souboj nováčků postupujících ze třetích tříd Hoštic-Heroltic s Vícemilicemi.

„Pozitivní je, že nám neubylo dětí v takové míře, jak to hrozilo. Bohužel největší problémy zůstávají u kategorie dorostu. Po postupu Dědic-Vyškova zůstal v okrese jediný tým - Otnice, které na základě dobré spolupráce v OFS Brno-venkov budou hrát tamní okresní přebor. Na druhou stranu nás těší tři dorostenecké postupy. Do kraje jde zmíněné družstvo Dědice-Vyškov, do krajského přeboru Drnovice a do divize sloučené družstvo Vyškov-Dědice,“ zdůraznil Andrla.