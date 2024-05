Pokud byl, a to byl dost silně, před baráží favorizovaný severomoravský klub, pak výsledek tyto prognózy potvrzuje. Na trávníku to ale tak jednoznačné nebylo. Hrála se vyrovnaná partie, v níž měl každý z aktérů v určitých pasážích navrch. Zápas rozhodla poměrně šťastná hlavička hostujícího Patrika Čavoše, kterého vyškovská obrana nechala po Budínského centru v pozici těsně za malým vápnem v klidu zamířit. A trefil se přesně.

„Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře. Vyškov má kvalitu směrem dopředu a rychlé hráče po stranách a tím nás strašně trápil. Ale podařilo se nám dát gól hlavičkou Čavoše, a tím jsme se trochu uklidnili. Vzápětí měli domácí velkou gólovku, když po nádherném centru to hráč hlavou trefil přímo Ciupovi do koše. To jsme měli velké štěstí, protože kdyby to byl gól tak nás to mohlo srazit,“ připustil v hodnocení po utkání trenér hostů Marek Bielan.

Autorem té tvrdé hlavičky by Issa Fomba. Na začátku druhého poločasu přišly další velké chvíle domácích. Velmi blízko vyrovnání byl zase Fomba. Aziz Kayondo vyslal do šestnáctky centr a nabíhající Fomba zakončoval zblízka na dlouhou nohu. Jenže gólman Ciupa se blýskl skvostným reflexivním zákrokem. V další minutě technický oblouček Barta Straalmana prolétl kousíček nad břevnem. Trochu paradoxně tyto šance nabudily spíše hosty k opatrnosti a do konce utkání se víceméně věnovali držení míče s pokusy o rychlé kontry. Popravdě řečeno, několik z nich vypadalo velmi nebezpečně, ale koncovku hráči nezvládali.

„Samozřejmě v nás převládá zklamání z výsledku, protože si myslím, že co se týká herní stránky, tak to hráči odpracovali velmi dobře. A zaslouží si pochvalu. Vytvořili jsme si šance, bohužel zase bez zakončení. Byly tam pasáže, kdy jak Karviná, tak Vyškov tahali za delší konec a oba měly svoje dobré okamžiky. Řekl bych, že rozdíl byl jen v tom, že Karviné na gól stačily dvě šance a nám nestačí čtyři pět ani na jeden. Myslím si, že jsme se Karviné určitě vyrovnali v nasazení, síle, bojovnosti, taktice i organizaci hry,“ trochu si po utkání posteskl domácí trenér Jan Kameník.

Oba trenéři se pak shodli, že baráž je stále otevřená a že je odehrán teprve v poločas vzájemného souboje.

„Jsme v poločase. To je útěcha toho dnešního výsledku a musím říct i jeden pozitivní faktor. Tedy že výkonnost týmu byla dobrá a hráči na hřišti nechali všechno, co v nich bylo. Teď se musíme dát velmi rychle do pořádku a v neděli v Karviné být trpěliví a čekat na svoji šanci. Ten gól můžeme dát třeba v devadesáté minutě. Pokud teď chceme pomýšlet na nějaký úspěch, tak musíme stejně emotivní a srdnatý výkon předvést i u nich. I tam si sáhnout na hranice svých možností, abychom se v neděli večer mohli sami na sebe podívat a říct si, že jsme pro to víc prostě nemohli udělat,“ zdůraznil kouč Vyškovanů.

„O poločase jsme si řekli, že jsme zvolili trochu špatnou taktiku a tak jsme trochu to trochu změnili. Myslím si, že druhý poločas byl z naší strany už lepší, ale taky musím poděkovat Jirkovi (brankář Ciupa, pozn. red.), že chytil dva góly. Od té doby to bylo, jako když utne a najednou to z nás spadlo a od té 65. minuty jsme byli silnější na míči. Oni to jenom nakopávali a nevěděli, jak se nám tam dostat a nepomohlo jim ani střídání. Z těch nedotažených akcí jsme pak mohli přidat i druhý gól, ale zaplať pánbůh i za toto vítězství, protože říkám, že Vyškov má hráče, které si dokážu představit hrát v první lize. Odveta určitě bude těžká, oni nepřijedou odevzdání. Ale my máme zkušené hráče a já jim věřím, že chtějí hrát první ligu,“ dodal k hodnocení Bielan.

Porážka Vyškovanů samozřejmě ještě víc zvýraznila námět řečený v úvodu. Tedy otazníky nad jejich domácím prostředím pro příští sezonu. Pokud platí dohoda s Bohemians, tak tedy ten druhý, co bude v případě setrvání klubu ve druhé lize. Svaz trochu zmírnil technické podmínky, takže drnovický stadion by zřejmě licenčním řízením pro druhou ligu prošel. Nicméně v platnosti je stále stanovisko obce, že s profesionálním klubem spolupracovat nechce. Zatím se stále ještě bojuje na trávníku, ale na konečné řešení se přece jen čas velmi rychle krátí a nejistota nikomu na klidu nepřidává…