Jeden z nejznámějších a nejoceňovanějších českých kuchařů však pořád na fotbal (a hlavně na ostravský Baník) nedá dopustit. „Dvacet let už žiju v Praze, přesto mám v srdci jediný tým,“ vyhlásil 39letý šoumen v (ne)sportovním rozhovoru pro Deník.

Mimochodem, svůj zápal pro tým dokáže snadno. Na levé ruce straší kolegy výrazným tetováním. Má tam Bazalbuba, což je jakýsi maskot fanoušků Baníku.

Dokážete si představit, že byste vařil pro sportovce?

Možná jednorázově, ale dlouhodobě ne.

Kdysi mi kuchař fotbalové reprezentace vyprávěl, že nemá jednoduché povolání. Musí prý dělat samé těstoviny, kuře…

Přesně. A ryby. Já to znám, protože jsem zažil, co se tady dělalo kvůli AC Milán.

Povídejte.

Hodně dávno, když Sparta hrála Ligu mistrů, jsem pracoval v kuchyni hotelu, kde byli Italové ubytováni. Co jsem viděl, to nebylo žádné kulinářské umění. Mě baví jiná forma vaření.

Ale slyšel jsem, že sportovci si do vaší restaurace Field, která získala michelinskou hvězdu, zvykli chodit.

Pár jich tam bylo (úsměv). Asi nejvíc příjemná pro mě byla návštěva tenisty Radka Štěpánka.

Co jste mu nabídl?

To samé, co ostatním. My děláme degustační menu, které párujeme s vínem.

Dobře, ale kdyby si ke stolu sedl Milan Baroš…

Kdyby přišel Milan, tak tomu bych sehnal a připravil cokoli. Snad i smažené tvarůžky (smích).

Napadlo mě tak trochu netradiční, hravé téma. Dokázal byste přirovnat fotbalové týmy ke zvěři a masu…? Já bych třeba řekl, že Baník může být mrštný úhoř.

Mám lepší. Baník, to je pro mě angus. Takový vyzrálý steak z býčka.

Co Slavia?

Musím říct, že její výkony se mi poslední dobou líbí. Má běhavé hráče. Takže bych to viděl na něco rychlého, třeba antilopu.

A teď pojďme na Spartu…

Tam je střídavě oblačno už několik let, nevylepšil to ani kouč Vrba. Napadá mě hned chameleon, mění se každým dnem… Ale berme to prosím jen jako nadsázku, nechci se nikoho dotknout.

Ptám se i proto, že teď o víkendu bude hrát Baník právě na Spartě. Jak to vidíte?

Zápas s odvěkým rivalem! Doufám, že Spartě vrátíme to březnové vyřazení z poháru. Dostali jsme gól z penalty, navíc až v závěru, což se poslední dobou opakuje. Jinak se mi výkony týmu pod novým trenérem Smetanou zamlouvají.

Ten na lavičce nahradil odvolaného kouče Luboše Kozla. Nebyla chyba si myslet, že slávista, člověk „odkojený“ Prahou, může úspěšně vést Baník?

Rozumím, kam míříte. Ostrava je region rázovitý. Chachaři, to je samostatná kapitola. Myslím, že Baník by měl trénovat odchovanec. Moc se mi líbí práce Martina Svědíka, nepochopil jsem, proč ho nechtějí získat zpět. A k vaší otázce: pana Kozla já uznávám, ale doneslo se ke mně, že byl na hráče v kabině moc hodný.

Radek Kašpárek a jeho tip na výsledek duelu Sparta versus Baník: „Vyhrajeme 2:1, góly by mohl dávat Patrizio Stronati. Má skvělou formu.“

Pojďme zpátky k utkání na Spartě. Nějací fanoušci se dostanou na tribuny, už to nebude fotbal v tichu. Zkusíte na Letné poptat, zda by pro vás neměli lístek?

Původně jsem si říkal, že bych koukal v televizi, ale když o tom tak mluvíme… Můj kamarád, další kuchař Jan Punčochář, je zase velký sparťan a už dřív mi nabízel, že by mě vzal do skyboxu. Tak se na Letné chystejte!

Koho mají čekat, jaký jste vlastně fanoušek? Hulákáte na rozhodčího?

Na tribuně se uvolním, ale hulvát nebo chuligán? To ne. Dvacet let žiju v Praze, když byla možnost, ještě jsem neměl rodinu a Baník hrál někde v Čechách, tak jsem vyrazil do kotle. Umím chorály, rád si zazpívám hymnu Baníčku. Ale myslím, že atmosféra, kterou jsem zažil při mistrovské sezoně v roce 2004, už se nevrátí.

Fotbal v Ostravě byl tehdy doslova náboženstvím. Pro vás taky, zjistil jsem, že jste jako kluk také hrál.

Ve druhé nejnižší soutěži za Hrabovou. Celkem deset let. Nejdřív jsem nastupoval v útoku, potom v záloze. Jednu sezonu jsme měli skvělou. Neprohráli jsme jediný zápas, dostali jsme jediný gól.

A teď čekáte syna. Budete ho učit kopat do míče?

Už pro něj mám nakoupené věci. Baníkovský komplet na mimimo. Povedu ho, aby měl klub rád, ale nechám to na něm. Vím, že v Praze by si užil své.

Zatím vychováváte tři dcery. Jak se vlastně doma dívají na to, že táta dává tolik času fotbalu?

Manželka to ví… Dokonce mi i zaplatí televizi, abych se mohl koukat (úsměv). Obě malé dcerky teď se mnou byly na Baníku, když hrál s Brnem. Seděli jsme s rodinou brankáře Honzy Laštůvky.