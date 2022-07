V devětadvaceti letech je v optimálním fotbalovém věku, do týmu nováčka nejvyšší soutěže přichází z mistrovské Plzně. „Hlavně jsem chtěl hrát fotbal, nabrat znovu sebevědomí, mít herní vytížení. Neřešil jsem, zda je to nováček nebo kdo,“ řekl Falta.

Olomoucký odchovanec v první lize odkopal 186 utkání a vstřelil 16 branek, jaro strávil v ostravském Baníku, kde nastoupil ke třinácti duelům. „Vrátil jsem se do Viktorky a cítil jsem, že tam asi nejsem úplně potřebný, jak bych chtěl, a hrála velkou roli rodina, takže jsem rád, že přišla Zbrojovka. Neváhal jsem, proto bylo jednání tak rychlé,“ prohlásil.

Dvojnásobný český reprezentant v Brně počítá s rolí jednoho z lídrů týmu. „Myslím, že tady budu mít daleko větší herní vytížení než ve Viktorce. Otázka je, jak to bude v realitě, ale jdu sem s tím, abych toho odehrál co nejvíc,“ pronesl Falta.

V nadcházející sezoně mu jde také o budoucnost a chce se předvést, takže nehrozí, že by na hostování neměl patřičný zápal. „Za rok budu volný hráč, takže hraju nejen za Zbrojovku, ale i o sebe, abych ukázal potenciálním zájemcům nebo i tady, že tu chci být a vybojoval si smlouvu. Určitě je nesmysl, že bych si to přišel jen odchodit, to bych poškodil sám sebe,“ sdělil levonohý šikula.

Aktuálně bojuje na soustředění v Rakousku o místo v základní sestavě Zbrojovky, už v sobotu v jejím dresu na Srbské odehrál druhý poločas při remíze 2:2 se Slovanem Bratislava. V pátek dopoledne přitom ještě nastoupil za Plzeň proti Táborsku. „Byla to taková akce narychlo. První kontakt z Brna byl ve čtvrtek večer, v pátek po zápase jsme se s panem Šádkem (generální ředitel Viktorie Adolf Šádek – pozn. red.) domluvili a bylo hotovo. Těším se, co bude dál,“ pravil.

Ani se nepozastavil nad tím, že případné zranění za Viktorii mohlo ohrozit jeho přesun do Brna. „Měl jsem tam ještě platnou smlouvu, trenér se mnou počítal, že poločas odehraju, takže jsem s tím absolutně neměl problém. Něco jsem v Plzni odehrál, poslední sezona byla titulová, ač jsem půl roku strávil na hostování v Baníku, furt jsem to sledoval. Byl jsem natěšený, že jde možná o poslední zápas za Viktorku, takže jsem si ho chtěl užít,“ doplnil Falta, který se přesunul ze západu Čech vlakem a do Olomouce dorazil v pátek v deset hodin večer.

O Brně získával informace hlavně od bývalých spoluhráčů ze Sigmy Jana Štěrby a Jiřího Texla, s nimiž se zase potkal v jednom dresu. „Pro mě je dobře, že mi kluci pomůžou s adaptací. Nešel jsem do neznáma a těším se, co přinesou další dny. Když to dobře poskládáme, věřím, že nebudeme hrát jen o záchranu, ale trochu výš,“ doufal Falta.