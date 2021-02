„Ještě v Přerově říkával, že do Sparty ne, že jedině Baník, to je jeho krevní skupina. Ale ve vinárně se známými a bratranci nebo synovci toho padne vždy spousta,“ vzpomíná s úsměvem Petr Vojáček, bývalý předseda 1. FC Viktorie Přerov a člověk, kterému v Přerově pod rukou prošel nespočet fotbalistů. S Pavlem Vrbou se zná pochopitelně velice dobře.

„Zrovna se mu chystám volat. S chutí mu řeknu, že jeho region s ním žije, že jsem byl dokonce osloven novináři. Že se všichni z jeho úspěchu těšíme. Popřeju mu a něco zalžu, třeba, že někteří nerozhodní se teď stávají sparťany,“ zasmál se Petr Vojáček.

SPARŤAN ŠVEHLÍK: NEBUDE TO MÍT JEDNODUCHÉ

Žádná změna fanouškovské orientace se rozhodně nebude konat u dlouholetého trenéra přerovské Viktorky Richarda Švehlíka. Ten je zarytým spaťanem.

„Myslím si, že to Pavel nebude mít v žádném případě jednoduché. Sparta teď nepodává dobré výkony. Nevím, jak přesně je mužstvo nastavené, ale Pavel určitě bude chtít něco změnit. Je to natolik zkušený trenér, že si s tím poradí,“ věří Švehlík. „Přeji mu, ať Spartu zvedne,“ dodal nejlepší český trenér dorostu za rok 2009.

V jednom klubu v 90. letech chvíli trénoval i s Pavlem Vrbou. To když slavný přerovský rodák startoval ve Viktorce kariéru kouče. Na hřišti se v jednom týmu nepotkali, v Přerově se minuli.

„Hráli jsme ale proti sobě druhou ligu. Já v dresu Přerova, on za Havířov. To bylo v 80. letech,“ zalovil Švehlík v paměti. Pavel Vrba v té době exceloval na pozici stopera TJ Baník Havířov.

Úspěšný trenér je v Přerově všeobecně oblíbený a není divu, že ve Spartě mu lidé přejí jen to nejlepší. A kdyby to nevyšlo, kdo ví, třeba se vrátí domů do Újezdce, kde má postavený dům.

„Stát se může všechno. Je pravda, že se na Moravu chci vrátit. Jestli skončím v Přerově, nebo nějakém jiném moravském mužstvu, to se uvidí,“ nechal se Pavel Vrba slyšet necelé dva roky zpátky.

Teď před ním ale stojí jiná, o něco větší výzva.