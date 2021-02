„Oslovili jsme firmu, která nám přislíbila, že za námi bude moci jezdit a testovat nás antigenními testy. Proběhlo zkušební testování mužského týmu, kde jsme si ověřili, jak bychom to mohli praktikovat,“ nastínil předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš.

Výsledky měl celý tým k dispozici přibližně za 11 hodin. Jak testy dopadly? Všech 21 Viktoriánů bylo negativních.

Klub má nyní v plánu od února pravidelně testovat také mládež kategorií U12 až U19. Samozřejmě u nezletilých hráčů s podepsaným souhlasem rodičů. „Situace nás nenechávala v klidu. Vidíme, jak se děti nehýbou a strádají. Mohou trénovat jen individuálně, což je samé běhání,“ vysvětluje Břetislav Holouš.

Velkou výhodou je, že každý občan České republiky má stále nárok na antigenní test zdarma. A to každých pět dní. „My jsme toho využili. Firma přijede, jde to přes registr a pojišťovnu, tím pádem klub jako takový to zatím nestojí ani korunu,“ popsal předseda Viktokry.

Výjimku tvoří lidé, kteří v posledních třech měsících nemocí covid-19 prošli, za ty pojišťovna antigenní test v hodnotě přibližně 350 korun neuhradí. Měli by být imunní.

Přerovský fotbalový klub tak využil kontaktů hlavního trenéra Davida Rojky. Bývalý ligový útočník se z fotbalového prostředí dobře zná s koučem extraligových volejbalistek Radimem Vlčkem, který mu poskytl kontakt na firmu ze Zlínska. Ta kromě Zubřic v Přerově testuje také prvoligové hokejisty.

„Teď už jen musíme čekat, jak to s novou tabulkou PSA dopadne, jestli bychom už od 1. února mohli začít trénovat,“ uzavřel David Rojka.

Viktorka vzorem pro ostatní?

Viktorka by se každopádně mohla stát vzorem nejen pro ostatní amatérské celky v regionu. Trénovat chce totiž pochopitelně každý. A pokud možno co nejdříve.

„Pokud by to takto opravdu šlo, asi bychom do toho šli. Trénujeme jen po venku a málokoho tohle ještě baví. Nikdo neví, co bude. Kdybychom už s jistotou věděli alespoň tohle,“ posteskl si trenér konkurenčního SK Hranice Radek Fojtů.

Ani u nejbližšího divizního rivala z Kozlovic o testování Přerovanů nevěděli. „My jsme se bavili o tom, že bychom si případně testy dělali sami, abychom měli něco pro jistotu, až by se rozvolnila opatření. Stejně se ale vše bude odvíjet od přátelských utkání. Trénink je dobrý, ale potřebujete hrát zápasy,“ řekl kouč FK Kozlovice Vlastimil Chytrý.

Poslední účastník divize E z Přerovska ze Všechovic také žije v nejistotě. „Jen jsme se o tom okrajově bavili. Opravdu nevíme, jak to bude. Kdyby k testování mělo dojít, tak bychom se mu podřídili. Je to určitá cesta z této situace,“ uvedl lodivod Tatranu Petr Zatloukal.

Asi nejvíce současná situace trápí třetiligové celky, které jsou na pomyslné hranici mezi profesionálními a amatérskými soutěžemi. V Otrokovicích by to k laboratořím, které dojíždí do Přerova, měli blízko.

„My už dokonce máme nakoupeny vlastní antigenní testy. Zatím jsou nám ale k ničemu. Trénujeme po dvojicích. Trápím kluky už čtrnáct dní a samotného mě to štve. Za mě by podobné testování zdarma brali všichni všemi deseti,“ prohlásil kouč otrokovické Viktorky Roman Matějka.

Trénování jednoho týmu na sportovišti je jedna věc, možnost sehrání alespoň přátelských utkání je věcí druhou. Poslední návrhy tabulky opatření PES by toto umožňovaly ve třetím stupni.