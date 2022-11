Do nejlepší pětky FORTUNA:LIGY posunul Zbrojovku domácí duel s Libercem, který ve čtrnáctém kole vyhrála 3:0. „Naším přáním bylo dostat se na metu, na které jsme dnes, tedy dvacet bodů. Říkali jsme si, že s dvaceti body po podzimní části sezony by asi vládla spokojenost. Hráčům jsem po utkání poděkoval a řekl, že to není konec. Rádi bychom ještě něco přidali. Nedokážu říct, jestli se to podaří, nebo ne, ale uděláme maximum, abychom se dobře nachystali na příští zápas,“ uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

Aktuálně dělí jeho svěřence od barážové čtrnácté příčky pět bodů. Nachází se na ní České Budějovice, na jejichž hřišti se Zbrojovka představí v sobotu. „Bavili jsme se o tom, ať si o nás všichni říkají, že jsme sestupující a ukážeme jim, že to tak není. V první řadě je důležité sbírat body a vzdálit se co nejvíc sestupovým a barážovým příčkám. Co bude do plusu, budu super. Tím neříkám, že přestaneme hrát a budeme si hlídat, co je za námi. Chceme být nepříjemní, s Libercem jsme to dokázali a hodláme v tom pokračovat,“ řekl brněnský stoper Jakub Šural.

Zbrojovka Brno - Slovan Liberec 3:0 (0:0)

Branky: 51. Šural, 59. Ševčík, 72. Řezníček. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Souček, Ševčík - Kozák. Diváci: 4511.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Granečný - Texl (78. Pachlopník), Souček - Hladík (90. Matejov), Ševčík (85. Rogožan), Alli (85. Blecha) - Řezníček (90. Divíšek). Trenér: Dostálek.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Mikula (76. Mészáros), Valenta (58. Frýdek), Červ, Višinský (67. Kozák), Preisler - Van Buren (76. Purzitidis), Rabušic (58. Rondič). Trenér: Kozel.

Proti severočeskému celku se přitom Zbrojovka v této prvoligové sezoně teprve podruhé radovala z domácí výhry. Předtím zdolala v půlce srpna Mladou Boleslav 3:1. „Jsme rádi, že jsme venkovní výsledky potvrdili doma. Je krásné vyhrát před našimi fanoušky, atmosféra byla zase skvělá a myslím, že lidi si fotbal museli užít. Hrálo se nahoru dolů, spousta šancí, náš druhý poločas byl hezký na dívání. Snažíme se hrát fotbal a je důležité, že jsme získali tři body,“ radoval se Šural.

Po vyrovnaném prvním poločase, v němž domácí Jakub Řezníček i Wale Musa Alli trefili břevno a dva nájezdy hostujícího Micka Van Burena vychytal brněnský gólman Martin Berkovec, otevřel skóre právě Šural.

Obránce Zbrojovky po velké skrumáži v 51. minutě propasíroval míč do sítě. „Ani jsem nemířil, bylo to blízko a snažil jsem se vše prostřelit. Ani nevím, zda to bylo napodruhé, nebo napotřetí, jen jsem kopal. Naštěstí se balon vždy odrazil ke mně a prorval jsem to,“ ulevilo se Šuralovi po druhé brance v nejvyšší soutěži.

Za osm minut špatnou rozehrávku libereckého gólmana Oliviera Vliegena vystihl Filip Souček, balonu se zmocnil Michal Ševčík a pohodlně zvýšil. „Inkasovali jsme brzy po změně stran, to Brňany nakoplo a od té doby byli lepší tým. Druhý gól jsme darovali. Domácí hráli tak, jak potřebovali, a už po jejich druhé trefě to bylo jednoznačné a dotáhli zápas v poklidu k výhře. Za nezvládnutý druhý poločas jsme si nezasloužili bodovat,“ uznal liberecký trenér Luboš Kozel.

Povedenou dvacetiminutovku Zbrojovky ve druhé půli završil kapitán Řezníček, který po krásném pasu Ševčíka přehodil vybíhajícího Vliegena. Desátou trefou se osamostatnil na čele pořadí kanonýrů, ale až proti Liberci se poprvé v sezoně trefil doma.

Zbrojovka tak v první lize porazila Slovan po čtyřech utkáních. „Hráči splnili to, na co jsme je připravovali v tréninkovém procesu a co jsme po nich chtěli. K vítězství nás jednoznačně dovedl týmový výkon a chci vyzdvihnout všechny hráče, kteří do utkání zasáhli, i hráče, kteří jim byli partnery v tréninkovém procesu a tak dobře je nachystali. Utkání podle toho vypadalo,“ těšilo Dostálka.