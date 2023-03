Brno se nemohlo spolehnout ani na podporu fanoušků, kteří v úvodní dvacetiminutovce protestovali tichem proti středečnímu vyřazení z MOL Cupu. „Akceptuju, že fanoušci projevili svou nespokojenost,“ uvedl Dostálek.

Tomu přidělalo vrásky zranění Lukáše Endla, který musel už ve dvaadvacáté minutě opustit hřiště. „Vypadá to na zlomenou klíční kost. Nejsem doktor, ale taková byla první reakce našich lékařů. Okamžitě byl převezen do nemocnice, čekáme na výsledky,“ prozradil lodivod.

V poločasové přestávce bylo v domácí kabině rušno, neboť Zbrojovka nevystřelila v první půli ani jednou na branku. „Nefungovala nám hra po stranách, křídelní hráči se neuměli prosadit. Celou sezonu nám chybí střely ze střední vzdálenosti, nemáme moc kanonýrů, kteří najdou odvahu vystřelit,“ mrzelo Dostálka.

Na nízkou produktivitu nakonec doplatil i Zlín, který se ve druhé půli dostal do několika slibných šancí. Klíčový moment duelu nastal v 81. minutě, kdy Martin Berkovec vychytal samostatný únik Libora Kozáka. „Není to jen o Liborovi, gól měli dát další čtyři hráči a bylo by po zápase. Nevím, jestli je to neklidem, ale šance byly stoprocentní. Pokud nedáme takové příležitosti, nemůžeme získávat body,“ kroutil hlavou hostující trenér Pavel Vrba.

Brno bylo za svůj zlepšený výkon po změně stran odměněno tři minuty před koncem, kdy střelu Michala Ševčíka dorazil hlavou do sítě Řezníček. „Neuhlídali jsme Řezníčka, který je pro Brno strašně důležitý. Kdyby ho Zbrojovka neměla, má dneska o deset bodů míň. I když si myslím, že jsme ho slušně bránili, nakonec nám dal stejně gól,“ ocenil zlínský kouč domácího kapitána.

Brněnský trenér po utkání označil za muže utkání gólmana Berkovce. „Odchytal fantastický zápas. Obranu jsme pak hodně otevřeli a on nás svými zákroky držel ve hře,“ chválil Dostálek gólmana.

Zatímco Brňané byli s remízou spokojení, Zlín zůstává dál na chvostu tabulky. „S ohledem na vývoj utkání je pro nás bod málo. Každý zápas teď hrajeme o život, s mančafty na naší úrovni musíme co nejvíc bodů uhrát, abychom se vyhnuli největším problémům. Měli jsme na dosah tři body a máme jen jeden, samozřejmě to bolí,“ dodal Vrba.

Zbrojovka se po sobotním duelu propadla na jedenáctou příčku a před posledním Zlínem má osmibodovou rezervu. Další utkání odehrají Dostálkovi svěřenci v neděli 12. března od tří hodin odpoledne v Teplicích.

Zbrojovka Brno – FC Trinity Zlín 1:1 (0:1)

Branky: 9. V. Procházka – 87. Řezníček.

Rozhodčí: Radina – Machač, Mokrusch – Kotala.

ŽK: 70. Texl, 78. Šural – 53. L. Kozák, 54. V. Procházka

Diváci: 4522.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Koželuh (61. Pachlopník), Šural, Mo. Tijani, Granečný (82. Divíšek) – Texl, Endl (22. Falta) – Alli (82. Blecha), M. Ševčík, Hladík (61. Hrabina) – Řezníček (C).

FC Trinity Zlín: Rakovan – Cedidla, Simerský, J. Kolář (79. Didiba), V. Procházka (C) – Hlinka, R. Hrubý, Slončík (79. Fantiš), Vukadinović (67. Y. Dramé), Čanturišvili – L. Kozák (88. Kovinić).