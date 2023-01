Po sedmnáctém kole zůstal brněnský nováček soutěže na jedenácté příčce tabulky. „Před zápasem jsme byli nastavení tak, že by bylo fajn, kdybychom uhráli remízu 0:0, to by se nám moc líbilo. Takže s tím musíme být spokojení, pro co jsme přijeli, to si odvážíme,“ pronesl brněnský trenér Richard Dostálek.