Vyhýbá se označení klíčové období, to však neznamená, že si trenér brněnských fotbalistů Richard Dostálek neuvědomuje, do jaké fáze nejvyšší česká soutěž dospěla. Do konce základní části FORTUNA:LIGY zbývá pět kol a Zbrojovka v nich nastoupí třikrát doma.

Fotbalisté Zbrojovky (vpravo Jakub Šural) se sparťanské kvality nezalekli, přesto prohráli 1:3. | Foto: CPA

V sobotu od čtyř hodin odpoledne přivítá Hradec Králové, další neděli ve stejný čas hostí Pardubice. „Každý zápas v soutěži je klíčový. Tím, jak se vyvíjí a do jaké závěrečné fáze se dostáváme, samozřejmě u toho můžou být napětí a upozornění, že se blíží důležitý zápas. Ale pořád je to jen další utkání v dlouhodobé soutěži,“ podotýká brněnský kouč Dostálek.

Každopádně Zbrojovka stejně jako další podobně namočené týmy hraje o vše. Na dvanácté příčce ji sice pouze bod dělí od desátého Liberce, který se drží na hraně prostřední skupiny, ale jen tříbodový náskok má brněnské mužstvo na Teplice, kterým patří barážová čtrnáctá pozice. „Vidím na mužstvu, že je koncentrované. Hráči vnímají situaci, do jaké jsme se dostali, jaké je naše postavení v tabulce, počet bodů, které jsme uhráli. Začali jsme stagnovat, body nesbíráme a děláme tento týden maximum, abychom mužstvo dostali do dobrého rozpoložení a abychom sobotní utkání zvládli,“ říká Dostálek.

Zbrojovka předchozích pět prvoligových kol nepoznala vítězství, po třech remízách 1:1 přišly porážky 1:2 s Jabloncem a naposledy 1:3 na hřišti pražské Sparty. Před důležitým domácím duelem s Hradcem Králové nemají trenéři příliš času k chystání mužstva. „Hráli jsme v neděli večer, takže týden je hrozně krátký. Hráčům jsme dali v úterý volno, aby si odpočinuli, rozbor k soupeři a taktický nácvik na hlavním hřišti bude ve čtvrtek. Měli jsme pohovory, vzali jsme si pár starších hráčů do kanceláře, abychom si řekli o situaci, v jaké jsme. Vnímáme, že mužstvo drží pohromadě, my s nimi, oni s námi. Věřím, že se nám ho podaří dobře naladit,“ doufá trenér.

Motivační proslovy přijdou na řadu až těsně před výkopem, brněnský kouč s předstihem avizoval speciální prémii pro hráče. „Už jsem jim něco slíbil za vítězství na Spartě, to nevyšlo, slíbím jim to znovu před zápasem. Něco si necháme ještě na závěrečný prostor těsně před výstupem na hřiště. Byl bych rád, abychom utkání zvládli,“ povídá stratég Zbrojovky.

Každopádně nabitý duben, v němž brněnské mužstvo hraje šest utkání, které hodně napoví o rozložení sil v boji o záchranu, doléhá na fotbalisty také psychicky. „Ne všichni unášejí tlak, každý to vnímá jinak, což bylo vidět v jejich rozpoložení na Spartě. Jakmile na vás bafne sedmnáct tisíc lidí, někdo to unese, někoho to namotivuje. Stejné to bude v nadcházejícím zápase. Hráče potřebujeme nachystat tak, aby hráli sami za sebe, podali co nejlepší možný výkon a odevzdali ho ve prospěch týmu,“ přibližuje Dostálek.

Zbrojovce může pomoct, že i když nesbírá body, nepředvádí špatné výkony. Na Letné chvíli dokonce vedla. „Samozřejmě jsme na jednu stranu smutní, že se nám nedaří bodovat, na druhou stranu vidíme, že hráči fotbal hrát umí, zápasy byly podařené. Na Spartě jsme nepropadli, ostudu jsme neudělali, spíš naopak. Myslím, že jsme tam byli dobrý soupeř a Spartu jsme v určitých momentech zaskočili. Jsou věci, na kterých se dá stavět,“ sděluje trenér.

Jeho svěřenci obstáli i při domácí prohře 1:3 s Plzní nebo na trávníku pražské Slavie, kde padli 0:2. „Jsme rádi že mužstvo ukázalo kvalitu a sílu, že se umí porvat s top mančafty. Jen je potřeba, aby zkušenosti, které hráči posbírali, přenesli do zápasů a abychom uhráli body,“ nabádá Dostálek.

Po karetním trestu se do sestavy vrací stoper Mohamed Tijani a také záložník Filip Souček, jenž si zranil kotník začátkem února proti Plzni. V sobotu oba pomohli diviznímu béčku k výhře 1:0 nad Baťovem. „Šel jsem za béčko, abych si to vyzkoušel, a doufám, že do toho v sobotu naskočím. Cítím se dobře a snad se to potvrdí v zápase,“ hlásí Souček, který je připravený naskočit od první minuty.

V závěru základní části brněnskému týmu nahrává i los, po domácích duelech s devátým Hradcem Králové a posledními Pardubicemi následuje utkání na hřišti desátého Liberce, pak doma hostí jedenácté České Budějovice a končí na hřišti pátého Slovácka. „Soupeři až na Slovácko nejsou z top šestky, jsou v našem blízkém okolí a ve všech zápasech se bude hrát o šest bodů, jak se říká. Vnímáme, že doma nebodujeme a nevíme proč, fotbal se snažíme hrát tak, aby se na něj dalo dívat a byli jsme úspěšní. Jak nad tím čím dál víc přemýšlíme, určitě k nějakým korekturám v utkání dojde,“ oznámil kouč.

Vedle kvality potřebují Brňané k domácímu úspěchu i patřičnou bojovnost. „Mužstvo je nakombinované, máme kreativní hráče i válečníky. Jenom to z nich potřebujeme na hřišti dostat,“ upozorňuje Dostálek.

Velkou návštěvu ovšem na velikonoční Bílou sobotu nečeká. „Věřím, že máme fanoušky, kteří nás přijdou povzbudit,“ vyzývá.