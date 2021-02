Byl asi nejzásadnějším průkopníkem komentování televizních sportovních pořadů, jeho uvítací větu Sportu zdar a fotbalu zvlášť si dodnes pamatuje mnoho fotbalových fanoušků. Vít Holubec komentoval vůbec první přímý přenos Československé televize, a také asi nejslavnější fotbalové utkání, v němž Čechoslováci vyhráli ve finále ME 1976 nad Západním Německem. O jeho pracovní vášni vyprávěl čtenářům Deníku jeho syn Petr, který s ním odmalička na tvorbě sportovního zpravodajství spolupracoval.

Průkopník Holubec byl komentátorskou hvězdou | Foto: archiv Petra Holubce

„Dnes to mají komentátoři jednoduché. Chrlí na vás spoustu informací, ale mají k dispozici internet a ten tehdy neexistoval. Táta si tedy vše musel vypisovat z novin, jak našich, tak zahraničních. A my jsme mu doma asistovali. Stejně jako při nahrávání všech jeho televizních vystoupení. Samozřejmě na magnetofon, tehdy nic jiného nebylo. On si to druhý den pouštěl a z toho vycházel při zlepšování své práce. A měl to i jako důkaz, když ho někdo nařkl, že něco pokazil,“ vzpomíná Petr Holubec.