V neúplné tabulce mají oba týmy shodně 24 bodů, Baník je desátý, Brno o příčku pozadu. "Dobře jsme se na zápas připravili a bylo to znát. Hráči bojovali, dřeli, chtěli jsme, aby byli agresivní, jejich přístup byl příkladný. V duelu byly emoce, ne všechno se nám povedlo, vedli jsme zápas podle sebe. Počítali jsme s tím, že se dostaneme pod tlak. V závěru jsme hodně trnuli, ale dotáhli jsme utkání do vítězného konce. Získali jsme klíčové body z toho pohledu, že jsme dlouho nevyhráli. Po psychické stránce je to dobře, že jsme nepříznivou sérii zlomili," řekl brněnský kouč Richard Dostálek.

Tijani: Chci demonstrovat svoje schopnosti, to se těžko ukazuje na lavičce

Zbrojovka nastoupila v základu s novou posilou z Plzně stoperem Mohamedem Tijanim. Hned z první vážnější akce šli domácí do vedení. Alli dostal pas do šestnáctky a odcentroval na volného Řezníčka, který se poprvé trefil v jarní části ligového ročníku.

Brňany gól povzbudil, dobrou kombinací i napadáním si vytvořili mírnou převahu. Tu korunovala druhá Řezníčkova trefa, leč kvůli ofsajdu neuznaná.

Baník se za první poločas k trvalejší ofenzivě nedostal. Dvakrát střílel nebezpečně Plavšič, jednou Kaloč. Více starostí měli hosté ve vlastních zadních řadách s eliminací pestré hry Brna. Endlova hlavička skončila těsně nad, Hladíkovi chyběly po centru Alliho centimetry k tomu, aby ve 38. minutě navýšil vedení svého týmu na rozdíl dvou branek.

Hosté vstoupili do druhé půle velmi aktivně, po pár minutách hry se blýskl brněnský gólman Berkovec, když vytáhl na roh gólovou střelu Kaloče. Podobně vyzněl i jejich druhý střelecký souboj v 62. minutě.

Brno spoléhalo na brejky a jeden z nich mu vyšel parádně. Postaral se o něj Hladík, jehož střelu sice Laštůvka vyrazil, jenže Řezníček poslal míč do sítě.

Dvoubranková ztráta přinutila Baník ještě více otevřít hru, což ale znamenalo další brejkové možnosti domácích. Třetí gól visel ve vzduchu po akcích Alliho a znovu Řezníčka.

V 80. minutě se po centru Fleišmana zleva prosadil osmnáctiletý záložník Šín, když z deseti metrů zamířil přesně k tyči.

Naskočí stoper Tijani už proti Baníku? Trenéři Zbrojovky se ještě nerozhodli

Zadělal tak na drama závěrečných minut. V šestiminutovém nastavení vypálil tvrdě po zemi Plavšič, poté hlavičkoval střídající Muhamed Tijani, Berkovec však uhájil cenný triumf Zbrojovky.

Ostrava prohrála v lize na hřišti Brna po dvou výhrách. "Viděli jsme bojovné utkání, v první půli nemělo ani jedno mužstvo žádnou větší šanci, dostali jsme hloupý gól, když tam propadl aut. Po přestávce jsme se zlepšili, byli jsme kvalitnější ve hře s míčem, ale bohužel nás trápí koncovka, nejsme schopni se do ní ani pořádně dostat. Snad nám pomůže Almási, příští zápas by měl být k dispozici. Dali jsme sice v závěru kontaktní gól a chtěli s tím něco udělat, ale charakter zápasu se moc nezměnil. Když k tomu připočtu hloupé góly v naší síti, musím pogratulovat soupeři k výhře," uvedl ostravský trenér Pavel Hapal.

Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branky: 9. a 65. Řezníček - 80. Šín. Rozhodčí: Machálek - Horák, Mojžíš - Batík (video). ŽK: Endl, Berkovec, Šural - Pojezný, Plavšič, Juroška, Fleišman. Diváci: 6814.

Brno: Berkovec - Koželuh, Šural, Mohamed Tijani, Granečný - Texl (90.+4 Hlavica), Endl - Alli (78. Pachlopník), Ševčík (78. Rogožan), Hladík (78. Blecha) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pojezný, Lischka, Fleišman - Kaloč - Cadu (66. Jaroň), Buchta (66. Šín), Boula (61. Muhamed Tijani), Plavšič - Klíma. Trenér: Hapal.