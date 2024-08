Potřebují okresní soutěže nějakou zásadní rekonstrukci, příp. jakou? Co říkáte tomu, co z té avizované zbylo?

Samozřejmě, nejenom okresní soutěže, ale všechny fotbalové soutěže v republice potřebují reorganizaci. Pokud se nezačne shora, nemá to význam ani u OFS. Bohužel u profi soutěží je to asi zatím neprůchozí, což je škoda, ale od třetí ligy dolů je reorganizace soutěží více než nutná. Pokud vím, smysluplný návrh je na stole již pět let, ale zatím došlo jen k přejmenování soutěží. Vnímáme to jako první krok k následné reorganizaci.

Co je hlavním argumentem pro změny?

Nemůžeme být slepí k tomu, jak každý rok končí a odhlašují se družstva, zejména v okresních a krajských soutěžích. Vrcholem všeho bylo letošní odhlášení stabilního klubu z Kostelce na Hané, který byl přihlášen do 4. ligy (bývalá divize, pozn red.) A to víme, že spousta klubů balancuje na hraně podmínek pro účast třeba ve 4. a potažmo 5. lize. Co mám zprávy, tak většina klubů z KFS a OFS by případnou reorganizaci soutěží uvítala, ale hozená rukavice je teď na straně Řídící komise FAČR pro Moravu a pro Čechy. Přitom v návrhu, který jsem viděl, by například soutěže ŘKM utrpěly nejmenší újmu.

Jak by to tedy mělo vypadat konkrétně?

Soutěže by se vrátily do stejného módu jako před zavedením soutěží „juniorek“, tedy jedna třetí liga a dvě čtvrté ligy. Daleko více by se to dotklo soutěží na úrovni KFS a OFS, ale tam je, alespoň v Jihomoravském kraji jasná shoda. My si s tím určitě poradíme ke spokojenosti klubů. Věřte mi, že bez řádně provedené reorganizace za chvíli okresní fotbalové svazy nebudou mít téměř co řídit, ani soutěže dospělých. A ještě jeden argument: Pryč je doba, kdy fotbalisté chtěli cestovat půl dne přes celou Moravu nebo přilehlý region, tam si zahrát fotbal - mnohdy jen pár minut - a pak zase domů. To dnes můžou maximálně chtít kluby do úrovně 3. ligy. Naopak derby zápasy, či zápasy s kluby z přilehlého regionu lákají diváky i hráče nejvíce a ve finále je jedno jestli hrajete čtvrtou, pátou, nebo šestou ligu. Příkladem budiž 6. liga JmKFS sk. B, která je tak obrovsky kvalitní a atraktivní, že z ní v loňském roce nikdo neakceptoval postup do vyšší soutěže. Chtěli bychom věřit, že po zvolení nového vedení FAČR na jaře příštího roku se vše pohne kupředu a reorganizace soutěží se dokončí.

Okres Vyškov byl jedním z prvních, který zavedl hokejové střídání i u dospělých. Jaké byly odezvy tehdy a jak je kluby - hráči hodnotí dnes?

Opakované střídání jsme zavedli hned v momentě, kdy nám to řády umožňovaly. Nejprve jsme si udělali mezi kluby takový průzkum. Zájem o to byl, zkusili jsme to a s odstupem času to byl jistě velmi dobrý tah, protože nám nekončí tolik klubů. Samozřejmě i opakované střídání má svoje pravidla. Například posledních deset minut lze vystřídat pouze dvakrát, takže se eliminují časové prodlevy. Za mě je to pro okres dobrá volba a spokojenost vnímám i ze strany klubů, což je pro nás důležité.

Jaké novinky jsou připraveny pro letošní ročník? Případně, co by svaz rád vylepšil v dohledné době?

Vyloženě novinky žádné nemáme. Změny v pravidlech fotbalu jsou minimální, ale určitě chceme využít pravidlo, aby s rozhodčími komunikoval výhradně kapitán družstva. Co se týká systému soutěží, tak u nás se drží přibližně stejný počet družstev, a tak nebylo nutné zasahovat do zaběhnutého systému soutěží. Uvítal bych okresní soutěž dorostu, ale s touto kategorií bojují téměř všude…

Vyškovsko zahájí podzimní soutěže o týden později než většina ostatních v kraji. Co vás k tomu vedlo?

Brno-město začíná stejně jako my. Vše má své návaznosti a termínovou listinu navrhuje Sportovně-technická komise. Většinou ji schválíme, protože věřím, že svoji práci dělá velmi dobře. Osobně jsem ale rád, že začínáme později. Jsou prázdniny, doba dovolených, kluby mají problém poskládat jedenáct hráčů. Příkladem může být utkání 6. ligy, skupiny B Veselí nad Moravou – Nikolčice, kam hostující družstvo nepřijelo. Stejně tak u krajské dorostenecké soutěže Moravská Slavia Brno nedorazila do Lysic. V tomto chápu, že začínáme později a jsem za to rád.

Jak proběhl – jak jste vyhodnotili minulý ročník soutěží a jaká jsou vaše přání před startem nového?

Jsem rád, že loňský ročník proběhl na našem okrese bez větších excesů. V minulých letech jsme tu něco měli, ale možná velké pokuty zabránily dalším. Na ostatních okresech toto říct nemohou, ale samozřejmě se to může snadno obrátit. Věřím a přeji si, aby tomu tak ale nebylo! Před startem nového ročníku přeji všem hlavně zdraví a co nejvíce zábavy na hřišti, protože fotbal by měl být zábavou. Na to se poslední dobou zapomíná!