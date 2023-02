Místo na hlavní hřiště museli fotbalisté Zbrojovky na umělou trávu. „Bohužel jsme v tomto týdnu neměli tolik prostoru pro nějaký nácvik, hodně jsme to směřovali k pátku, který nám pokazilo počasí. Mrzí nás, že nemůžeme absolvovat trénink na hlavní hřišti. Nenacvičíme nic, co se týká sehrání sestavy do zápasu budeme trochu improvizovat,“ líčil v pátek dopoledne Dostálek.

Rozdíl mezi hřišti spočívá nejen v rozměrech, ale také v povrchu. „Měli jsme vyloženě taktický záměr směrem k nácviku standardních situací. Ani na tréninkovém hřišti to dělat nemůžeme, protože tam leží sníh, takže jdeme trénovat na umělou trávou. Povrch je jiný, rozměr hřiště taky, všechno ostatní je jiné. Trénink bude úplně jinak postavený, než měl být,“ litoval brněnský kouč. „Věřme tomu, že do neděle bude hřiště ve stavu, aby se na něm dal hrát fotbal a unesl zápasovou zátěž,“ dodal.

Blecha cítil, že se mu daří. Jaro začal v základu Zbrojovky a chce pokračovat

I když bude trávník Adax Invest Areny způsobilý, jistě se na něm páteční sníh podepíše. „Hlavně bude problém s výstavbou hry. Myslím si, že ani nepůjde moc kombinovat, protože se trávník během chvíle zničí a bude se hrát jednoduchý fotbal. Všechno bude o osobních soubojích,“ přemítal brněnský obránce Josef Divíšek.

Ovšem to může vyhovovat Zbrojovce, která do utkání půjde v roli outsidera. „Asi to bude víc sedět nám než jim, protože jsou zvyklí hrát furt na balonu, teď to budou mít těžké. Bude to pro oba týmy stejné a záleží, kdo si s tím poradí líp,“ podotkl zadák.

Brněnský celek zažil příjemnější týden před nedělním duelem, protože do jara vstoupil bezbrankovou remízou v Mladé Boleslavi. Plzeň doma podlehla Hradci Králové 1:2, a přepustila tak první příčku tabulky pražské Slavii. „I když je Brno nepříjemný soupeř, má mančaft dlouho pohromadě, potřebujeme vyhrát, abychom se udrželi nahoře,“ vzkázal asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Zbrojovka zastavila sérii tří podzimních proher a teprve potřetí v tomto ročníku FORTUNA:LIGY nedostala branku. „Každý trenér je rád, když mužstvo nedostane gól. Nula vzadu nás potěšila, ale mrzí nás nula směrem ke vstřeleným brankám. Pořád je co zlepšovat,“ řekl Dostálek.

HRADEC UKÁZAL CESTU

Hradec Králové dal jeho svěřencům recept, jak proti Viktorii uspět. „Viděli jsme, jak hrála Plzeň, v jakém rozestavení, v jaké sestavě, jak Hradec dospěl k vítězství. Pro nás je to svým způsobem návod, ale máme jiné mužstvo, jinak postavené než Hradec a myslím si, že Plzeň dva zápasy po sobě tak nesehraje,“ pravil brněnský trenér.

Jeho svěřenci v Plzni nastoupili na začátku listopadu a odvezli si výprask 0:4. Z toho utkání se Jihomoravané hodlají poučit. „Hráli jsme tam v malinko jiném rozestavení než předchozí zápasy. Našim hráčům běží v kabině sestřihy, aby viděli, jak jsme se tam chovali, jaké chyby jsme udělali, abychom si vzali ponaučení a byli bezpeční směrem do defenzivy. To je náš problém zatím celou sezonu,“ uznal Dostálek.

Někteří fotbalisté ovšem video nepovažují za nejpříjemnějšího součást přípravy na utkání. „Pokud někdo sedí v kabině a video nesleduje, má problém v zápase. Na videu je dobře daný návod, jsou to všechno věci, které hráčům jenom opakujeme, automatizmy, co soupeř dělá na hřišti. Umožňujeme jim, aby potom nebyli překvapení, až ta situace nastane. Jestli to nevnímají v kabině a na hřišti potom neudělají, co mají, tak další zápas hrát nebudou,“ upozornil kouč.

Obránce Divíšek patří k těm, kteří berou video jako nedílnou součást tréninku. „Koukneme se na video a analyzujeme, ale už hrajeme ligu nějakou dobu a hráče víceméně známe. Víme, co očekávat, žádné změny zvlášť u Plzně asi nebudou. Myslím, že už jsou dlouhodobě stejní,“ uvedl zadák.

Zbrojovka začala jaro bodem, v Mladé Boleslavi se brzy zranil Fousek

Zbrojovce se po vypršení karetních trestů vrací Lukáš Endl a Filip Souček, kvůli dohodě klubů nemůže naopak využít Šimona Faltu a Josefa Koželuha, kteří na jihu Moravy hostují z Plzně. Adam Fousek si v úvodním utkání vykloubil rameno. „Minimálně tři čtyři týdny musí mít ortézu, pak začne rameno rozhýbávat a je otázka jeho odhodlání, jak rychle se vrátí,“ objasnil trenér.

Plzeň se v Brně představí jako poslední celek velké trojky. Sparta i Slavia před vyprodanou Srbskou shodně zvítězily 4:0. Je to varování? „Zápas vyprodaný nebude, takže nemusíme mít strach, že bychom doma čekali čtyřku,“ pravil v nadsázce Dostálek a pokračoval: „Apelujeme na hráče, aby byli aktivní směrem do ofenzivy. Taky na ně potřebujeme tlačit, aby byli poctiví směrem do obrany, abychom nedostávali góly. Za stavu 0:0 pořád můžeme zápas vyhrát, když musíte dotahovat, stojí to strašně moc sil a proti kvalitním soupeřům se to otáčí těžko. Plzeň vidíte v televizi každý týden, asi nás nepřekvapí rozestavením nebo personálním obsazením. Jde spíš o to, abychom my překvapili ji.“