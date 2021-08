Rok před tím totiž rovněž nedohranou soutěž zakončili v její polovině na čtvrtém místě. Jedním z důvodů, a zřejmě obecně platným, je předlouhá herní pauza zaviněná pandemií Covidu-19.

„Částečně ano. Někteří kluci opravdu došli k závěru, že se jim po tom rok a půl dlouhém období, kdy to v podstatě bylo o tom, trénink ano – trénink ne, už prostě nechtělo tak dřít. Navíc jsou o dva roky starší a my jsme kádr měli spíš starší. Takže ty dva roky kluky zase posunuly trošičku dál, někam jinam. Dohnal je věk. Spočítali si, že pro ně bude lepší, než jezdit do Lednice nebo Velké nad Veličkou, tady po okolí a zahrát si derby třeba v Švábenicích,“ naznačil místopředseda klubu a Vladimír Keršner.

Okresní přebor - 1. kolo:

Pačlavice-Dětkovice

- Křižanovice

Sobota 7. 8. (16.00), na hřišti v Pačlavicích.

Ten upozornil, že rozhodnutí bylo kolektivním verdiktem. Všichni hráči se mohli vyjádřit, jakou soutěž chtějí hrát.

„V úvahu se braly očekávané odchody z kádru, byť nebyly až tak veliké. Naznačil jsem věkové složení mužstva a dalším důvod, proč jdeme až do okresního přeboru je, že tu zůstal takový mix A a B mužstva. Béčko hrálo III. třídu a ten skok do I. B by pro kluky byl až příliš velký. Pár jich sice ještě chtělo hrát výš, ale celkově nám to vycházelo, že můžeme slušně hrát v okresním přeboru,“ uvedl dlouholetý pačlavický funkcionář.

Tou nejúspěšnější půlsezonou v I. A třídě byl podzim 2019, kdy měli Pačlavičtí na čtvrtém místě bilanci sedm výher, tři remízy a jen tři porážky.

I. B třídu vyhráli v sezoně 2017/2018, z okresního přeboru postupovali tři roky před tím. Tým se od té doby moc nezměnil. Pokles formy loni na podzim podle trenéra způsobil hlavně neočekávaný odchod kanonýra Lukáše Oboruči do Lipové. Bylo to v pátek před prvním mistrákem a mančaft se prostě už nenastartoval.

„Už si to prostě nesedlo. Navíc si kluci moc nerozuměli s trenérem a po třech zápasech na ně padla deka. Další aspekt byl, že poměrně často marodil stoper Dostalík. Když byl na hřišti, tak tvář mužstva byla výrazně lepší. Pak jsme se sice herně zvedli, ale výsledky se moc nedostavovaly,“ vrátil se Keršner k počátkům loňské herní krize.

Vzhledem ke zkušenostem, které Pačlavice-Dětkovice za těch několik let v krajských soutěžích nasbíraly, by i uvedený mix týmu měl v okresním přeboru hrát velmi důstojnou roli.

„Základ mužstva zůstal skoro stejný a ta kvalita tam je. Bude snaha hrát co nejvýš, ale až výsledky ukáží, na co máme. Před tím jsme vždycky, když jsme nějakou soutěž vyhráli, postupovali. I když třeba před postupem do I. B třídy tam byly velké otazníky. Ale za tři roky jsme byli v I. A třídě a přitom kádr byl až na jednu dvě výjimky totožný. Ale v tuto chvíli upřímně říkám, že poskládání mužstva pro nás teď pro začátek bude velkou neznámou,“ připustil klubový mítopředseda.

I Vladimír Keršner obecně vidí základy problémů s hráčskými kádry v malých obcích i v omezených možnostech práce s mládeží. V Pačlavicích je to o to horší, že tu není základní škola.

„Ta je ve vedlejších dědinách. Takže my jsme vlastně bez jakékoliv „zásobárny“ dětí z tělocviku a ostatních aktivit. Naše děti končí a budou budou končit v Morkovicích, ve Švábenicích i jinde v okolí. Třeba teď jsou tři naši kluci ve Vyškově, pár je, jak jsem naznačil, v Morkovicích. I kdybychom je stáhli, tak to prostě na samostatné družstvo nevydá. Dost často slyším, že se fotbalová základna v republice zvyšuje. Jenže to asi bude jen v těch velkých centrech mládeže a určitě na úkor takových dědin jako jsme my. Osobně se domnívám, že aby se fotbal na dědinách vůbec udržel, dojde v nejbližších letech k velkému spojování dědin a klubů. Budoucnost velkého fotbalu na vesnicích je opravdu ohrožená. A je to velká škoda. Třeba u nás jsme si vybudovali pěkný fotbalový areálek…,“ naznačil člen vedení FK Pačlavice-Dětkovice.