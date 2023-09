Dvacáté narozeniny se teprve chystá oslavit na konci roku, ale v Lysovicích už několik let patří do základní sestavy áčka. Přišel totiž jako šestnáctiletý mladíček z Drnovic, kde za žáky hrál krajský přebor. Říká, že po rodině je fotbal jeho hlavní prioritou, takže Radim Aujeský kope za áčko i béčko.

Radim Aujeský. | Foto: Deník/VLP Externista

S áčkem na jaře postoupil do okresního přeboru, B mužstvo aktuálně vede tabulku A skupiny IV. třídy a Radim s devíti góly pořadí nejlepších kanonýrů soutěže. Dosadily ho tam čtyři góly, které v sobotu nasázel do sítě béčka Habrovan. Ty si odvezly „kulatý“ debakl 0:10.

„Do béčka chodím hlavně si dobře zahrát a klukům pomoct, když to potřebují. Fotbal mě baví a v té čtverce to platí doslova. Okresní přebor je o něčem úplně jiném, všechno je mnohem rychlejší. Dokonce i ve trojce to byl mnohem náročnější fotbal. Takže se fakt v béčku bavím,“ sdělil s úsměvem.

V A i B mužstvu nastupuje většinou v záloze. S Habrovany si nabíhal na hrot a padalo mu to tam. Čtyři góly je v kategorii dospělých jeho zápasovým osobním rekordem.

Radim AujeskýZdroj: Deník/VLP Externista

„Možná i absolutním, už si nepamatuju, že bych v žácích někdy dal v jednom utkání tolik branek. Když vyhrajete 10:0, tak ty góly samozřejmě nemají takovou hodnotu, ale z toho třetího jsem měl opravdu radost a myslím, že se i líbil. Dostal jsem balón za obranu, zpracoval jsem si to na prsa a z voleje jsem to za velkým vápnem nártem trefil pod břevno,“ popsal svoji výstavní trefu.

Jeden „zářez“ letos má i v okresním přeboru. V prvním utkání Lysovic po návratu zvyšoval ve Slavkově po čtvrthodince na 2:0, když premiérovou branku dal už v páté minutě Ondřej Bačovský. Nováček vyhrál na týmem, který by měl být favoritem přeboru 4:1. Po sedmém kole jsou Lysovice se čtrnácti body na velmi slušném čtvrtém místě.

„Dobré výsledky dělá především dobrá parta a tu my tady fakt máme. Chceme se pohybovat někde v popředí okresního přeboru a hrát fotbal pro diváky, kterých u nás chodí opravdu dost. Nějaké vetší ambice, jako třeba postup do I. B třídy, si myslím nejsou na pořadu. Fotbalem se bavíme a když jsou výsledky, je tu pak samozřejmě celkově pohoda,“ upřesnil plány nováčka OP.

V áčku nastupuje spolu se starším bratrem Vítem a připouští, že mu hlavně v začátcích hodně pomáhal.

„Ano dokáže mě sjet, když je to potřeba. Ale někdy to zafunguje i opačně (úsměv). Prostě hrát s bráchou je paráda,“ ujistil dvacetiletý lysovický talent.