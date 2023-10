V podstatě dva zápasy stačily, aby se s deseti góly prostřílel na bronzovou pozici aktuálního pořadí kanonýrů A skupiny IV. třídy. V šestém kole vyhrálo B mužstvo Brankovic v Hošticích nad tamním béčkem 6:3 a Michal Novotný se na tom podílel čtyřmi góly. V neděli při výhře svého týmu nad Pustiměří B 12:0 přidal ještě o jeden víc. Skóroval pětkrát!

Michal Novotný_vlevo. | Foto: Deník/VLP Externista

„Co hraju za muže, tak jsme tak vysoko ještě nevyhráli, nebo si to aspoň nevybavuju. Myslím si, že oni nejsou tak slabí, ale že k nám přijeli bez některých dobrých hráčů a navíc jich bylo málo. Na střídání měli jen jednoho chlapa. Na druhou stranu je to pro nás asi příjemný soupeř. Minule jsme jim doma dali, myslím že šest nebo sedm nula,“ naznačil, že dávat góly v tomto utkání zase nebylo nějak obtížné.

Zdroj: Deník/VLP Externista

V každém případě svůj »hoštický« osobní střelecký rekord v mužské kategorii možná až nečekaně brzy navýšil. Zásluhu na tom připisuje svým nahrávačům. Tím »dvorním« je především Dan Proniuk.

„Nahrál mně na tři góly, na jeden pak Petr Majerčák a ten pátý jsem dal z penalty. Když vyhrajete tak vysoko, tak ty góly samozřejmě nemají nějakou mimořádnou hodnotu, ale aspoň jeden se snad mohl aspoň líbit. Dan mně dal krásnou a hlavně přesnou uličku mezi obránce, já jsem pak obešel brankáře a dal to do prázdné branky,“ popisuje trefu možná pro televizní rubriku „Borec nakonec“.

Michal kope Brankovicích od přípravky. Za dorost si tady zahrál krajskou první třídu a při přechodu mezi muže si na krátká období odskočil do Milonic a Nesovic. V mládežnických kategoriích hrával ve středu zálohy, v dospělých se zabydlel v útoku. I když si řada zdejších fandů možná myslí, že by měl hrávat za áčko, on sám to odmítá.

„Já fotbal hraju jen pro zábavu a v béčku mně to naprosto vyhovuje. Tady žádné velké a třeba postupové ambice nemáme. (Brankovické béčko je v současné době na čtvrtém místě tabulky a na vedoucí Lysovice B ztrácí tři body, pozn. red.) Všichni se fotbalem bavíme a máme radost, když občas i vyhrajeme. (úsměv) V áčku je to o něčem jiném. Ta úroveň okresního přeboru je o hodně vyšší, všechno je tam rychlejší, víc se po vás chtějí výsledky. A já navíc skrz práci nemám někdy tolik času na tréninky, takže si myslím, že bych v áčku nestíhal,“ vysvětlil důvody, proč nestřílí góly i v nejvyšší okresní soutěži.