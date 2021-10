Podívejte se: Ševci se vrátili do Drnovic, jak vypadal vítězný gól Vraštila?

Po dlouhých šestnácti letech se vrátili fotbalisté Zlína do Drnovic, kde nyní hraje své domácí zápasy druholigový nováček z Vyškova. Ševci 8. května 2005 v dvoutisícové obci prohráli 0:2, ve čtvrtek večer se do Baťova města vraceli s vydřenou výhrou 2:1 v prodloužení a postupem do osmifinále celostátního poháru v kapse.

Fotbalisté Zlína se po dlouhých šestnácti letech vrátili do Drnovic. | Foto: Jan Zahnaš

Podívejte se, jak to na stadionu, kde se v minulosti hrály i evropské poháry a kde dokonce dvakrát nastoupila česká reprezentace, vypadalo. „Nikdy předtím jsem tu nebyl, prostředí ale bylo příjemné,“ uvedl záložník Fastavu a autor vítězného gólu ve 114. minutě Lukáš Vraštil. „Stadion je útulný, tribuny blízko hřiště. Navíc přišlo hodně lidí, diváci fandili, takže kulisa byla příjemná,“ pochvaloval si atmosféru. Zdroj: Jan Zahnaš V Drnovicích nikdy nehrál ani současný kouč Zlína Jan Jelínek. „Byl jsem tu jenom jako divák, ale nikdy tu nenastoupil. Tu slavnou éru jsem coby hráč nezažil, ale kdyby se to opravilo, bylo by to krásné prostředí. Nádherný národní stadion pro mládežnickou reprezentaci“ prohlásil. Krásná představa, ale realita je zatím jiná. Ševcům se ale v poněkud zchátralé, i když určitě ne nevyhovující aréně hrálo dobře. Nakonec v dohrávce 3. kola českého poháru zvítězili nad domácím 2:1 po prodloužení a zkompletovali účastníky osmifinále. Ševci se proti Vyškovu trápili, postup v poháru vydřeli až v prodloužení Přečíst článek › O výhře ševců nad nováčkem druhé ligy rozhodl ve 114. minutě Lukáš Vraštil. Favorit začal v Drnovicích lépe a od 35. minuty vedl po trefě gruzínského záložníka Čanturišviliho. Gól domácích kvůli ofsajdu neplatil. Po hodině hry už ale outsider srovnal. Po dlouhém autu se sám před brankářem prosadil Marek Vintr. Jeho dvojče Ondřej poté napálil tyč. Zlínští kritický moment přestáli a šest minut před koncem prodloužení rozhodli. Nejprve trefili břevno a následně dostal balon do sítě Vraštil. Los osmifinále je na programu v příštím týdnu ve čtvrtek. Z týmů z nejvyšší soutěže už tento ročník MOL Cupu opustily Pardubice a Liberec, dalších čtrnáct prvoligových mužstev zůstává ve hře.