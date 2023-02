V sezoně nastřádal už třináct branek, čímž vyrovnal své kariérní maximum z ročníku 2015/2016, kdy poprvé oblékal brněnský dres. „První tři jarní kola jsme hráli proti těžkým soupeřům. Věřil jsem už před zápasem, že teď to doma zvládnu a nějaký gól dám, což se potvrdilo. Těší mě, že jsem si vyrovnal maximum. A hlavně jsem rád za výhru, která je pro Brno strašně důležitá,“ uvedl forvard Řezníček.

FOTO: Zbrojovka po šesti kolech vyhrála, Baník sestřelil dvougólový Řezníček

Série šesti utkání bez vítězství v nejvyšší soutěži, která se s Jihomoravany táhla od listopadu, přiměla brněnské trenéry k psychologickému tahu. Tajili sestavu na Baník a nechávali hráče do poslední chvíle v nejistotě. Včetně kapitána. „Taky na něj potřebujeme přenést trochu tlaku, ať není jen na jiných hráčích, kteří od nás byli kritizovaní. S Kubou jsme v týdnu měli pohovor. Nikdo nevěděl, kdo nastoupí, tréninkový proces byl v tomhle směru přínosný,“ líčil brněnský kouč Richard Dostálek.

Dokonce prý existovala varianta, že by Řezníček nehrál od první minuty. „V pátek přicházel na předzápasový trénink hodně nejistý, nevěděl, zda mu přistane rozlišovák, nebo ne. Přistoupil k tomu dobře,“ popsal Dostálek.

Řezníček si přidával běhání v tréninku. „To u něho není běžná věc, ale chce být platný pro mužstvo a pochopitelně dávat góly. Má před sebou jasný cíl sto branek a chce pomoct Zbrojovce, aby se tady hrála liga,“ líčil trenér.

Kapitán Zbrojovky nyní vede tabulku kanonýrů s dvougólovým náskokem. „Jsme za něho moc rádi. Řekl bych, že měl situace líp servírované než v posledních zápasech, pokud by si pohlídal některé další, mohl slavit hattrick. Je dobře, že i v domácím prostředí, kde se tolik neprosazoval v podzimní části sezony, mu to vyšlo a je podepsaný pod vítězstvím,“ těšilo Dostálka.

Brněnský celek vedl zásluhou kapitána od deváté minuty, druhou branku přidal v 65. minutě. Po přestávce si však vytvořil Baník tak enormní tlak, že byla jen otázka času, kdy domácí defenzivu v čele s novou posilou Mohamedem Tijanim překoná.

Povedlo se to až deset minut před koncem Matěji Šínovi. Ten před rokem překonal rakovinu a připsal si premiérovou trefu v nejvyšší soutěži. „Celý návrat k fotbalu byl pro nás jedna radost, těšil jsem se už na první tréninku s klukama. Tímhle bych to celé ukončil,“ ohlédl se Šín za nejtěžší životní zkouškou.

Zbrojovka těsné vedení udržela až do konce, ale při ostravských šancích to byly nervy. „Trnuli všichni na stadionu, kdo fandí Zbrojovce. Byl to hodně hektický, vypjatý duel, zase jsme zestárli o nějaký den navíc,“ ulevilo se Dostálkovi.

Brno zdolalo Slezany i podruhé v sezoně nejvyšší soutěže. „Viděli jsme příkladný přístup v nasazení, pracovitosti, bojovnosti, tak jsme zápas chtěli vést, aby v tom byly emoce, zdravá agresivita v soubojích směrem na míč,“ lebedil si kouč vítězů.

Zbrojovka se na jedenácté příčce bodově dotáhla na desátý Baník. „Jsou to klíčové body v tom, že jsme dlouho nevyhráli, hráči si potřebovali sáhnout na vítězství, aby si zase mohli vyzkoušet oslavný pokřik. Výhra je důležitá pro psychickou pohodu směrem k dalším zápasu, kdy opět nastoupíme proti těžkému soupeři,“ vyhlížel Dostálek sobotní duel na hřišti Bohemians 1905.

Tijani: Chci demonstrovat svoje schopnosti, to se těžko ukazuje na lavičce

Ostravané prohráli druhé kolo za sebou a venku v lize nevyhráli patnáct z posledních šestnácti duelů. „Gratuluji soupeři, ale nemyslím si, že vyhrálo lepší mužstvo. Dostali jsme dva góly po hloupých chybách. Brno je kvalitní tým, nás bohužel trápí koncovka,“ hlesl ostravský kouč Pavel Hapal.

Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branky: 9. a 65. Řezníček - 80. Šín. Rozhodčí: Machálek - Horák, Mojžíš - Batík (video). ŽK: Endl, Berkovec, Šural - Pojezný, Plavšič, Juroška, Fleišman. Diváci: 6814.

Brno: Berkovec - Koželuh, Šural, Mohamed Tijani, Granečný - Texl (90.+4 Hlavica), Endl - Alli (78. Pachlopník), Ševčík (78. Rogožan), Hladík (78. Blecha) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pojezný, Lischka, Fleišman - Kaloč - Cadu (66. Jaroň), Buchta (66. Šín), Boula (61. Muhamed Tijani), Plavšič - Klíma. Trenér: Hapal.