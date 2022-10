Jaký byl pro vás zápas s Táborskem?

Těžko se hodnotí z pozice osobního výkonu, protože co se týče brankářské práce, až na gólovou situaci a asi jednu střelu a centr toho moc k řešení nebylo. Myslím, že se to od pohárových utkání dá čekat, jsme v pozici toho papírově silnějšího a měli bychom být ti, co udávají tempo hry. Dá se očekávat, že brankář tolik práce nemá, na druhou stranu musí být připravený devadesát minut, že může něco přijít a musí to potom vyřešit.

Víc jste toho zažil v předchozím kole v Rosicích, že?

Co se týče ligy, Rosice jsou ještě o soutěž horší mančaft než Táborsko a vypadalo to, že práce bude míň, ale tam jsem si zachytal. Člověk musí být připravený na všechno.

Co jste mohl udělat jinak při gólového akci táborského forvarda Davida Ledeckého?

Vždycky když je z toho gól, se dá něco udělat jinak. Co si vybavuji ten moment, v první chvíli mi přišlo, že je to ofsajd, protože se zjevil zničehonic za naší obrannou řadou. Snažil jsem se dostat co nejblíž, protože mu skákal balon, nevěděl jsem, zda mě bude zkoušet obstřelovat, v poslední chvíli jsem si myslel, že bude střílet kolem mé levé nohy. Šel jsem blízko k němu, nakonec si však balon pravou nohou hodil do strany. Byl jsem na zemi, už nešlo nic dělat.

Ulevilo se vám, když jste v závěru dvěma brankami skóre obrátili?

Podle mě se ulevilo oběma týmům, že se utkání nedotáhlo do prodloužení. Oba celky čeká o víkendu důležitý zápas ve své soutěži. Hlavně jsme rádi, že jsme srovnali a pak v posledních vteřinách otočili zápas. Myslím, že je to odměna za to, že jsme utkání nezabalili a hráli až do poslední minuty, takhle se nám to vrátilo, což je jen dobře.

Martinu Berkovcovi se v první lize daří a do brány vás pustí snad jen v případě zranění. Jak snášíte současnou situaci ve Zbrojovce?

Nebudu přivolávat nikomu zranění. Jsem samozřejmě rád, že se Berkymu daří, z pozice druhého gólmana vás posune dál, když bojujete o jedničku a nejdete do brány jen proto, že se kolegovi nedaří. Je to šance pro mě neustále pracovat a zlepšovat se, abych se do brány dostal na základě výkonů, ne z důvodu jiných možností, které můžou být. Jsem za něj rád a věřím, že se mi to vrací. Snažím se ho podporovat a stejně tak když chytám, vidím od něj podporu. Nemůžu si vynachválit náš vztah, co máme. Doufám, že se mu bude dál dařit a dotlačí mě tím k lepším výkonům, což posune nás oba.

Není pro vás demotivující, když před sebou nemáte vidinu blízkých prvoligových startů?

U gólmana je to těžké. Pokud se bude třeba obránci dařit a má tam víc konkurence, pořád může hrát záložníka. Dá se to vymyslet, co se týče rozestavení, že se tam hráč dostane. U gólmana tohle nejde, nedá se nic dělat. Berky byl nedílnou součástí postupové sezony, jeho pozice je větší než moje. Samozřejmě je pro mě těžší dokázat trenérům, že bych měl do brány patřit já. To ovšem není ve fotbale nebo jen u nás v Brně, takhle to je všude. Musím na sobě jen pracovat tak, abych byl připravený. Když ta možnost přijde, musím dokázat trenérům, aby už změnu nedělali a zůstal jsem v bráně.

Vaše půlroční hostování z Plzně se v létě změnilo v přestup. Litujete tohoto kroku?

V Brně jsem maximálně spokojený a nelituji. Půlrok v Brně mi spoustu ukázal, jsme skvělá parta a doufám, že tomu pomůžu i na hřišti. Hlavně si užívám, že mě fotbal baví, to je nejdůležitější. Bude jen dobře, když se do brány taky podívám, aby to bylo ještě lepší.

Zbrojovka poslední tři prvoligová utkání prohrála a v sobotu míří do pražského Ďolíčku, kde se od čtyř hodin odpoledne utká s Pardubicemi. Odráží se neúspěšná série na náladě v týmu?

Myslím, že jsme lidi namlsali naším vstupem do sezony, což bylo příjemné a asi jsme ani moc nečekali, že bychom po tak těžkém losu uhráli tolik bodů. Pořád se na to musíme koukat tak, že jsme nováček soutěže, i když to pro fanoušky i pro nás je těžké, musíme přijmout, že nemůžeme vyhrávat každý zápas, byť se o to snažíme. Sice jsme třikrát prohráli, ale nechci, aby se kvůli tomu zbytečně zahodila dosavadní sezona. Výkony ze začátku sice byly lepší než teď, ale bylo by špatné, kdybychom se rozložili zevnitř na základě tří proher, které přišly