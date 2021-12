Umíme výkony lepší než na III. třídu, říká trenér Hoštic-Heroltic Jan Hromek

Byl podzim tak jednoduchý, jak napovídá dvanáct vyhraných zápasů v řadě?

Z pohledu výsledku a tabulky to opravdu vypadá, že vše bylo pro nás jednoduché a jednoznačné. Je pravda, že z dvanácti zápasů bylo osm jednoznačných, ale vše se odvíjelo od prvního kola, kde jsme odehráli nejtěžší a z pohledu dobrého vstupu do sezony nejdůležitější zápas. Derby s Málkovicemi. Navíc nám chyběli dva klíčoví hráči, Filda Kocourek a Kuba Šmerda, ale přečkali jsme soupeřovy dvě velké šance a do sezony vstoupili úspěšně. Za zmínku stojí i zápas v Bohdalicích, kde jsme inkasovali první branku v sezoně a v prvním poločase jsme podali slabý výkon. Po poločasové bouřce jsme se zdravě nahecovali a podali týmový výkon, který patří výš než do třetí třídy.

TJ Hoštice-Heroltice

III. třída skupina A

Tabulka po podzimní části:

1.Hoštice-H. 12 12 0 0 63:3 36

2.Lysovice 12 9 1 2 47:14 28

3.FKD B 12 8 1 3 38:22 25

4.Ivanovice 12 7 2 3 33:27 23

5.M. Málkov. 12 5 3 4 36:29 18

6.Dědice 12 4 3 5 37:31 15

7.Kučerov 12 4 3 5 19:25 15

8.Radslavice 12 4 2 6 23:29 14

9.Račice 12 3 4 5 14:26 13

10.Bohdl. B 12 3 1 8 30:42 10

11.Habrov. 12 3 1 8 24:43 10

12.Kroužek 12 3 1 8 21:59 10

13.Chval. n.H. 12 1 2 9 10:45 5

Střelci branek:

20 - Filip Kocourek (nejlepší střelec soutěže), 13 - Zdeněk Hudec (2. místo v tabulce střelců soutěže), 7 - Jan Kolář, 5 - Pavel Přikryl, 4 - Lukáš Mrnuštík, Adam Kocourek, 1 - Michal Karabina, Jan Baričák, Tomáš Kramel, Miloš Autrata, Adam Štolfa, Jiří Ignačák, Pavel Orbán.

Šli jste do soutěže s postupovým cílem?

U týmu už jsem třetím rokem. Od prvního tréninku klukům do hlavy vtloukám, ze v Hošticích se musí hrát vyšší soutěž. Lidi i krásné fotbalové podmínky si zaslouží minimálně okres. Je pravda, že dvě sezony jsme byli na postup, bohužel Covid-19 nám všechny naděje zhatil. Snad to do třetice všeho dobrého už vyjde.

Jaká byla osa týmu? Jak se změnil proti minulé sezoně?

Mohl bych vyjmenovat všechny kluky, samozřejmě máme osu, která nás drží v důležitých momentech. Všichni ví, o koho jde, ale já neberu individuality. Chci, ať jsme vždy celek. V mužstvu došlo k změnám. Do týmu přišel Tomáš Kramel, Petr Jenáček, Lukáš Mrnuštík a Adam Kocourek. Druhý a třetí jmenovaný v týmu už byli, ale pro zranění a jiné důvody v minulé sezóně nenastupovali. Udělali jsme přestupy i jiných mladých hráčů v rámci A i B mužstva.

Kolik je v týmu vlastních odchovanců?

Hráli jsme zápasy, kdy v základní sestavě nastoupilo i devět odchovanců. Ano, kluci hráli jinde a došli k nám, ale fotbalově vyrůstali u nás.

Zkoušeli jste třeba v již rozhodnutých zápasech mladé hráče, příp. dorostence?

Dorostence bohužel v klubu nemáme, což je velká chyba pro další rozvoj. Snad se nám mládež podaří opět obnovit. Uděláme pro to maximum. Co se týče ostatních kluků, tak si myslím až na brankáře, tam jsme nestřídali vůbec, tak si na podzim zahrál celý kádr.

V čem jste byli nejsilnější, jaký jste chtěli hrát fotbal?

Nejsilnější jsme především v tom, že jsme výborná parta a i když to někdy i zaskřípe, tak táhneme za jeden provaz. V podstatě nejsilnější jsme prozatím v obraně i v útoku. Začali jsme hrát od přípravy v rozestavení 3 – 2 – 3 – 2 a osvědčilo se nám to. Neprohráli jsme v přípravě ani mistrovských utkáních. Náš fotbal přináší hodně branek a myslím, že se na to dá i koukat. Což dokladuje i návštěvnost na našich utkáních.

Po kterém zápase jste měl největší radost a naopak, byly i chvíle, kdy jste nebyl spokojený?

Největší radost jsem měl po zápase s Málkovicemi. Zvládli jsme náročný agresivní fotbal, který nemáme moc rádi. Druhý s Lysovicemi, kde šlo v podstatě o postupovou pozici. Třetí Bohdalice, kde jsme se vypořádali s nepříznivým výsledkem i s těžkým soupeřem. Nejvíc jsem byl zklamaný v zápase s posledním týmem z Chvalkovic, kde jsme zápas vyloženě odchodili a hráli bez zájmu.

Kdy zahájíte přípravu na nový ročník, na co v ní budete klást největší důraz?

Příprava začne pravděpodobně 26. ledna. Po dlouhé pauze se zaměříme na kondici, kterou proložíme stmelovacím soustředěním v Boskovicích, kde jsme už jednou byli a moc nás to nadchlo. Odehrajeme asi pět přátelských zápasů. Vše nachystáme tak, abychom konečně dotáhli postup a v okrese ihned hráli opět o postup.

Plánujete změny - doplnění kádru? Nebo to není potřeba?

Pokud chceme hrát vyšší soutěž, pak doplnění kádru potřeba určitě je. Víme, kde nás tlačí bota a které posty chceme posílit. Už mám pár jmen v hledáčku a dokonce i jednoho jistého hráče do ofenzívy.