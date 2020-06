„Osobně jsem to po všech těch šancích soupeře, které jsme přečkali, cítil že si minimálně bod odvezeme. Bohužel jsme si nepohlídali jednu situaci a Slavia to dokázala potrestat. Je to škoda,“ povzdechla si jednička Fastavu.

Osmadvacetiletý gólman byl nejlepším zlínským hráčem, předčil i domácího rekordmana Koláře. „Pro mě osobně to byl nejlepší jarní výkon, i když těch zápasů se tolik nehrálo. Škoda, že jsme více nedokázali jako tým a že jsme si domů neodvezli alespoň bod,“ smutní Dostál.

Za organizovanou defenzivou zářil, byť si myslel, že těžkých zákroků bude muset předvést ještě víc. „Na Slavii, Spartě nebo i v Plzni si člověk pokaždé zachytá, ale hlavně v prvním poločase jsem toho čekal daleko víc,“ přiznává.

Horkou chvilku prožil hned ve 3. minutě, kdy se k míči na malém vápně dostal Provod, ale Dostál reflexivním zákrokem skvěle zasáhl. „Byl to nejtěžší zákrok. Vůbec nic jsem neviděl,“ přiznává opora Fastavu.

Do největší šance první půle se domácí dostali až před přestávkou. Bořilovu hlavičku vyrazil Dostál, který po přestávce vytáhl také Masopustovu ránu.

O nulu zlínský brankář přišel až čtvrt hodiny před koncem, po slušné akci sešívaných. Domácí kapitán Bořil odstavil soupeře, přiťukl míč do vápna Traorému, který posunul na Stanciua a jeho centr zblízka poslal hlavou do prázdné branky Masopust. „Ještě jsem se na to pořádně nedíval, ale přijde mi, že zrovna z tohoto gól padnout nemusel,“ myslí si.

Slávistický záložník navázal na gól z minulého kola v Ostravě a rozjásal i fanoušky před stadionem, kteří kvůli opatřením proti koronaviru nemohli do hlediště a sledovali utkání na velkoplošné obrazovce.

Domácí se o výhru strachovali až do konce a nakonec o ni málem přišli. „Naprosto narovinu říkám, že jsem věřil tomu že tady můžeme bod uhrát,“ prohlásil.

Nejen Dostál cítil, že Pražané byli po dvou ztrátách zranitelní. „Slavii chybějí nějací útočníci, taky nemají úplně zdravý tým. Mohli jsme toho využít. Škoda, že jsme v prvním ani druhém poločase nedotáhli nějaké protiútoky,“ mrzí Dostála. „Pak je těžké dát gól,“ povzdechl si.

Ševci podruhé za sebou v lize nebodovali a do nadstavby půjdou z třináctého místa v tabulce. Do klíčové fázi sezony vstoupí v sobotu domácím duelem s předposlední Opavou. „Týden na odpočinek je super. Měl by nám prospět,“ věří Dostál. „Můžeme zregenerovat a připravit se na další zápasy,“ přidává.

Po soubojích s předními českými týmy nyní ševce čeká urputné záchranářské bitva proti přímým konkurentům v boji o zachování ligové příslušnost. „Budou to úplně jiné zápasy než tomu bylo doposud. Bude to víc o bojovnosti než o fotbale a konstruktivní hře. Třeba se pletu, ale čekají nás duely o bytí a nebytí. Bude to válka,“ tuší Dostál.