Tedy, že slezský tým je vysokým favoritem a že druholigový nemá proti první lize šanci. Tím spíš, když Vyškov šel do souboje s evidentní ztrátou formy. Těsná porážka z domácího prostředí (0:1) neznamená, že je hotovo. I následný rozbor zápasu ukázal, že první souboj rozhodly zdánlivé detaily a ani video neodhalilo nic jiného, než to, co bylo řečeno bezprostředně po utkání.

Baráž o FORTUNA:LIGU

MFK Karviná – MFK Vyškov

Neděle 2. června, 17.30 hodin, Městský stadion Karviná-Ráj.

První zápas: Vyškov – Karviná 0:1 (0:0), 42. Čavoš.

„Byly pasáže, kdy jeden nebo druhý celek měl trošičku navrch. To video to víceméně potvrdilo. A taky že se prakticky rozhodlo v šestnáctkách. My jsme v naší jednou nedokryli hráče a naopak v pokutovém území soupeře jsme se prostě nedokázali prosadit. Proto je ten výsledek takový jaký je. Uhrát se určitě dalo víc, zápas byl víceméně vyrovnaný,“ s krátkým časovým odstupem v podstatě zopakoval trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Ani hodnocení z karvinského tábora nedoznalo zásadních změn a vedení domácího týmu upozorňuje, že odveta nebude formalitou.

„Vyškov doma potvrdil, že má velice kvalitní mužstvo a znovu říkám, že několik jeho hráčů by klidně mohlo hrát první ligu. My si nemůžeme dovolit nic podcenit a na zápas se musíme připravit stejně jako na prvoligový. A ani ten výsledek vlastně nic neznamená, i když je pro nás příznivý. Je to jen poločas. My nemůžeme čekat, s čím vyrukuje soupeř. Naopak musíme být aktivní a zkusit zápas co nejdřív rozhodnout. A samozřejmě věřím, že nás podpoří početná divácká kulisa,“ sdělil člen trenérského tandemu Marek Bielan.

V pátek po těžkém zápase měli Vyškované regenerační den, dnes už byly na pořadu herní prvky a taktika. Samostatně v ní i příprava na očekávanou bouřlivou atmosféru. Pro venkovní utkání v sestavě asi přijdou určité korektury či korekturky. Kameník potvrdil, že už dnes večer budou hráči nominaci na utkání i základ znát.

„Samozřejmě nám ten první zápas něco ukázal, takže z toho budeme vycházet a určitě se na druhý připravíme dobře. Tedy na herní aspekty i to prostředí. Ale z toho já žádné obavy nemám, i když ta podpora fanoušků pro domácí určitě bude velká. Ale to může být i výhoda a myslím, že by to naše kluky mohlo spíš motivovat. Já to beru jako pozitivní faktor, protože fotbal se samozřejmě pro diváky hraje. A my jsme taková utkání už absolvovali. Třeba třeba v Brně, kde taky byla vyšší divácká návštěva, takže věřím, že nás to spíše povzbudí. A nakonec naši fandové tam budou taky!“ zdůraznil vyškovský lodivod.