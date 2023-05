Měli ideální příležitost odrazit se z nejhoršího. Brněnští fotbalisté v neděli doma hostili Pardubice, které venku prohrály pět utkání v řadě. Místo aktivní hry však Zbrojovka od prvních minut proti předposlednímu celku prvoligové tabulky jen bránila a její pasivita z první půle byla jedním z hlavních důvodů, proč po prohře 0:2 přišla o další cenné body.

Brněnští fotbalisté (v červeném) podlehli Pardubicím 0:2. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Mnozí čekali, že Brňané na svého soupeře vletí a budou jej před vlastními příznivci chtít uštvat nasazením a pohybem.

Opak však byl pravdou. Domácí celek od úvodu přenechal Pardubicím diktování tempa hry, v prvním poločase měla Zbrojovka míč na kopačkách jen 27 procent času. „Chtěli jsme být v bloku a odrazit se od defenzivy. Pardubice mají hráče, kteří zabíhají za obranu, proto jsme zůstávali trochu níž. Potřebovali jsme ale chodit do rychlých protiútoků, takový byl plán,“ popsal brněnský kouč Martin Hašek.

Předzápasový plán mu však hrubě nevyšel. Zbrojovka byla do poločasu úplně neškodná, naopak od 34. minuty prohrávala, pardubičtí hráči si na hřišti dělali, co se jim zachtělo. „Těžko se mi to komentuje, je to věc každého trenéra, jakou vymyslí taktiku. Nám to ale trošku pomohlo, protože jsme díky tomu dali první gól,“ uznal hostující trenér Radoslav Kováč.

Pochopení pro výrazně defenzivní styl neměli ani domácí příznivci, kteří po první půli své oblíbence hlasitě vypískali. „Honíme tady tygra a já jsem poslední, kdo by honit tygra nechtěl. Nehodlali jsme být tolik pasivní, plánovali jsme, že soupeře uštveme po brejcích,“ přesvědčoval Hašek.

Brněnský styl z první půle v mnohém připomínal výkon pražské Sparty ze sobotního derby, vedoucímu týmu tabulky se však dařilo hrozit po rychlých kontrech. Zbrojovce do poločasových změn nikoliv. „Spartou jsem se nenechal inspirovat, vím, že diváci čekají, že na soupeře vletíme a budeme jej presovat. Ale občas to nejde. Když chceš jezdit od semaforu k semaforu a zkoušet zrychlení z nuly na sto, tak na to musíš mít auto. My teď nejsme ve stavu, kdy bychom byli v pohodě,“ vysvětlil brněnský stratég.

Ten do druhého poločasu poslal Jiřího Texla, překopal rozestavení a taktiku a najednou jeho svěřenci na hřišti vládli. Napáchané škody už však napravit nedokázali, nedali dvě penalty a v nastavení schytali druhou ránu. „Ve druhé půli jsme podali nejlepší výkon, co jsem tady trenér. Výstup z toho ale je nula bodů, místo vyrovnání jsme dostali druhý gól. Ten už sice neměl skoro žádný význam, ale když se ti to sype na palici, tak ještě dostaneš druhý na cestu, abychom měli ještě hezčí neděli,“ dodal ironicky Hašek.