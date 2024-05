„Naše poslední výsledky nebyly pozitivní, prostě jsme zápasy nezvládali a co se týká výkonu, tak tam byly pouze dobré pasáže. Odehrát dobrý zápas po celých devadesát minut, tak to nám chybělo. Takže o to větší je motivace to zvládnout teď, v tom nejdůležitějším dvojzápase sezony,“ zdůraznil šéf vyškovské lavičky.

Baráž o postup do I. ligy:

MFK Vyškov – MFK Karviná

Čtvrtek 30. května, 18.00 hodin, stadion v Drnovicích.

Odveta: Karviná – Vyškov, neděle 2. června, 17.30 hodin, Městský stadion Karviná-Ráj.

Vzájemné zápasy v minulé sezoně - podzim: Vyškov – Karviná 2:1 (2:0), 3. Krška, 8. Lahodný – 65 vlastní (Štěpánek). Jaro: Karviná – Vyškov 2:0 (0:0), 64. Boháč, 86. Memič.

Určitou výhodou jeho týmu může být, že většina odborníků a nejen pro ty poslední vyškovské výsledky jasně favorizuje prvoligového soupeře. A v Karviné se netají tím, že to cítí také tak.

„Role favorita se nezříkáme, vždyť jsme tým z nejvyšší soutěže. Máme ligové zkušenosti. Víme, že Vyškovu úplně nevyšla druhá polovina sezony, ale máme před nimi respekt a musíme si na ně dát velký pozor. Zlín minule v baráži pořádně potrápili. Navíc máme v živé paměti oba zápasy z minulé sezony. Oba byly vyrovnané. Vyškov zvítězil doma a my také, i když s velkým štěstím. Ale Vyškov měl tehdy trochu jiný mančaft. Plno jejich hráčů potom odešlo do nejvyšší soutěže,“ mj. napsal na internetových stránkách Karviné Marek Bielan, který byl spolu Radimem Grussmannem po březnovém odvolání trenéra Juraje Jarábka pověřený vedením mužstva.

Kvalitu soupeře samozřejmě vnímá i vyškovský tábor.

„Je to pohyblivý tým, hrající s velkou intenzitou, nasazením a takticky velmi zodpovědně. Hráči jsou důrazní v osobních soubojích a celá řada z nich už má něco za sebou, Budínský, Svozil a další. Zkrátka to jsou prvoligové parametry,“ zdůraznil Kameník.

Přestože po podzimu s malým náskokem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU vedl, jde Vyškov do baráže až ze čtvrté příčky tabulky. Pozici za přímo postupující Duklou Praha obsadila jarní »štika« soutěže rezerva Sigmy Olomouc, ta postupovat nemůže, a Vyškovany v závěru předběhlo i Táborsko, které si to o první ligu rozdá v jihočeském derby s Českými Budějovicemi. Podle konečného pořadí druhé ligy bude výše postavený tým hrát odvetný zápas doma. Kameník už dříve odmítl spekulace, zda je to je nebo není výhoda. Zkušenosti jsou jasné.

„Loni jsme tu »výhodu« se Zlínem měli a víme, jak to dopadlo,“ upozornil kouč MFK, který by v nominaci na zápas měl mít k dispozici kompletní kádr vyjma v Příbrami po dvou žlutých kartách vyloučeného Ramanthana Musy.

Odveta moravské části baráže se bude hrát v Karviné v neděli od půl šesté odpoledne.