/FOTO/ Důležitý domácí zápas fotbalisté Zbrojovky nezvládli. Duel 26. kola FORTUNA:LIGY na domácím stadionu s Hradcem Králové prohráli 1:2. Zbrojovka v neúplné tabulce klesla na třináctou pozici tři body před čtrnácté Teplice, které ovšem mají k dobru nedělní duel v Českých Budějovicích.

Zbrojovka Brno (v červeném) vs. Hradec Králové. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Brněnský celek se sice v úvodu utkání spíš bránil, přesto šel v devatenácté minutě do vedení, když rohový kop Šimona Falty doklepl do sítě Wale Musa Alli. Hradec Králové pět minut před koncem vyrovnal, nenápadný brejk zakončil úspěšně Daniel Vašulín.

Hradci Králové vyšel i nástup do druhé půle. Sedm minut po přestávce se ke střele z dálky odhodlal osamocený Matěj Ryneš a nechytatelně napálil balon do sítě. Domácí fotbalisté se poté snažili s výsledkem něco udělat, ale nevyprodukovali střelu na bránu.

Souček chce vletět už na Hradec a v boji o titul drží palce Spartě

Ligový nováček je po třetí porážce v řadě třináctý a zůstává s pouhými dvanácti body nejslabším týmem na domácím hřišti. „Šlo nám o hodně, věděli jsme, že potřebujeme body, stál proti nám soupeř odskočený o čtyři body, domácí prostředí a postavení v tabulce nám velely utkání zvládnout. Zápas se vyvíjel, jak jsme očekávali, nervozita na naší straně byla, ne všechny věci se nám podařily, ale za gólem jsme šli a vstřelili jsme gól, což bylo fajn. Do poločasu jsme však obdrželi branku, která nás přibrzdila. Hráče jsme ve druhém poločase nabádali, ať jsou trpěliví, že za vítězstvím se dá dojít v závěrečné fázi utkání, ale dostali jsme gól z velké dálky, který nás hodně srazil dolů. Pak už jsem neviděl tu vnitřní sílu na hráčích, snaha byla, ale chyběla větší kvalita do finální fáze, řešení situací před šestnáctkou a v šestnáctce bylo pravým opakem, než jsme potřebovali, proto jsme zápas nezvládli,“ mrzelo brněnského trenéra Richarda Dostálka.

Votroci vyhráli po čtyřech kolech a v neúplné tabulce se posunuli na sedmé místo. Zápas tak skončil stejným výsledkem jako na podzim v Mladé Boleslavi. Brno nedokázalo Hradec Králové porazit od roku 2014 už v pěti ligových zápasech. „Na utkání jsme se velmi dobře takticky připravili, na jejich středovou trojici. Měli jsme trochu problém s defenzivními hráči, vykartované Kučeru, Kodeše, zraněného Ševčíka, Gabriela, Čiháka, proto jsme hráli v obraně s kreativními hráči jako Smrž, to se vyplatilo, měli jsme rozehrávku zezadu. Byli jsme celkem silní na míči, drželi jsme balon, nehráli jsme nahodilé věci. Jediné, co mě mrzí, že jsme dostali branku z první akce soupeře, neuhlídali jsme první roh. Jsem rád, že jsme našli morální sílu a dokázali jsme do poločasu vyrovnat, což pro nás bylo velmi důležité, po psychické stránce se to otočilo na naši stranu. Druhou půli jsme se nádhernou střelou Matěje Ryneše dostali do pozice, kde jsme chtěli být. Domácí jsme až na závěr, co se týče centrů z boku, do šance nebo střely nepustili. Utkání jsme velmi dobře odpracovali,“ radoval se hradecký trenér Stanislav Hejkal, který v roli hlavního kouče zaskočil za Miroslava Koubka, jenž onemocněl covidem.

Špatný závěr stál Líšeň dva body. Na tribuně je hrozně moc chytráků, říká kouč

FC Zbrojovka Brno – FC Hradec Králové 1:2 (1:1)

Branky: 19. Alli – 40. Vašulín, 52. Ryneš.

Rozhodčí: Všetečka – Pečenka, Kotalík.

ŽK: 26. Texl, 90. Alli – 26. F. Kubala, 84. Harazim, 88. P. Dvořák.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Šural, Mo. Tijani, Hlavica (78. Fousek) – Texl (78. Blecha), F. Souček (34. Hladík) – Alli, Falta, M. Ševčík – Řezníček (C).

FC Hradec Králové: Bajza – Jakub Klíma, Čech, Smrž – Harazim, Rada (C), Pudhorocký (83. P. Dvořák), Ryneš – F. Kubala (90+1. Trusa) – Koubek (74. Leibl), Vašulín.