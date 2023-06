Odvetné utkání baráže o účast v příštím ročníku FORTUNA.LIGY mezi Vyškovem a Zlínem skončilo v Drnovicích bez gólů, takže nejvyšší soutěž si pro příští sezonu zachovali „ševci“. Doma vyhráli 1:0. Rekordní návštěva v Drnovicích, 4500 diváků, ovšem domácímu celku za celou sezonu po zápase aplaudovala vestoje.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) ve venkovní odvetě baráže o první ligu remizovali v Drnovicích s Vyškovem bez branek a udrželi v nejvyšší soutěži. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Samotný zápas toho fotbalově moc nenabídl. Zlín přijel se stejnou taktikou, se kterou bezgólově uspěl v Brně se Zbrojovkou. Tedy důslednou defenzívou. Měl na všechno čas a Vyškovští mu evidentně nechtěli nabídnout stejnou šanci, ze které dal na domácím trávníku rozhodující gól. Výsledkem byla oboustranně opatrná partie, v níž se soupeři do koncovky dostávali velice těžko. Popravdě řečeno domácí vůbec ne. Hosté v první půli zahrozili dvakrát. V 15. minutě se z ničeho nic ocitl volný ve velkém vápně domácích Fantiš, ale pověst střelce nepotvrdil. Dvě minuty před přestávkou nechala domácí obrana zblízka hlavičkovat Drameho, ale střelu poslal nad břevno.

F:L – baráž o I. ligu

MFK Vyškov

– FC Trinity Zlín 0:0

Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Hájek. ŽK: Srubek, Dweh – Dostál. Diváků: 4500. První zápas: Zlín – Vyškov 1:0. První ligu udržel Zlín.

Vyškov: Kinský – Ilko, Srubek, Musa, Němeček – Dweh, Štěpánek (64. Touré) – Kanakimana (72. Lacík), Lahodný (72. Klesa), Aleque – Bayo (46. O. Vintr). Trenér: Jan Kameník.

Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter – Vakhtang, Kolář, Hrubý, Drame (67. Vukadinovič) – Fantiš (86. Kovinič) – Janetzký. Trenér: Pavel Vrba.

„Našim záměrem nebylo nastoupit s defenzivní taktikou, ale Zlín nám prakticky nic neumožnil. Navíc nám nic nevycházelo, zbytečně jsme přicházeli o míče a nenašel se tam hráč, který by to vzal na sebe a něco překvapivého vymyslel,“ konstatoval trenér Vyškova Jan Kameník.

Pokud domácí chtěli v nástupu do druhého poločasu zvýšit aktivitu směrem dopředu, tak jim to moc nevycházelo. Zlín si hlídal pozice a leccos naznačuje, že v první desetiminutovce si tři hráči i chvíli poleželi na trávníku… Šanci na skórování tak domácím nabídla kuriózní akce neakce. Stopeři Zlína si nahrávali míč mezi sebou, ale Didiba se s ničeho nic skácel k zemi. Domácí Kanakimana tak měl cestu k Dostálově brance otevřenou, ale jak je rychlonohý, tak ho hosté stačili zastavit.

V době kdy, domácí vrhli všechny síly do útoku, se Zlínu podařil brejk, který střelou do domácí sítě zakončil střídají Vukadinovič. VAR, tedy videorozhodčí, který měl v Drnovicích premiéru, ovšem odhalil předchozí ruku a gól byl odvolán. Domácí tak se sedminimutovým nastavením dostali dalších deset minut na vyrovnání. Tlak sice vyvinuli, ale hosté už je do ničeho nepustili.

„Zlín hrál z hlubokého obranného bloku, který jsme nedokázali překonat, takže jsme zápas nedotáhli ani do prodloužení. V útočné fázi jsme nebyli tak nebezpeční, jako u nich. To dnešní utkání je potřeba brát v kontextu s prvním u nich. Tam jsme mohli uhrát víc a u nás by Zlín musel hrát jinak a třeba i být mnohem nervóznější. Bezprostředně samozřejmě převládá zklamání, ale možná s odstupem času to budeme všichni vidět trochu jinak. Celou sezonu i to, že jsme ve vyrovnaných soubojích s prvoligovým soupeřem nepropadli,“ zdůraznil Kameník.

Hostující tábor slavil prvoligovou záchranu a slavný trenér Pavel Vrba přiznal, že ji staví po bok svých největších trenérských úspěchů.

„Ano, protože jsem přišel do nelehké situace. Ale přišel jsem, abych se Zlín pokusil zachránit, a to se povedlo. A určitě to není můj osobní úspěch, ale i hráčů a celého klubu,“ radoval se někdejší kouč české reprezentace.