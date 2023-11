V sestavě fotbalistů Nížkovic nechyběl na podzim ani jednou. Přesto měl až do neděle ve střeleckém výkazu u svého jména jen jediný zápis. V utkání desátého kola B skupiny III. třídy s Hodějicemi (7:2) ovšem Jiří Jeřábek přidal hned tři!

Jiří Jeřábek, fotbal Nížkovice. | Foto: archiv fotbalisty

„Letos poprvé jsem hrál v útoku. Jinak je mým postem střed zálohy. Tentokrát se trenér rozhodl postavit mě dopředu. Já jsem ten posun také přivítal, protože i ze zálohy jsem byl zvyklý dávat víc gólů. Minulou sezonu jsem měl v tomto směru o hodně vydařenější. Teď na podzim to bylo úplně jiné, spíš trápení. Ale vlastně se to netýká jenom mě. Moc nám to nejde jako celému týmu. Řekl bych, že je to taková jakási ponorka. Přitom kolektiv máme super, ale nedaří se nám tak, jak bychom si představovali,“ upozornil probuzený střelec.

Jiří Jeřábek, fotbal Nížkovice.Zdroj: archiv fotbalisty

Proč ho trenér vysunul do útoku prý nepátral. Ale možná to byl šéfův majstrštyk. Jako by věděl, že Jeřábek nakrátko v Hodějicích působil, a že to nebylo zrovna moc vydařené angažmá. Takže by měl mít zvýšenou motivaci.

„Asi měl nějakou vidinu, že by to mohlo mužstvu prospět a ono to vyšlo. O těch Hodějicích nejspíš nevěděl. Já jsem tam byl jen půl roku v dorostu a fakt to nebylo nic moc. Nebyla tam taková parta, na jakou jsem byl doma zvyklý. Odehrál jsem jen dva zápasy a vrátil se Nížkovic. Že bych se chtěl pomstít, to rozhodně ne, ale malinkatá zvýšená motivace tam byla. Ale ne k tomu, že budu dávat góly, ale abychom vyhráli jako tým,“ ujistil.

Proto ani své zásluhy na vítězství nepovažuje za mimořádné. Ty góly mu připravili spoluhráči tak, že by prý je dal každý.

„Všechny tři vypnuly ze hry po nějaké kombinaci. To znamená z dobré hry celého mužstva, teď se nám konečně zadařilo. Takže to není moje zásluha, ale spoluhráčů, protože mě to fakt namazali až před skoro prázdnou branku. To by asi dal každý, dva z nich určitě,“ odmítal gratulace.

S kratičkou hodějickou epizodou hraje Jiří Jeřábek v Nížkovicích nepřetržitě od šesti let. Hattrick dal už loni Slavíkovicím, teď tedy vyrovnal svůj osobní rekord. Na jeho překonání nemyslí, spíš předpokládá, že se příště zase vrátí do zálohy.

„Protože máme dva dobré útočníky. Byl jsem fakt rád, že mě trenér dal do útoku, protože jsem se opravdu trápil a potřeboval jsem nějaký impuls. Snad to pomohlo a něco zase dám i ze zálohy,“ zopakoval.

Už jen starší pamětníci by mohli připomenout, že Nížkovice dobře hrávaly okresní přebor a kdysi tu dokonce byly vedle sebe dva kluby, civilní a vojenský. Současná parta žádné postupové plány nemá.

„Táta něco říkal, že děda asi ten okres hrával. (úsměv) Myslet na to možná můžeme, ale prakticky to nepřipadá v úvahu. Jak jsem naznačil, máme výbornou partu a hlavně jsme všichni z Nížkovic. Známe se strašně dlouho a velmi si ceníme, že to nemáme poslepovaný z různých dědin, jak je to jinde. A je tu i ten věk, ten jde pořád nahoru. Stárneme, my jsme tam dva nejmladší a máme šestadvacet let, další jsou přes třicet a až ke čtyřiceti. Takže ta trojka nám naprosto vyhovuje, myslím si, že je to na naše podmínky optimální soutěž, jsme s ní spokojení,“ ujistil třígólový střelec.

Hattrickem se v interní střelecké tabulce dotáhl na čtyřgólového Miroslava Kouska. Stejně jako on je teď největším přispěvatelem do pokladny kabiny…

„Ano, mám to napsané v pokutách a už mě to stálo něco na baru. To konečné účtování, ale bude až na závěrečné, (rozuměj oslavě - hráčské schůzi) po sezoně,“ s úsměvem potvrdil, že mu finanční následky hattricku nevadí.