OSOBNOST DENÍKU: Penaltu nechal kámošovi, ale hattrick Karel Kachlíř i tak stihl

Po sestupu fotbalistů Slavkova u Brna z I. B třídy teď na podzim zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měli okamžitě vrátit. Na sedmém místě už mají na zatím stoprocentní vedoucí duo Hoštice-Heroltice – Letonice čtrnáctibodovou bodovou ztrátu. Nicméně nejbližší budoucnost by nemusela být v tomto směru ztracená. Kanonýr už se rýsuje, Karel Kachlíř, teď by asi bylo potřeba podobně obsadit i ostatní posty…

Karel Kachlíř, SK Slavkov u Brna. | Foto: Archiv fotbalisty