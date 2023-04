/FOTOGALERIE/ Na trávníku suverénně nejlepšího celku jarní části FORTUNA:LIGY se od fotbalistů Zbrojovky moc nečekalo. Ovšem když je nejlepší střelec soutěže Jakub Řezníček poslal v sedmnácté minutě do vedení, brněnské akcie vzrostly. Jenže Sparta za sedm minut dvěma brankami obrátila skóre a zápas 25. kola na domácím hřišti v pohodě vyhrála 3:1.

Sparta vyhrála devátý soutěžní zápas v řadě (8x liga a 1x pohár), na Letné porazila brněnskou Zbrojovku 3:1. | Foto: CPA

Zbrojovka nevyhrála páté kolo po sobě a zůstala dvanáctá s tříbodovým odstupem na první barážovou pozici. „Zápas jsme odehráli celkem slušně, statečný výkon podali všichni hráči, ale na body to nestačilo,“ litoval brněnský trenér Richard Dostálek.

Pražané se bodově opět dotáhli na vedoucího městského rivala Slavii, za níž zaostávají pouze o skóre. Letenští zvítězili v nejvyšší soutěži poosmé za sebou a obhájci titulu Plzni, jíž patří třetí místo, se vzdálili na rozdíl sedmi bodů. „Bylo by arogantní tvrdit, že o titul už bojují pouze dva týmy. V minulé sezoně Plzeň ukázala kvalitu a zkušenosti. Do nadstavby šla tehdy ze druhého místa a nakonec vyhrála,“ upozornil sparťanský kouč Brian Priske.

Zbrojovka začala před víc než sedmnácti tisíci diváky odvážně a za odměnu se dočkala vedení po brance Řezníčka, který z voleje usměrnil centr Šimona Falty za sparťanského brankáře Matěje Kováře. Čtyřiatřicetiletý útočník sedmnáctým gólem v ročníku nejvyšší soutěže vylepšil své střelecké maximum v jedné sezoně a tabulku kanonýrů vede o čtyři zásahy před slávistou Mickem Van Burenem.

Ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů Řezníčkovi scházejí čtyři trefy, aktuálně je na čísle 96. „Do zápasu jsme vstupovali s určitým plánem, abychom soupeře udrželi od naší brány co nejdál. Ne ve všech situacích se nám to podařilo. Měli jsme i štěstí, že jsme šli do vedení, což nás velmi potěšilo. Byla to povedená akce,“ řekl Dostálek.

Letenští odpověděli za necelé tři minuty, když Ladislav Krejčí hlavou usměrnil roh Kaana Kairinena na vzdálenější tyč. Kapitán Pražanů zaznamenal sedmou trefu v ligové sezoně, v říjnovém duelu v Brně se při výhře 4:0 prosadil dokonce dvakrát. Odchovanec Zbrojovky z úcty k bývalému týmu gól neslavil. „Všichni vědí, jaký mám vztah k Brnu, vyrůstal jsem tam, je to moje srdcová záležitost a chovám k němu respekt,“ řekl sparťanský kapitán do kamery O2 TV Sport.

Za další čtyři minuty domácí dokonali obrat. Asger Sörensen přesným centrem našel před brankou Jana Kuchtu a český reprezentant vstřelil desátou branku v ročníku nejvyšší soutěže. „Mrzí nás rychle obdržené góly. Nejprve neuhlídaná situace při rohovém kopu a potom jednoduchý nákop do našeho pokutového území. To jsou chyby, které nás bohužel potrestaly,“ mrzelo Dostálka.

Na druhé straně mohl srovnat Wale Musa Alli, který po Sörensenově chybě nastřelil tyč. V 39. minutě Tomáš Čvančara ve skluzu neusměrnil Kuchtovu nahrávku do sítě, po zmatcích při odkopu sice míč přešel brankovou čáru, hostující obránce Matěj Hrabina však zasáhl Čvančarovu ruku, a gól proto neplatil.

Sparta se dočkala čtyři minuty po přestávce. Krejčí nacentroval do šestnáctky a Tomáš Wiesner se na zadní tyči hlavou nemýlil. Domácí záložník skóroval ve druhém kole po sobě a potřetí v ligové sezoně.

Pražané v sedmém z posledních osmi kol vstřelili minimálně tři branky. „Do druhého poločasu jsme měli zase plán, že chceme soupeře udržet minimálně co nejdéle na rozdíl jediné branky. Tento plán se bohužel po čtyřech minutách taky zhroutil. Potom jsme improvizovali,“ hlesl hostující trenér.

Sparta zdolala v lize Brno počtvrté za sebou při skóre 17:3. Zbrojovka nevyhrála venku v nejvyšší soutěži posedmé v řadě. „Rozhodně to nebyl náš nejlepší výkon v sezoně. Měli jsme potíže v hledání rytmu a automatismů, ať už v ofenzivě, tak v defenzivě. Nejdůležitější je vítězství. Z toho mám velkou radost stejně jako z mentality hráčů, kterou jsme ukázali po gólu na 0:1. Jako tým jsme na to odpověděli velmi dobře. To je velmi pozitivní stejně jako tři body před zaplněnou Letnou,“ uvedl Priske.

Sparta Praha - Zbrojovka Brno 3:1 (2:1)

Branky: 20. Ladislav Krejčí II, 24. Kuchta, 49. Wiesner - 17. Řezníček. Rozhodčí: Radina - Kříž, Hrabovský - Berka (video). ŽK: Kairinen, Jankto, Sadílek - Hlavica, Divíšek, Šural. Diváci: 17 266.

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner (82. Mejdr), Sadílek, Kairinen (71. Laci), Zelený - Čvančara (71. Jankto), Kuchta (82. Mabil), Haraslín (56. Minčev). Trenér: Priske.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Hlavica, Divíšek (85. Rogožan) - Texl, Falta - Alli, Ševčík (71. Fousek), Granečný - Řezníček. Trenér: Dostálek.