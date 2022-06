Praha

skončily 3 týmy

Loko Vltavín B (I. A třída)

Mezinárodní svaz mládeže B (III. třída)

Slavoj Spořilov (III. třída)

Béčko klubu Mezinárodní svaz mládeže bylo zrušeno po ruské invazi na Ukrajinu. Tým je tvořen ukrajinskými hráči a spousta z nich se vrátila domů. Zachoval se pouze A-tým vládnoucí na podzim v I. B třídě. „Myšlenky na fotbal teď vůbec nemám,“ říkal na začátku jara v rozhovoru pro Deník předseda MSM Jevgenij Kolesnik, rodák z Ukrajiny, který v Česku žije od roku 1999. Tehdy byl ještě přesvědčený, že do jara postaví oba týmy. To se ale nakonec nestalo. MSM upnul síly na pomoc Ukrajině, na fotbalovou agendu nezbyly čas ani chuť.

Středočeský kraj

9 týmů

SK Rakovník B (I. A třída)

Sokol Klobuky (I. B třída)

AFK Svinařov (III. třída)

TJ Běštín (IV. třída)

Sokol Kamberk (III. třída)

Jiskra Zruč nad Sázavou (IV. třída)

Slavia Radonice B (IV. třída)

Kostelec nad Černými lesy B (IV. třída)

Sokol Zvole (okresní přebor)

V Rakovníku šla před startem fotbalového jara rivalita dvou městských klubů stranou. V SK svolili k tomu, že zrušením rezervního týmu v krajské I. A třídě pomohou konkurenčnímu Tatranu. Ten se ocitl v personální nouzi o dvě patra výš. Hráči zrušeného béčka přešli pod jeho křídla, pomohli soutěž alespoň dohrát a vyhnout se tak pokutě, která by v divizi byla několikanásobně citelnější než v kraji.

Jihočeský kraj

10 týmů

Sokol Sezimovo Ústí muži (krajský přebor)

FK Olešník B (okresní přebor)

Želeč (okresní přebor)

Olympia Měšice (okresní přebor)

FC Míč (IV. třída)

FC Volenice muži (okresní přebor)

Pražák (III. třída)

spol. Poříčí B/Katovice C muži (III. třída)

Dynamo Vyšší Brod (okresní přebor)

Romo Český Krumlov (okresní přebor)

Sportovně technická komise OFS Tábor měla v přípravě i průběhu tohoto ročníku nebývale napilno. Už před sezonou řešila dodatečné přihlášení týmu FK Olympia Měšice do IV. třídy namísto Želče. S touto změnou souvisely i další starosti. Zmíněný měšický celek totiž vznikl na základě hromadného exodu hráčů z Tělovýchovné jednoty Olympia Měšice coby účastníka okresního přeboru. Právě TJ Olympia navzdory fatálnímu nedostatku hráčů odhlášku z OP nepodala a její činovníci se ještě pokoušeli dát dohromady tým, který by v soutěži pokračoval. Nepodařilo se a odstoupení přišlo až po několika neodehraných zápasech, tedy v průběhu soutěže.

Plzeňský kraj

2 týmy

Slavoj Žihle (I.A třída)

Nečtiny (I.B třída)

Pro tým Slavoje Žihle byly poslední kapkou debakly se Svéradicemi (0:8) a v Mochtíně (1:9) v prvních dvou jarních kolech. Pak klub ze soutěže raději odstoupil, pokračovat nebylo s kým. „Snažili jsme se soutěž dohrát, ale nastupovali i kluci z béčka. A když do toho vstoupily další nemoci a zranění, rozhodli jsme se odstoupit. Mrzí nás to, dvanáct let jsme tady něco budovali, a teď je to pryč. Ale úplný konec fotbalu v Žihli to není, budeme hrát jen v okrese,“ vysvětloval předseda oddílu Jaroslav Vojtěch.

Karlovarský kraj

3 týmy

FK Verušičky (okresní přebor)

TJ Potůčky (III. třída)

FK Nová Role B (III. třída)

Jeden zápas a dost. Fotbalisté z krušnohorských Potůček po prvním kole podzimní části III. třídy opustili okresní mapu. Důvod byl zcela jasný – nedostatek hráčů. „Bohužel je to tak,“ zklamaně se vracel k podzimní části potůčkovský patriot Miroslav Šípek. Jeho milovaný klub musel skousnout velmi hořkou pilulku, když se obec u německých hranic po dlouhých 53 letech ocitla bez fotbalu. Ale (snad) ne napořád. „V únoru jsme si zvolili nové vedení klubu a následně oslovili potencionální hráče, a zatím to vypadá velmi dobře,“ pochvaluje si Šípek.

Ústecký kraj

12 týmů

Viktorie Lom (I.A třída)

1. SK Jirkov (okresní přebor)

FK Lahošť (okresní přebor)

FK Český lev Těchlovice (okresní přebor)

TJ Sokol Bořislav (okresní soutěž)

FK Havraň (III. třída)

FK Hlubany (III. třída)

FK Líšťany 1934 (IV. třída)

FK Chuderov B (okresní přebor)

Spartak Telnice (III. třída)

SK Štětí B (III. třída)

SK Český granát Podsedice (IV. třída)

Tradiční účastník okresního přeboru na Děčínsku Český lev Těchlovice, který se může pyšnit opravdu pěkným fotbalovým areálem, se rozhodl před sezonou 2021/2022 nepřihlásit tým dospělých do žádné soutěže. „Nemáme hráče, nikdo nechce hrát. Chceme založit žákovský tým a postupně si hráče zase vychovat. Neměli jsme ani trenéra, který skončil,“ smutně pravil Jiří Hýl starší, člen výkonného výboru. Podobné příběhy se opakují i jinde v kraji, někde se navíc přidaly rozpory s vedením obce či zoufalství z potupných proher (např. Havraň na Mostecku to „zabalila“ po debaklu 1:15 od Kostomlat).

Liberecký kraj

4 týmy

Český Dub (III. třída)

Horní Branná B (okresní soutěž)

Přepeře C (okresní soutěž)

TJ Sokol Radčice (okresní přebor)

Královéhradecký kraj

3 týmy

TJ Velké Poříčí (I. A třída)

Kobylice B (III. třída)

Rudnik B (OS III. třídy)

Po podzimní části v I. A třídě na Královéhradecku, která nedopadla z pohledu Velkého Poříčí podle představ, se klub z Náchodska v zimní přestávce rozhodl do jara nenastoupit a druhou nejvyšší krajskou soutěž odhlásit. Důvodů bylo hned několik: nedostatečný počet hráčů, chybějící kvalita i chuť trénovat. Zbývající torzo týmů na jaře nastupuje v okresním přeboru za tamní rezervu a bude to tak pokračovat i v příští sezoně. Poříčí totiž místo přenechá Lhotě pod Libčany z Hradecka.

Pardubický kraj

0 týmů

Vysočina

4 týmy

Podyjí Černíč (1. A třída)

Šmolovy B (IV. třída)

Spartak Počátky (okresní přebor)

Start Nový Rychnov B (III. třída)

Obrázek, který bývá k vidění spíše v okresních soutěžích, se na podzim stal v Kraji Vysočina. Po několika odehraných kolech se totiž z 1. A třídy odhlásili fotbalisté klubu Podyjí Černíč. „Asi měli nějaké interní problémy. Černíč totiž má vedle rezervního mužstva také céčko, které působí v jižních Čechách,“ sdělil sekretář KFS Vysočina Roman Šoukal.

Jihomoravský kraj

1 tým

Hrušky/Prušánky (okresní přebor)

V okresních soutěžích na jihu Moravy lze nalézt spoustu týmů, které vznikly spojením dvou obcí. Důvodem tohoto „trendu“ je nedostatek místních fotbalistů. Ani sloučení s klubem z vedlejší vesnice však není zárukou jistoty. Své o tom vědí fotbalisté Prušánek a Hrušek na Břeclavsku. Jejich tým nastoupil do okresního přeboru jako nováček (předtím hrálo nejvyšší okresní soutěž pouze mužstvo z Hrušek). Svůj poslední zápas odehrál beznadějně poslední mančaft soutěže ve 20. kole 1. května, kdy prohrál 0:9 s Bořeticemi. Od té doby do žádného dalšího utkání nenastoupil. Ze soutěže se klub odhlásil a svaz všechny jejich utkání kontumoval. Zajímavostí je, že za klubu naskakoval i bývalý hráč Synotu Vladimír Malár, jenž trénuje divizní Břeclav.

Olomoucký kraj

3 týmy

FK Slavoj Kojetín (I. A třída)

TJ Sokol Jezernice (I. B třída)

TJ Sokol Opatovice B (okresní přebor)

O tradiční nedělní pivečko a fotbálek přišli také v Jezernici na Přerovsku. Po podzimu poslední tým I. B třídy, skupiny A doplatil hlavně na nedostatek hráčů. „Stará bolest. Pořád někoho musíte shánět, přemlouvat, nebo dokonce platit,“ kroutí hlavou sekretář klubu Jan Vika, který měl na starosti prakticky vše kolem jezernické kopané. Ne všichni ale podle něj byli takoví srdcaři.

Moravskoslezský kraj

8 týmů

Dolní Benešov (MSFL)

Fulnek (krajský přebor)

Dolní Lutyně (I.A třída)

Tísek (I.B třída)

Široká Niva (okresní přebor)

Viktorie Bohumín (okresní přebor)

Vřesina B (městský přebor Ostrava)

Mosty (I.B třída) – potřetí v sezoně nenastoupily k zápasu, zřejmě přijde vyloučení

Jak se nakonec ukázalo, černý scénář se na začátku března naplnil. Fotbalový klub z Dolního Benešova nezasáhl do jarních bojů MSFL. Byť se nový sportovní manažer a trenér v jedné osobě Jaroslav Samson snažil sestavit tým, se kterým dokonce odehrál i přípravné zápasy, klub se nakonec ze soutěže odhlásil. Jedním z důvodů byla také špatná ekonomická situace. „Právě ekonomická stránka věci o všem rozhodla,“ řekl Jaroslav Samson.

Zlínský kraj

2 týmy

Admira Hulín (I. B třída)

Viktoria Otrokovice B (okresní soutěž)

V Hulíně měli původně v plánu dohrát sezonu a poté skončit. Situace se však vyvinula ještě rychleji, než očekávali, konec přišel necelých čtrnáct dní před začátkem jarní části sezony. Fotbalová Admira přerušila činnost. „Jedná se o vyústění několikaleté krize našeho týmu. Hráčský kádr byl nedostatečný," vysvětlil důvod konce hulínské Admiry sekretář klubu Jindřich Jarka. „Mužstvo je přestárlé. Ačkoliv jsme se do poslední chvíle pokoušeli sehnat novou krev, tak se nám to bohužel nepodařilo. O fotbal není zájem, od mladých vůbec ne. Nikdo nechce hrát, ani kluci z Hulína. Je to smutné, ale po 29ti letech jsme skončili," mrzí Jarku. Definitivní zánik prozatím ovšem odmítá.