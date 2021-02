Za sebou máte účinkování v Tipsport lize. Jak se vám tento turnaj zamlouval?

Horňák: Pro nás to byl velmi přínosný turnaj. Měli jsme možnost hrát s kvalitními druholigovými týmy a pro kluky to byla velice dobrá konfrontace. Mohli si sáhnout na hráče, co jsou o soutěž výš a imaginárně si zkusit druhou ligu. Šlo o zajímavou zkušenost.

Jarolím: Pro nás skvělá konfrontace. Kluci se v mladém věku mohli poměřit s druholigovými soupeři, kteří ve svém středu mají spoustu zkušených fotbalistů. Naše prezentace byla potěšující, kluci to zvládli. Bezvadně zvládali i tempo zápasu, herní prvky, podařilo se nám naplnit většinu cílů. K tomu se přidaly i dobré individuální výkony. Kluci upoutali pozornost a prezentovali se tak, jak měli.

Jak jste byl spokojen s výsledky vašeho týmu? Mohly být ještě o něco lepší?

Horňák: Skončili jsme ve skupině druzí, což je pro nás veliký úspěch. V silné konkurenci jsme získali čtyři body, což je pro nás nadějné a dobré. Je to příprava, nemůžeme to přeceňovat, ale jsme rádi. Hlavní je, aby se rozběhla soutěž.

Jarolím: Byl jsem spokojený. Prohráli jsme pouze s Chrudimí. Hráli jsme dobře, ráz utkání se pak změnil kvůli velkému počtu střídání. Kdybychom to chtěli dohrát do vítězství, tak by takové zásahy nebyly, ale základem pro nás byla nastavená hra. A ta nám přinášela úspěch v podobě výsledků. To je ideální kombinace.

Takové zápasy mohou mladíkům určitě jen prospět, že?

Horňák: Přesně tak.

Jarolím: Jednoznačně. Nejdůležitější bylo, že se utvrdili ve svém herním sebevědomí a dokázali si, že jsou na správné cestě.

Ve druhé skupině hrál váš odvěký rival. Nemrzí vás, že jste si po delší době nezahráli proti sobě? Nebo je lepší takové zápasy nechat na mistrovskou soutěž?

Horňák: Slavia měla také velmi dobré výsledky. Není úplně třeba hrát s nimi v přípravě, ale rozhodně se těšíme, až si to rozdáme v soutěži.

Jarolím: Zápas s nimi by byl výborný. Člověk ale nikdy neví, kdy se rozběhne třetí liga, hrajeme se Spartou hned druhé jarní kolo, pak je odveta a vzájemných zápasů by v krátké době bylo moc. Kdyby nás ale proti sobě do turnaje nalosovali, bylo by to super, konfrontace s nimi je vždy skvělá a jde o dobré zápasy.

Derby jste se v letošní sezoně zatím nedočkali. Jako ligoví hráči jste jich absolvovali několik, jak ho budete vnímat v roli trenéra mladých kluků?

Horňák: Bude to určitě vyhecované. Kluci jsou od mala na derby zvyklí. Od žáčků, přes dorost, až teď v béčkách ho pořád hrají. Každé derby se Slavií je ale prestižní, ať se hraje doma nebo venku, vždy to má zvláštní náboj.

Jarolím: Jsem součástí Slavie a ve Slavii je to pro většinu lidí vždy prestižní zápas. Ať člověk chce, nebo ne, tak ho okolí donutí vnímat ho intenzivněji. Derby jsem si prošel v chlapském fotbale, teď mě čeká jako trenéra. Nastupujeme s dorosteneckými hráči, na Spartě mají postavený tým z kluků, co už dávno měli být mimo akademii. Čeká nás určitě dobrý zápas. Klasická nervozita bude o něco vyšší, chceme být úspěšní.

Upřímně: věříte, že se jarní část soutěží od ČFL níže rozeběhne?

Horňák: Máme veliký cíl, kterým je postup do 2. ligy, takže bychom byli určitě rádi, kdyby se to rozjelo a mohli jsme hrát. Mělo se začít už na konci ledna, snad to vyjde na konci února nebo začátku března. Ale jak to bude, nelze odhadnout, situace se rychle mění. Je mi líto, že není povolen sport alespoň venku, kde je prokazatelně nákazovost nízká.

Jarolím: Bavíme se o tom. Teď je situace, že tomu moc nevěřím. Zima nahrává respiračním chorobám a můj pohled je takový. Připravujeme se ale tak, abychom byli nachystaní. Plánujeme ve čtrnáctidenním horizontu. Naštěstí je možné hrát s druholigovými soupeři. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Jak velký problém pro mladé hráče je, že nehrají mistrovské zápasy? Minulá sezona skončila v březnu, z té letošní se odehrálo jen pár kol…|

Horňák: Je to velký problém. Fotbal se hraje pro zápasy, je to vrchol týdne. Od pondělí do víkendu trénujete a pak přijde to, pro co to všichni děláme. Chceme body, chceme vyhrávat a mít z toho dobrý pocit. A to se nám bohužel zatím nedaří. Mám strach, abychom tři měsíce jen netrénovali.

Jarolím: Dopad bude teprve po nějaké době. Zápasy v Tipsport lize měly podobný náboj jako v mistrovském utkání. Viděl jsem, jak kluci v ČFL začínají, odehráli jsme asi sedm nebo osm kol a postupně rostli. Výpadek v růstu může být, ale věřím, že to doženou. Největší problém to bude v nižších kategoriích, kde je řád a režim strašně důležitý. Následky budou vidět až po určitém čase. Nemělo by smysl trénovat, kdyby i po takových pauzách byli na stejné úrovni, jako kdyby pořád trénovali a hráli zápasy.

V momentě, kdy se povolí trénovat, jak dlouho by podle vás kluci potřebovali společně potrénovat, než by mohli naskočit do ostrého zápasu?

Horňák: Maximálně tři týdny by měly stačit. V létě, kdy začínala další covidová vlna, se všichni připravovali, ale my měli dvě karantény a odtrénovali v přípravě všehovšudy deset dnů. A vedli jsme si dobře, bodovali, měli sérii bez porážky. Když mají kluci natrénováno z dřívějška, určitě by mělo stačit potrénovat do tří týdnů.

Jarolím: Kluci pohyb mají. Individuálně trénují, takovou dobu bez pohybu by ani nemohli vydržet. Základ obecné vytrvalosti tam tedy bude. Dejme tomu, že v horizontu dvou týdnů je to reálné. I bezpečné.

Jakou má podle vás kvalitu ČFL, třetí nejvyšší soutěž?

Horňák: Je velký rozdíl v tom, když hrajete proti záložním týmům ligových mužstev. To jsou mladí běhaví kluci a fotbal je v dobrém tempu. Ostatní týmy mají vyváženější mužstvo, i starší ročníky, a není to tak moc nahoru dolů, není to tak rychlé a naopak je to více do kombinace. Takový rozvážnější fotbal. Soutěž hodnotím určitě dobře, zápasy mají dobrou úroveň.

Jarolím: Teď jsme hráli proti druholigovým soupeřům a ti chtějí hrát fotbal. Aby fotbal nějak vypadal, jsou k tomu zapotřebí dva. V ČFL jsme se často setkávali s týmy, které ambice moc hrát nemají a jsou spíš pasivnější. Po sedmi kolech to nemohu úplně hodnotit, ale byly to spíš pasivnější zápasy. Proti fotbalu někdy šlo i posuzování rozhodčích, až jsem si říkal, jestli kluci ke svému růstu potřebují i zrovna takovéto otrkání. Jestli tyhle vlivy na ně nepřicházejí příliš brzo.

Zrušení Juniorské ligy a obnovení B týmů tedy bylo dobrým krokem?

Horňák: Určitě. Říkal jsem od začátku, že Juniorská liga je pro mladé kluky sice dobrá soutěž, ale ti potřebují hrát v konfrontaci s dospělými, aby se otrkali.

Jarolím: Jednoznačně.

S takovou konfrontací je pak i větší možnost dostat se do A týmu, že?

Horňák: Přesně tak. Nejen do áčka, ale celkově do profesionálního fotbalu.

Jarolím: Určitě. I trenér áčka pak sáhne raději po hráči, který je prověřený dospělou soutěží. Juniorská liga byla takovým prodloužením dorosteneckého věku. Mimo to, kam by měli hráči po devatenácti letech směřovat?