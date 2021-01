Pamatujete? Psal se rok 2009 a český fotbal se už tehdy zmítal v problémech - za sebou měl různé skandály. Mimo jiné proslulou korupční kauzu „Ivánku kamaráde“ (2004) nebo aféru týkající se narozeninové párty některých reprezentantů během jednoho ze srazů v hotelu Praha (2007) – po ní na následné mimořádné tiskové konferenci zazněla z úst Tomáše Ujfalušiho (jednoho z hlavních protagonistů pozn. red.) památná věta: „Nic jsem neplatil a ta částka absolutně nesouhlasí.“

Do čela svazu (tehdy ještě ČMFS) v říjnu toho roku nastoupil Ivan Hašek – v očích veřejnosti považovaný za spasitele. Sám se netajil tím, že udělá maximum, aby český fotbal očistil, ale jeho snaha přišla vniveč. Počáteční optimismus rychle vyprchal, načež Hašek dobrovolně složil funkci - už po necelých dvou letech (v červenci 2011 pozn. red.). „Moc jsem mu fandil, ale není se co divit. Když zjistil, jak to na svazu opravdu funguje, tak to prostě vzdal,“ tvrdí Černý.

Má se totiž všeobecně za to, že Hašek a jeho spolupracovníci (například současný komentátor O2 TV Petr Svěcený, který tehdy působil v roli mluvčího a měl na starosti PR pozn. red.) po proniknutí do nitra fungování tuzemské kopané a rozpoznání vztahových vazeb ztratili veškeré iluze.

Proč? Protože Roman Berbr! Ten byl členem výkonného výboru a už tehdy se proslýchalo, že je to právě on, kdo má velký – defakto rozhodující - vliv na jeho fungování. „Co si budeme povídat, kdo do fotbalu dělá nějakou dobu, tak ty poměry zná. V tomto směru stačí uvést jediné jméno. A sice právě Ivan Hašek. To mluví za vše,“ míní Černý s dovětkem, že se jedná o důkaz dlouhodobých problémů.

Za příklad dává dění v jemu dobře známých středních Čechách. „Z hlediska herní kvality jde o kraj nadprůměrný. To není tajemství. Zároveň je také asi nejšpinavější. Zápasů, které jsou tendenčně řízené, je strašně moc. Navíc se pořád jedná o stejné týmy. Jednoznačně se tak musí změnit vedení FAČR na všech úrovních. Dále je potřeba změnit celkové myšlení o fotbale jako celku. Pak se můžou vyhlížet lepší zítřky. Pokud se ale něco nezmění, tak to bude jen horší,“ upozorňuje předseda Tochovic, podle kterého s tím souvisí i následné trable na okresech – úbytek mládežnických družstev či nedostatek trenérů.

Proto vítá, že po dvanácti letech je tady pokus o očištění tuzemské fotbalové scény číslo dvě. Do role spasitelů se tentokrát místo samotného Ivana Haška postavili reprezentanti hnutí (F)evoluce. „Na jednu stranu mě jejich projekt zaujal, bude však strašně těžké ho prosadit,“ předvídá Ladislav Černý. „Já se celkem ztotožňuji s názory představitelů, ale chybí mi tam z jejich strany jasné doporučení kandidátů (jak oznámil na sociálních sítích Vladimír Šmicer, v nejbližších dnech představeny kandidátky pro celkem 32 okresů v České republice, ve kterých se je zatím podařilo sestavit pozn. red.). A pokud chtějí s tímto projektem uspět, tak se do toho musí zapojit i jako bafuňáři,“ podotýká.

Zároveň poukazuje ještě na jednu důležitou věc. „Pokud nebude vůle většiny klubů, tak jsem hodně skeptický. To je podle mě základ. Každý klub by měl mít právo a měl zvolit svého favorita. Proto je potřeba i prosazení změny ve stanovách (minimálně v rámci SKFS, kde tomu tak není pozn. red.). Pak by to bylo reálnější,“ věří předseda Tochovic.