V Mladé Boleslavi a doma s Plzní se stal „lepičem“ děr v sestavě, které zapříčinila nečekaná zranění. „Nemyslím si, že by někdo chtěl být střídající hráč, ale může hrát jen deset lidí plus jeden gólman. Musíme být nachystaní pro okamžiky, kdy můžeme týmu pomoct z lavky. Třeba už v sedmé minutě,“ připomněl úvodní jarní kolo.

V Mladé Boleslavi na konci ledna vlétl do zápasu už v sedmé minutě, když střídal Adama Fouska, jenž si vykloubil rameno. „Nikdo nepočítá s tím, že přijde tak brzké zranění. Byl jsem zachumlaný v dekách a najednou jsem měl naskočit do zápasu. Samozřejmě to není nic lehkého, ale musí se s tím počítat,“ zmínil devětadvacetiletý fotbalista duel, který skončil bezbrankovou remízou.

V domácím utkání s Plzní zase střídal ve 37. minutě Filipa Součka, jenž si poranil kotník. Až na hřišti pražské Slavie nemusel na trávník narychlo kvůli zranění, Ondřeje Pachlopníka střídal až v 65. minutě.

Před týdnem v domácím duelu s Baníkem Ostrava nastoupil poprvé na jaře v základní sestavě. Naváže na to v sobotu v Ďolíčku, kde brněnský celek od tří hodin odpoledne nastoupí proti Bohemians 1905? „Trenéři jsou tajemní, takže uvidíme,“ odvětil.

FOTBALISTÉ V NEJISTOTĚ

Už před minulým kolem brněnští trenéři nechali dlouho hráče v nejistotě, než odkryli základní sestavu. Taktika se vyplatila v tréninku i v zápase, Zbrojovka zdolala Baník 2:1. „Asi to na někoho platí, ale každý to má jinak. Někteří chtějí vědět, jestli budou hrát, aby se líp připravili. Mně to nevadí,“ neřešil to znojemský rodák.

Brno slavilo tři body po šesti utkáních bez vítězství. To se projevilo na náladě v týmu. „Samozřejmě když se vyhraje, týden je lepší, líp se pracuje a připravuje, počasí nám přálo. Uvidíme, jaké to bude v zápase,“ přemítal Hladík.

Na hřišti šestých klokanů čeká jedenácté Brno odlišný duel než s Ostravou. „Rozdíl v zápasech určitě bude, hrajeme venku, Baník má asi jiné ambice a týmy jsou v jiném rozpoložení. Nemyslím si, že bude dobré hřiště, takže zápas bude víc o bojovnosti a rozhodně těžší,“ uvažoval.

Bohemians patři mezi soupeře, s nimiž má brněnský celek větší šanci na bodový zisk než s Plzní nebo pražskými S. „V utkáních s top trojkou se úplně s body nepočítalo. Teď hrajeme s týmy, s nimiž soupeříme o to, kdo se udrží v prostřední skupině a kdo bude ve spodní. Jsou před námi důležité zápasy a chceme je zvládnout,“ burcoval Hladík.

Zbrojovka drží čtyřbodový náskok před čtrnáctými Teplicemi, které okupují barážovou pozici. „Doufáme, že se zachráníme. Soustředíme se na každý duel, abychom se vyhnuli barážové skupině. Týmy pod nám sbírají body, nad námi taky, takže potřebujeme zvládat každý zápas naplno, jedině tak můžeme myslet na úspěch,“ pronesl brněnský útočník.