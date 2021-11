Zápas byl hodně divoký a emoce plály. V prvním poločase domácí hodně těžce nesli odvolání penalty. V 67. minutě dostal cholupický Soukal červenou kartu za druhou žlutou kvůli faulům, ale to nejdivočejší ještě mělo přijít.

Hodně dusno bylo v závěrečné desetiminutovce. Rozhodčí nejprve ukázal červenou kartu cholupickému Schwankovi za vulgární urážky a poté také druhou žlutou jeho spoluhráči Francemu, jenže se spletl, jelikož cholupický kanonýr před tím žádnou žlutou nedostal.

A emoce vybuchly. Na hřiště vběhl zmiňovaný trenér Brabec a začala mela. Podle zápisu o utkání Brabec rozhodčího udeřil čelem do hlavy a poté na ležícího sudího měl šlápnout cholupický hráč Srba.

„Přiznávám, že jsem vběhl na hřiště a nadával jsem rozhodčímu, který mě začal slovně provokovat. Přistoupil jsem k němu dost rázně a dotkl se ho čelem na čelo. Následoval jeho teatrální pád. Pokud by to byla inzultace, jak jsem slyšel, že jsem mu dal hlavičku, tak by se určitě za dvě vteřiny nezvedl na nohy," řekl pro web PFS Brabec.

Po zápase si byl sám vědom, že to přehnal. V Cholupicích je nejen trenérem, ale také přispívá finančně na chod klubu. "Je to moje chyba, za kterou si ponesu důsledky. Na výboru v Cholupicích nabídnu svůj post. Nejvíc mě mrzí, pokud na to doplatí Cholupice. U lidí budu teď asi za blázna a těžko je přesvědčím, že je to jinak," kál se.

"Hlavní rozhodčí byl od první minuty arogantní, pískl penaltu, která byla z mého pohledu tisíciprocentní, ale pak ji odvolal. Za stavu 4:1 nás nechával několikrát rozehrát, že jsme přešlápli čáru, nebo něco takového, nedával hostům karty za surovou hru a na konci se šel poradit s asistentem, jestli má France jednu, nebo dvě žluté karty. Asistent mu řekl, že je to jeho první žlutá karta v zápase, což jsem slyšel, ale přesto ho hlavní rozhodčí vyloučil. To mě rozčílilo a moje trpělivost přetekla. Vím, že by se to nemělo stávat, a už vůbec ne z mé strany. Lituju toho, na druhou stranu trvám na tom, že výkon rozhodčího byl tragický a na zápas o postup by měl být nasazený jiný, mnohem zkušenější,“ dodal pro web PFS Brabec.

Hlavní rozhodčí Vojtěch Hejma se k incidentu vyjádřit nechtěl, odkázal na setkání komise rozhodčích, které proběhne v nejbližších dnech.