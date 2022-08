V září to budou dva roky, co v nejvyšší soutěži nastoupil Ševčík poprvé. Při domácí prohře 2:4 s Olomoucí odehrál pětadvacet minut. Od té doby se výrazně posunul, z hostování v Jihlavě se vrátil silnější a v minulém ročníku se stal stabilním členem týmu, který vybojoval suverénní postup do první ligy.

Proti Slovácku nastoupil v základní sestavě a poprvé skóroval. „Upřímně jsem to chtěl co nejvíc propálit. Nikam jsem nemířil, dávat nějakou technickou střelu by nebylo vhodné. Že to prošlo mezi nohama, jsem neřešil,“ radoval se Ševčík.

Prosadil se ve 21. minutě, když mu míč předložil kapitán Jakub Řezníček. V tu chvíli z něj opadla nervozita, vždyť po dlouhé době okusil kvalitu nejvyšší soutěže. „Každý dotek jsem si musel dát přesně, jak jsem chtěl, jinak bych o balon přišel. Každý takový zápas vás samozřejmě posune dál,“ uvědomil si teprve devatenáctiletý mladík.

Zbrojovka v utkání dvakrát vedla, přesto duel skončil remízou, kterou v 71. minutě zajistil hostující Michal Trávník. „Znali jsme kvalitu Slovácka a myslím, že jsme se na něj dobře připravili, ale když vedete, máte v hlavě myšlenky na vítězství. Chtěli jsme vyhrát, nakonec je bod asi dobrý,“ uznal brněnský záložník, o něhož se výrazně zajímá pražská Sparta.

Ševčík vystřídal v 68. minutě, když jej nahradil Filip Blecha, závěr duelu tak sledoval napjatě na lavičce. „Asi deset minut před koncem už jsem stál na střídačce a každý dotek s balonem, ať už soupeře nebo náš, jsem hodně prožíval,“ líčil ofenzivní středopolař.

Přestože brněnský nováček narazil na čtvrtý celek minulého prvoligového ročníku a účastníka evropských pohárů, rozhodně se neuchýlil jen k pozorné defenzivě. „Nechtěli jsme čekat, co udělají, taky jsme šli do zápasu s tím, že budeme vymýšlet, presovat a myslím, že jsme se ukázali jako rovnocenný soupeř,“ popsal Ševčík.

Po zápase si s brněnskými spoluhráči užil děkovačku před zaplněnými tribunami, oficiální údaj hovoří o návštěvě 8024 diváků. „Byla to určitě nejlepší atmosféra a největší návštěva za dobu, co tady hraju. Podle mě to byl naprosto fantastický zápas i pro diváky a každý takový nám určitě přidá sebevědomí,“ rozplýval se Ševčík, který po premiérové prvoligové brance počítá s občerstvením do kabiny, nebo příspěvkem do týmové kasy.

V sobotu od čtyř hodin odpoledne brněnské mužstvo zamíří k prvnímu venkovnímu utkání do Olomouce, která vstoupila do sezony výhrou 3:0 na trávníku Baníku Ostrava. „Na každý zápas se připravujeme maximálně, jak můžeme. To, že Olomouc vyhrála, neznamená, že máme mít strach, nebo tak něco,“ prohlásil Ševčík. „Pokud se soustředíme na svůj výkon, jsme schopní porazit kohokoli,“ burcoval.