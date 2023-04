Pikantnější start si ani nemohl představit. Premiéra trenéra Martina Haška na lavičce fotbalistů Zbrojovky se odehraje proti Pardubicím, kde se bývalý český reprezentant narodil a fotbalově tam vyrostl.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (v červeném) chtějí odčinit prohru s Hradcem Králové. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Duel začíná na stadionu v Srbské ulici v neděli ve čtyři hodiny odpoledne. „Určitě je to pro mě jiný zápas a radost z toho úplně nemám. V Pardubicích jsem se narodil, vyrostl, hrál jsem za tamní klub asi do dvaadvaceti let, dvě sezony druhou ligu a odtamtud jsem se katapultoval do velkého fotbalu. To jsem samozřejmě nezapomněl,“ pronesl nový brněnský trenér Hašek, který Pardubice ve druhé lize taky půl roku trénoval od léta 2014.

Brněnský celek převzal po odvolaném Richardu Dostálkovi na třinácté příčce ve FORTUNA:LIZE a domácí duel s posledním celkem tabulky nutně potřebuje zvládnout. „Nedá se nic dělat. Pardubice mají svoje problémy, my máme svoje a řešíme je,“ prohlásil Hašek.

První trénink v Brně vedl teprve v úterý, takže na poznání týmu a případné změny měl před zápasem jen pět dní. „Když jsem přišel do kabiny, kluky jsem našel v nějakém rozpoložení. Právě jim oznámili, že končí trenér, nakráčí tam nový, nevěděli jaký, sedí a koukají. Ale nemluvil bych o nějakém velkém zkroušení. Od první minuty jsme pracovali na tom, aby nekoukali, aby se usmívali a pracovali. Řekl jsem jim, že někteří nevědí, jestli budou hrát pod novým trenérem, jiní nehráli a najednou se možnost objeví. Všichni mají důvod zpozornět a přidat, i ti, kteří motivaci mohli už ztrácet. Snažíme se toho momentu využít maximálně,“ uvedl Hašek.

Zatím pokaždé, když přišel k mužstvu v krizi, pozvedl jeho hru i výsledky. Má zaručené metody, které na to fungují? „Situace se dá zlepšit, ale neexistuje univerzální recept, který bude ve všech týmech a za všech okolností úspěšný. Vždycky je to originál, musíte si to vyhodnotit. Základní principy jsou dané: být otevřený k hráčům, snažit se být spravedlivý, náročný a lidský,“ řekl nový trenér Zbrojovky, který si s hráči naplánoval individuální pohovory.

Za dobu co trénuje, se jeho přístup ke svěřencům o něco změnil. „Býval jsem hodně přísný trenér, zvedal hlas, co není bílé, bylo pro mě černé. Jak jsem starší, tak to vnímám jinak, už nejsem tak prvosignálově ostrý. Agresivní sílu jsem se snažil zjemnit. Myslím si, že je to ku prospěchu. Jsem přesvědčený, že některé věci nejdou řešit jen velkým tlakem, celkově je přirozenější najít společnou řeč, domluvit se, chápat se a zároveň udržet náročnost,“ popsal kouč, jemuž pro zranění chybí Filip Souček, Lukáš Endl a Ondřej Pachlopník, pro čtyři žluté karty pak Jiří Texl.

Pardubice zvítězily v jediném z posledních šesti kol a ve třech z posledních čtyř ligových utkání prohrály. Teď navíc čelí celku, který prošel změnou na lavičce. „Změna trenéra týmu vždy pomůže. Chceme se však dívat sami na sebe a vrátit se k takové hře, která nás zdobila. Po Spartě jsme si řekli hodně věcí, které musíme zlepšit. Vracíme se k náročnosti, poctivosti a ke kolektivnímu pojetí hry. Bude to nervózní zápas, chceme zachovat chladnou hlavu,“ prohlásil pardubický kouč Radoslav Kováč.