9. liga - sk. B:

SK Slavkov u Brna B – TJ Šaratice 1:11

Poločas: 0:4. Branky: 6., 49., 63., 63., 82. a 86. Smetana, 25. Horňák, 32. a 52. Havránek, 36. Láznický, 84. Lidmila. Rozhodčí: Sáraz - Ňachal, Přibyl. ŽK: Krejčí (Slav.). Diváků: 50.

V této rubrice taky připomněl, že ve Slavkově bude mít zápas nádech derby, takže předem že není nic jistého. Proto tak jasný výsledek je i pro něj trochu překvapením.

„Hráli jsme jako tým. Před sezonou přišlo dost nových hráčů a je vidět že už se sehráváme. Ale stejně jsem fakt od Slavkova čekal trochu víc. Oni ke konci úplně odpadli, nebo možná přesněji, když jim to tam tak padalo, tak rezignovali. Takže i ty naše branky byly spíše poměrně laciné. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale fakt jsme si ten zápas užívali. Prostě byli jsme lepší. Dvouciferným skóre jsem už určitě někdy vyhrál, i za muže, ale už si opravdu nevzpomenu, kdy a s kým to bylo. Ale samozřejmě je to příjemné,“ naznačil způsob, jakým na slavkovském »letišti« dokráčeli k výraznému vítězství.

Šaratice postoupily na druhé místo za Bučovice a vlastně už je jasné, že se jako nováček zapojily do okruhu kandidátů na postup. Jsou největším Bučovice a kdo další bude pro jejich tým nepříjemný?

„Já vnímám Bučovice jako největšího favorita, i když to beru jen podle výsledků, protože jejich mužstvo moc neznám. A kdo další by nám mohl znepříjemňovat život? Vážany, Komořany…? Fakt ani moc nevím, kdo tu trojku vlastně hraje. Ale je to v podstatě jednoduché, prostě musíme porazit každého, kdo proti nám nastoupí,“ s úsměvem znovu potvrdil šaratické postupové choutky.

Okruh postupových kandidátů asi bude širší. Bývalou I. A třídu spolu se Šaraticemi hrávaly Dražovice, okresní přebor stejně jako Vážany a Komořany nedávno kopaly Lovčičky a Bošovice. Takže soupeř v příštím kole Nížkovice vypadá dost hratelně…

„Ano, vypadají na lehčího soupeře, aspoň podle tabulky. Ale zase to bude derby, takže musíme být opět obezřetní. Základem je být kompletní a soupeře nepodcenit. Musíme hrát tak, jako se Slavkovem, musíme dodržovat taktiku, kterou si před zápasem řekneme, a taky ty jednotlivé úkoly. Když se tohle všechno splní, tak si myslím, že to může dopadnout podobně jako ve Slavkově,“ naznačil ostrostřelec zdravé cestu k dalším třem bodům.

Fotbalové kabiny mívají svého pokladníka, který po utkáních podle dohodnutého sazebníku »zúčtuje« vstřelené/inkasované góly, žluté a červené karty, někdy i pozdní příchod atd. Je zajímavé, že Jan Smetana je zatím trochu tabu a unikl pozornosti jejich kasíra. Po Velešovicích i nyní.

„Ještě jsem nic neplatil a fakt nevím, kolik to bude. Sazebník určitě nějaký je, ale vlastně ani nevím, kdo to u nás vybírá. (úsměv) Ale jsem připravený na všechno,“ ujistil střelec s aktuálním průměrem 3,66 gólu na utkání!