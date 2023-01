Vytáčí mě hodně, člověk nechce dostávat góly, ale jak říkáte, jsem už ta poslední možnost, nic moc se dělat nedá. Nezačíná to ani obranou, spíš trochu dřív. Nesmíme se dostávat do takových pozic, které se už těžko řeší. Musíme se vyvarovat už dřív těch chyb, které předchází gólům.

Bavíte se tom v kabině hodně?

Bavíme se se všemi, s trenérem gólmanů řešíme postavení a takové věci, které k tomu patří. Gólů je na můj vkus hodně.

Váš brněnský předchůdce mezi tyčemi Dušan Melichárek si v kabině často nebral servítky. Zvedáte hodně hlas?

Myslím, že jsem klidnější, ale dokážu zvednout hlas. Pamatuji si některé zápasy, i když to nebylo zrovna tady… Určitě mi chvilku trvá než vypěním a už toho musí být fakt hodně, abych zvedl hlas.

Zásadní roli při bránění hraje komunikace na trávníku, v tom máte důležitou roli, vnímáte to tak?

Jasně, vždycky to začíná od gólmana a všichni se na to nabalí. Potřebujeme hlavně zlepšit obranu, což je alfa a omega všeho. Góly docela dáváme, ale dozadu jsme jich dostali moc a takhle to prostě nejde.

Co tedy čekáte od jara, do kterého jedete z jedenácté příčky?

Doufám, že budeme sbírat body od začátku, musíme vždycky někde něco zobnout. S týmy, které přijdou potom, musíme bojovat, to všichni víme. Podle mě když zpevníme defenzivu, nebudeme dostávat tolik gólů, tak máme velkou šanci se zachránit a být ve vrchní části tabulky.

Jak toho chcete docílit? Okleštit ofenzivní sklony některých fotbalistů?

To je právě ono, jak to udělat… Vždycky když jsem byl v týmech, kde se hrálo dole, jsme dávali málo branek i míň jsme dostávali, ale prohráli jsme třeba o gól. Takže nemyslím, že je dobré stáhnout útok, abychom zpevnili defenzivu. Spíš to je o lepších posunech, bohužel rozhodují malé detaily, jestli gól dostaneme, nebo dáme. Škoda posledního podzimního zápasu s Olomoucí. Místo abychom dali gól, vstřelí ho soupeř a potom prohrajeme. Je to těžké, moc bych do toho nesahal. Dopředu je fajn dávat branky, víc se musíme soustředit na defenzivu.

Věříte v domácí zlepšení, kterým potěšíte své fanoušky?

Jasně. Jak říkal trenér, dvakrát jsme vyprodali stadion a dvakrát jsme dostali čtyřku, bez vstřeleného gólu. Potom se fanouškům nechce chodit na zápasy v uvozovkách s horšími týmy, je to škoda. Když je plný stadion, hraje se vždycky líp, bohužel jsme pokaždé dostali nášup.

Ideální start jara bude bodový zisk v Mladé Boleslavi. Co od zápasu čekáte?

První utkání jsou vždycky bojovná, nevím, jak to bude s krásou, jak se na tom bude hrát, je tam spousta otazníků. Myslím, že se všichni kluci už těší a dají do toho všechno. Budeme prostě bojovat, což je cesta k nějakým bodům.

Těšíte se?

Už se těším na ostrý zápas, konečně se ukáže, na co máme. Příprava na umělce víc bolí, všechno je zmrzlé, tvrdé, není to nic moc, mistráky mám radši.

Máte obavu z těžkého losu v úvodu jara?

Vždy jsem říkal, že s těmi týmy hrát musíme a je úplně jedno, zda na začátku, na konci nebo uprostřed. Na začátku jara je takové počasí, že to může být třeba výhoda pro týmy, které se utkají s těmi z nejlepší trojky čtyřky. Může se stát cokoli, ale je mi jedno, jestli s nimi hrajeme teď, nebo potom.

Zimní přípravu jste absolvoval s veteránem Vlastimilem Hrubým, v čem byla spolupráce jiná než s mladšími spoluhráči?

Člověk se naučí něco jiného. Vlastíka jsem vždycky znal akorát ze zápasů, je to fajn kluk. Rozumíme si v tréninku i s trenérem gólmanů Martinem Doležalem, Kuba Šiman z toho bohužel vypadl kvůli ramenu, ale teď se taky vrátí a už se na něj těšíme, že nás bude víc.

Necháte si poradit?

Řešíme to hodně i se Šimim, když chytal on, nebo já, jdeme za sebou a ptáme se, co a jak by ten druhý udělal jinak. Tohle je cesta i do budoucna, jak by to mělo fungovat. Je hloupost se do toho nějak zavřít a řešit sám se sebou, když okolo máme gólmany, kteří taky něco odchytali v lize, a můžete si nechat poradit.

Pustíte Hrubého do branky, aby si připsal aspoň prvoligový start za Zbrojovku?

Jsem přející člověk, Vlastík si to zaslouží. (úsměv) Musím říct, že v přípravě odchytal zápasy skvěle, i v trénincích ukazuje, co má odchytáno v lize.